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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीक्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, 90 मिनट की बोनस फुटेज कर सकेंगे एंजॉय

क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, 90 मिनट की बोनस फुटेज कर सकेंगे एंजॉय

The Odyssey OTT Release Date: क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' अब ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. यहां इसके डिजिटल डेब्यू से जुड़ी सारी डिटेल्स जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 14 Oct 2026 08:05 AM (IST)
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'द ओडिसी' ने दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिकॉर्ड-तोड़ कमाई की है. वहीं जो लोग ये शानदार फिल्म थिएटर में नहीं देख पाए उनके लिए गुड न्यूज है. दरअसल क्रिस्टोफ़र नोलन की यह ऐतिहासिक फिल्म अब ओटीटी पर रिलीज होने की तैयारी में है. जानते हैं ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब और कहां डेब्यू करेगी?

'द ओडिसी' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?
ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 'द ओडिसी' 7 नवंबर से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, 4K अल्ट्रा एचडी, ब्लू-रे और डीवीडी पर अवेलेबल होगी. इसमें 90 मिनट से ज़्यादा का बोनस कंटेंट भी होगा, जिसमें इस बड़े प्रोडक्शन को बनाने के पीछे की झलक (बिहाइंड-द-सीन्स) दिखाई जाएगीय 'मेरिस्टेशन' की रिपोर्ट है कि इस एडिशनल कंटेंट से दर्शकों को इस शानदार फ़िल्म को बनाने के प्रोसेस के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसकी शूटिंग दुनिया भर की कई जगहों पर की गई थी.

 

'द ओडिसी' की कहानी
'द ओडिसी' के ऑफिशियल पेज के मुताबिक, "क्रिस्टोफर नोलन होमर की नायकों, देवताओं और राक्षसों की महान गाथा को एक पौराणिक एक्शन फ़िल्म के तौर पर स्क्रीन पर लाए हैं, जिसे दुनिया भर में शूट किया गया है. यह फ़िल्म ओडिसियस की उस यादगार जर्नी को  दिखाती है जिसमें वह ट्रोजन वॉर के बाद घर लौटने की कोशिश करता है और रास्ते में असाधारण खतरों और सुपरनैचुरल पावर का सामना करता है.

'द ओडिसी' की कास्ट
'द ओडिसी' में मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, ऐनी हैथवे, रॉबर्ट पैटिनसन, लुपिता न्योंगो और सामंथा मॉर्टन के साथ ज़ेंडया और चार्लीज़ थेरॉन जैसे कई बड़े कलाकार हैं.  कास्ट में ट्रैविस स्कॉट, कोरी हॉकिन्स और जैरेथ मर्ज भी शामिल हैं।

'द ओडिसी' की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
जुलाई 2026 में रिलीज हुई इस फिल्म को शानदार रिव्यू मिले थे और इसने दुनिया भर में 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की कमाई की थी.
यह फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली आर-रेटेड फिल्म भी बन गई है. इसने 2024 की 'डेडपूल एंड वूल्वरिन' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसने 1.338 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थीय यह फ़िल्म नोलन के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म भी बन गई है.

 'वैरायटी' के साथ बातचीत में नोलन ने बताया था कि अगली फ़िल्म डायरेक्ट करने में उन्हें "कम से कम" तीन साल लगेंगे. उन्होंने कहा कि 'द ओडिसी' को बनाने में उन्हें और उनकी टीम को अपनी पूरी क्षमता लगानी पड़ी थी. ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर के मुताबिक, सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पूरी फ़िल्म को आईमैक्स कैमरों से शूट करना था.

Published at : 14 Oct 2026 07:26 AM (IST)
Tags :
The Odyssey
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