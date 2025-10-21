ये 7 साई-फाई फिल्में तब बनी थीं जब VFX नहीं होता था, फिर भी हैं बेस्ट, ओटीटी पर देख डालें

1980 के दशक में ऑडियंस ने कई सुपरहिट साई फाई फिल्मों का आनन्द उठाया. देखा जाए तो इस जॉनर को फिल्मों की लिस्ट में कई मास्टरपीस शामिल हैं. लेकिन आज हम उन फिल्मों के बारे में आपको बताएंगे जिनकी कहानी तो सबसे बेस्ट है ही लेकिन समय के साथ ये फिल्में लोगों के जहन से मिटती चली गई. यहां है उन बेहतरीन साई फाई फिल्मों की लिस्ट.

ओटीटी पर जरूर देखें ये साई फाई फिल्में

80 के दशक में साई फाई फिल्मों में अलग तरीके की कहानी देखी गई. इन फिल्मों को हर एज ग्रुप को टारगेट करते हुए बनाया गया और यही इस दशक में बनने वाली साई फाई फिल्मों की खासियत रही है. आज हम बात करेंगे उन भुलाए हुए फिल्मों के बारे में जिन्हें आपके वॉचलिस्ट में जगह बनाने का एक मौका मिला चाहिए. यहां देखिए लिस्ट.

1. द मिरेकल माइल

इस फिल्म की खासियत इसकी वर्ड टू माउथ की कहानी है. फिल्म हैरी नाम के आदमी के इर्द-गिर्द घूमती है जो लॉस एंजिल्स के टूर के दौरान जूली नाम की लड़की से मिलता है. इसके बाद दोनों को डेट पर जाना होता है लेकिन हैरी ये चांस मिस कर देता है क्योंकि तब दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती है. भले फिल्म को 80 के दशक में बनाया गया लेकिन इसके एलिमेंट्स से आज की पीढ़ी भी रिलेट कर पाएगी. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.



2. द हिडेन

इस साई फाई हॉरर फिल्म को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. फिल्म की कहानी में दिखाया जाता है कैसे एक एलियन इंसान के शरीर पर कब्जा कर उसे संक्रमित कर देता है. फिल्म में इतने ट्विस्ट है जिन्हें देखकर आपको चक्कर आने लगेंगे. प्राइम वीडियो पर आप इस फिल्म को एंजॉय करें.





3. स्कैनर्स

इस फिल्म में मेकर्स ने भर-भर के साई फाई कॉन्सेप्ट्स एड किए है जो आपको जरूर पसंद आएंगे. फिल्म की कहानी एक टेलीपैथिक आदमी पर आधारित है. कहानी में एक ऐसा दिलचस्प मोड़ आता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं होगी. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर एंजॉय करें.



4. एस्केप फ्रॉम न्यू यॉर्क

इस फिल्म में ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की कहानी दिखाई गई. कैसे संसाधनों के कमी के वजह से अमेरिका में क्राइम बढ़ता है. हालांकि कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अमेरिकी एयर फोर्स को टेररिस्ट अटैक करते हैं. प्राइम वीडियो पर फिल्म अवेलेबल है.



5. इनर स्पेस

इस साई फाई फिल्म में मेकर्स ने ज्योपोलिटिकल एक्शन का टच देकर फिल्म का लेवल अपग्रेड कर दिया है. इस फिल्म की अपनी एक लीगेसी है लेकिन गुजरते वक्त के साथ लोगों ने इसे भुला दिया है. इस फिल्म में एक साइंटिस्ट गवर्नमेंट के मिनिएचर प्रोजेक्ट पर काम करता है लेकिन इसके बाद जो होता है वो देखना दिलचस्प होगा. नेटफ्लिक्स पर आप इसे देख सकते हैं.



6. एनिमी माइन

इस फिल्म की कहानी को फ्यूचर यानी 21वीं सदी में सेट किया गया है. फिल्ममेकर्स ने अपनी इस मास्टरपीस में साई फाई एलिमेंट्स का सबसे बढ़िया यूज किया है. साथ ही उन्होंने एक फैंटेसी वर्ल्ड का एक टच भी अपनी फिल्म में दिया है.

फिल्म में आपको एक पायलट और एलियन के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. लेकिन इसकी कहानी इतनी गहरी है जो आपके दिल को छू जाएगी. जैसे–जैसे फिल्म आगे बढ़ती है इसका लेवल भी अपग्रेड होता है. प्राइम वीडियो पर ये फिल्म स्ट्रीम कर रही है.



7. द लास्ट स्टारफाइटर

फिल्म मुख्य तौर पर इंटरस्टेलर वॉर पर आधारित है. अगर आप भी कंप्यूटर गेम्स के शौकीन है तो इस फिल्म को जरूर देखें. इससे आपको समझ आएगा कि गेमिंग से भी काफी कुछ अचीव किया जा सकता और कंप्यूटर जनरेटेड इफेक्ट्स साई फाई एक्शन फिल्मों को एक नया मुकाम भी दे सकती है. भले ये फिल्म 80 के दशक में बनाई गई लेकिन न्यू जनरेशन के लिए ये परफेक्ट है. प्राइम वीडियो पर ये फिल्म अवेलेबल है.