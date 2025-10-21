हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं ये 8 फैंटेसी फिल्में, फील होगा सिनेमा देखने का अलग एक्सपीरियंस

नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं ये 8 फैंटेसी फिल्में, फील होगा सिनेमा देखने का अलग एक्सपीरियंस

Fantasy Films In Netflix : हॉलीवुड ने बेहतरीन फैंटेसी फिल्में बनाई है .इन्हें इंडियन ऑडियंस ने भी खुले दिल से अपनाया है. आज बात करेंगे उन फैंटेसी फिल्मों की जिन्हें आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Oct 2025 07:32 PM (IST)
Fantasy Films In Netflix : हॉलीवुड ने बेहतरीन फैंटेसी फिल्में बनाई है .इन्हें इंडियन ऑडियंस ने भी खुले दिल से अपनाया है. आज बात करेंगे उन फैंटेसी फिल्मों की जिन्हें आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए.

आप भी अगर फैंटेसी फिल्मों के शौकीन हैं और कुछ नया देखना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे 8 बेहतरीन फैंटेसी फिल्मों के नाम. इन सभी बढ़िया कहानी वाली फिल्मों को आप घर बैठे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इन सभी फिल्मों में आपको एडवेंचर और ट्रेजेडी का परफेक्ट मिक्स देखने को मिलेगा.

1/8
'डेम्सेल' की कहानी पूरी तरह से फैंटेसी वर्ल्ड की है. मिली बॉबी ब्राऊन ने फिल्म में एलोडी का किरदार निभाया है. फिल्म की कहानी को इतने अच्छे तरीके से पर्दे पर पेश किया गया है कि ये आपका दिल जीत लेगी. फिल्म में भर भर के वीएफएक्स और सीजीआई का इस्तेमाल किया गया है को आपके एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल बना देगा.
'डेम्सेल' की कहानी पूरी तरह से फैंटेसी वर्ल्ड की है. मिली बॉबी ब्राऊन ने फिल्म में एलोडी का किरदार निभाया है. फिल्म की कहानी को इतने अच्छे तरीके से पर्दे पर पेश किया गया है कि ये आपका दिल जीत लेगी. फिल्म में भर भर के वीएफएक्स और सीजीआई का इस्तेमाल किया गया है को आपके एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल बना देगा.
2/8
शुरुआत में आपको 'मीट जो ब्लैक' की कहानी फैंटेसी से ज्यादा रोमांटिक महसूस होगी लेकिन जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ती है इसकी कहानी में कई बदलाव आते हैं जिसकी उम्मीद शायद आपने नहीं की होगी. फिल्म की कहानी में ऐसी लव स्टोरी दिखाई गई है जिसे मौत भी नहीं हरा पाई.
शुरुआत में आपको 'मीट जो ब्लैक' की कहानी फैंटेसी से ज्यादा रोमांटिक महसूस होगी लेकिन जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ती है इसकी कहानी में कई बदलाव आते हैं जिसकी उम्मीद शायद आपने नहीं की होगी. फिल्म की कहानी में ऐसी लव स्टोरी दिखाई गई है जिसे मौत भी नहीं हरा पाई.
3/8
लिस्ट के अगले नंबर पर फैंटेसी फिल्म 'ट्रोल' का नाम शुमार है. इस फिल्म में स्कैंडिनेवयन लोककथाओं को बखूबी दर्शाया गया है. फिल्म की कहानी नॉर्वे के पहाड़ों पर सेट है जहां एक पालियोंटोलॉजिस्ट के इर्द-गिर्द घूमती है जो ये डिस्कवर करता है कि यहां की पौराणिक लोककथाएं वाकई में सच्ची है.
लिस्ट के अगले नंबर पर फैंटेसी फिल्म 'ट्रोल' का नाम शुमार है. इस फिल्म में स्कैंडिनेवयन लोककथाओं को बखूबी दर्शाया गया है. फिल्म की कहानी नॉर्वे के पहाड़ों पर सेट है जहां एक पालियोंटोलॉजिस्ट के इर्द-गिर्द घूमती है जो ये डिस्कवर करता है कि यहां की पौराणिक लोककथाएं वाकई में सच्ची है.
4/8
'कुबो एंड द टू स्ट्रिंग्स' भी मस्ट वॉच एनिमेटेड मास्टरपीस है. इस फैंटेसी फिल्म में जापानी पौराणिक कथाओं और उनकी परंपराओं को स्क्रीन पर बखूबी पेश किया गया है. इसकी कहानी छोटे से बच्चे कुबो के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपनी जादुई शक्तियों से ओरीगैमी कैरेक्टर्स को जिंदा कर सकता है.
'कुबो एंड द टू स्ट्रिंग्स' भी मस्ट वॉच एनिमेटेड मास्टरपीस है. इस फैंटेसी फिल्म में जापानी पौराणिक कथाओं और उनकी परंपराओं को स्क्रीन पर बखूबी पेश किया गया है. इसकी कहानी छोटे से बच्चे कुबो के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपनी जादुई शक्तियों से ओरीगैमी कैरेक्टर्स को जिंदा कर सकता है.
5/8
'द डार्क टावर' में आपको फैंटेसी एलिमेंट्स के साथ साइंस फिक्शन का भी परफेक्ट ब्लेंड दिखने को मिलेगा. इदरीस एल्बा ने अपने किरदार को शिद्दत से निभाया है. फिल्म में वो एक ऐसे टावर की खोज में निकल पड़ते हैं जो सभी यूनिवर्स का सेंटर माना जाता है. लेकिन रास्ते में उन्हें कई दुश्मनों का सामना करना पड़ता है.
'द डार्क टावर' में आपको फैंटेसी एलिमेंट्स के साथ साइंस फिक्शन का भी परफेक्ट ब्लेंड दिखने को मिलेगा. इदरीस एल्बा ने अपने किरदार को शिद्दत से निभाया है. फिल्म में वो एक ऐसे टावर की खोज में निकल पड़ते हैं जो सभी यूनिवर्स का सेंटर माना जाता है. लेकिन रास्ते में उन्हें कई दुश्मनों का सामना करना पड़ता है.
6/8
लिस्ट के अगले नंबर पर 'जथुरा' का नाम शुमार है. 2000 के दशक में मेकर्स ने इसे बच्चों की फैंटेसी का ख्याल करते हुए बनाया था. दो भाइयों की ये कहानी कई एडवेंचर अनलॉक करती हैं जब उन्हें एक मिस्टीरियस बोर्ड गेम मिलता है.
लिस्ट के अगले नंबर पर 'जथुरा' का नाम शुमार है. 2000 के दशक में मेकर्स ने इसे बच्चों की फैंटेसी का ख्याल करते हुए बनाया था. दो भाइयों की ये कहानी कई एडवेंचर अनलॉक करती हैं जब उन्हें एक मिस्टीरियस बोर्ड गेम मिलता है.
7/8
'जर्नी टु द सेंटर ऑफ द अर्थ' को आप अपने परिवार के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं. इस फैंटेसी मूवी में आपको ह्यूमर और एडवेंचर का भरपूर मिश्रण देखने को मिलेगा. तीन दोस्त जब धरती के अंदर अपनी पड़ताल करने पहुंचते हैं तब रास्ते में वो किन चीजों से टकराते हैं ये देखना दिलचस्प होगा.
'जर्नी टु द सेंटर ऑफ द अर्थ' को आप अपने परिवार के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं. इस फैंटेसी मूवी में आपको ह्यूमर और एडवेंचर का भरपूर मिश्रण देखने को मिलेगा. तीन दोस्त जब धरती के अंदर अपनी पड़ताल करने पहुंचते हैं तब रास्ते में वो किन चीजों से टकराते हैं ये देखना दिलचस्प होगा.
8/8
'ड्रैकुला अनटोल्ड' में मेकर्स ने इसे हॉरर मूवी बनाने के बजाय इसे एक हीरोइक टच दिया है. फिल्म में आप ड्रैकुला को एक शैतान के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे जीव की तरह देख पाएंगे जो शक्ति और श्राप के बीच फंसा हुआ है.
'ड्रैकुला अनटोल्ड' में मेकर्स ने इसे हॉरर मूवी बनाने के बजाय इसे एक हीरोइक टच दिया है. फिल्म में आप ड्रैकुला को एक शैतान के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे जीव की तरह देख पाएंगे जो शक्ति और श्राप के बीच फंसा हुआ है.
Published at : 21 Oct 2025 07:32 PM (IST)
Tags :
Meet Joe Black The Dark Tower Dracula Untold

Photo Gallery

View More
