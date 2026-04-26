मोहित सूरी ने डायरेक्ट क्यों नहीं की इमरान हाशमी की आवारापन 2? खुद किया रिवील

एक्टर इमरान हाशमी को फिल्म 'आवारापन 2' में देखा जाएगा. ये फिल्म 14 अगस्त 2026 को रिलीज होगी. अब आवारापन को डायरेक्ट करने वाले मोहित सूरी ने रिएक्ट किया है. उन्होंने बतायाकि आखिर वो आवारापन 2 डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे.

आवारापन 2 क्यों नहीं की डायरेक्ट?

आवारापन 2 डायरेक्ट न करने को लेकर मोहित सूरी ने रिएक्ट किया. NDTV उन्होंने कहा, 'मुझे ये फिल्म ऑफर ही नहीं हुई. बस इतनी सी बात है. मुझे लगता है कि वो काम करना चाहते थे. लेकिन वो ये फिल्म नहीं थी. मैं बिना सोचे-समझे इमरान के साथ काम कर लूंगा. बस परेशानी ये है कि मैं उनके साथ 8 फिल्में कर चुका हूं. वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं. मुझे उन्हें रोल देना होगा. लेकिन मैं उन्हें ऐसे ही किसी भी रोल के लिए राजी नहीं कर सकता. मुझे लगता है कि यह उसके मुकाबले मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा.'

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इसके अलावा मोहित ने द बेड्स ऑफ बॉलीवुड को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा, 'अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ. वो सीन शानदार था. उसमें राघव ने जो किया वो मैंने अपनी पूरी जिंदगी किया. इसे 20 साल हो गए हैं. इमरान मेरे बड़े भाई की तरह हैं. हम साथ में फिल्में देखते हुए बड़े हुए. मुझे लगता है कि इसी तरह हमें उस तरह की फिल्मों और उस तरह के म्यूजिक के बारे में समझ मिली. और आखिर में वो मेरे पहले हीरो हैं. वो मेरी 8 फिल्मों के हीरो रहे. तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरी इंडस्ट्री एक तरफ और इमरान भाई एक तरफ.'

बता दें कि मोहित सूरी और इमरान हाशमी ने साथ में कई फिल्में की. उन्होंने पहली बार 2005 में जहर में सात काम किया. उन्होंने मर्डर 2, राज, आवारापन जैसी फिल्में की. ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस रहीं. इमरान और मोहित की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देती है.