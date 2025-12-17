The Great Indian Kapil Show S4: कपिल शर्मा के शो में प्रियंका चोपड़ा का हंस-हंसकर बुरा हाल, देखें ट्रेलर
The Great Indian Kapil Show Season 4: 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4' की पहली गेस्ट प्रियंका चोपड़ा बनी हैं. शो का ट्रेलर रिलीज हो गया है जिसमें एक्ट्रेस हंस-हंसकर लोटपोट होती दिख रही हैं.
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4' का पहला ट्रेलर रिलीज हो गया है. कपिल शर्मा के शो की पहली गेस्ट देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा बनी हैं. ट्रेलर में प्रियंका और कपिल के बीच जमकर मौज-मस्ती होती नजर आ रही है. इस दौरान एक्ट्रेस कपिल से उनकी फिटनेस के बारे में पूछती हैं. इसके बाद प्रियंका अपनी और निक जोनस की पहली मुलाकात के बारे में भी बताती हैं.
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4' के ट्रेलर की शुरुआत कपिल शर्मा से होती है. वो शो पर प्रियंका चोपड़ा को इंट्रोड्यूस करते हैं. इसके बाद एक्ट्रेस की एंट्री होती है और वो कपिल शर्मा से उनकी फिटनेस को लेकर सवाल करती हैं. जिसपर कपिल उन्हें बताते हैं कि उन्होंने अभी अभी तीन हीरोइनों के साथ फिल्म की है.
देसी गर्ल का हंस-हंसकर बुरा हाल
ट्रेलर में प्रियंका चोपड़ा कपिल शर्मा से फिर पूछती हैं कि अगर वो एक दिन प्रियंका चोपड़ा बनकर उठे तो सबसे पहले क्या करेंगे. इस पर कपिल मजाकिया अंदाज में कहते हैं- 'मैं पहला फोन कपिल शर्मा को लगाउंगा और कहूंगा कि जो हुआ सो हुआ, मेरा सच्चा प्यार तुम ही हो.' इस दौरान देसी गर्ल का हंस-हंसकर बुरा हाल हो गया. वो अपना मुंह पकड़कर कहती हैं- 'मैं भूल ही गई थी कि हम इस शो में कितना हंसते हैं.'
निक जोनस से ट्विटर पर मिली थीं प्रियंका
इस दौरान कपिल शर्मा प्रियंका से पूछते हैं- 'आप और निक पहली बार कहां मिले थे? क्या कबूतर ने आपको उनका मैसेज दिया था?' इस पर प्रियंका जवाब देती हैं- 'कबूतर ने नहीं, बल्कि ट्विटर पर मौजूद एक चिड़िया ने दिया था.' फिर कपिल कहते हैं- 'ट्विटर पर हम भी हैं. लेकिन हम पर केस हो गए और सजन परदेस हो गए.'
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4' कब और कहां रिलीज होगा?
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4' इसी महीने ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार है. शो का नया एपिसोड 20 दिसंबर 2025 से हर शनिवार रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL