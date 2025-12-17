हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हर चीज पर कब्जा कर लिया है', संजय कपूर के प्रॉपर्टी विवाद के बीच प्रिया सचदेव पर भड़कीं बहन मंदिरा कपूर

'हर चीज पर कब्जा कर लिया है', संजय कपूर के प्रॉपर्टी विवाद के बीच प्रिया सचदेव पर भड़कीं बहन मंदिरा कपूर

Mandhira Kapur Slams Priya Sachdev: संजय कपूर की बहन मंदिरा कपूर ने दावा किया है कि प्रिया सचदेव ने उनके पिता के बिजनेस पर कब्जा कर लिया है. उनके मुताबिक प्रिया कंपनी से 5 करोड़ रुपए सैलरी ले रही हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 17 Dec 2025 04:04 PM (IST)
Preferred Sources

बिजनेस टाइकून संजय कपूर के निधन के बाद से ही उनकी प्रॉपर्टी और वसीयत को लेकर फैमिली में विवाद छिड़ा है. एक तरफ संजय की मां, बहनें और एक्स वाइफ करिश्मा कपूर के बच्चे हैं तो दूसरी तरफ उनकी तीसरी वाइफ प्रिया सचदेव हैं. इस बीच संजय की बहन मंदिरा कपूर ने फिर प्रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मंदिरा ने दावा किया है कि प्रिया ने उनके पिता के सारे बिजनेस पर कब्जा कर लिया है.

इनकॉन्ट्रोवर्सियल पॉडकास्ट में बात करते हुए मंदिरा कपूर ने कहा- 'खून के रिश्ते और बाहरी इंसान में फर्क होता है. मेरे पिता के जिंदा रहते मेरी मां को मेरे भाई के जिंदा रहते उससे कहीं ज्यादा मिलता था, और यही सच है. उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि उन्हें कितना मिल रहा है. अब हम हर बात पर नजर रख रहे हैं. ये शर्मनाक है कि उन्हें सिर्फ 12 लाख रुपए मिल रहे हैं.'

कंपनी से 5 करोड़ सैलरी ले रहीं प्रिया सचदेव!
मंदिरा ने अपनी मां रानी कपूर को लेकर आगे कहा- 'पहले उन्हें 21 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन टैक्स और बाकी कटौतियों के बाद उन्हें 13 लाख रुपए मिलते थे, जो अब घटकर 12 लाख रुपए रह गए हैं.' वहीं प्रिया सचदेव को लेकर मंदिरा ने बताया- 'लेकिन मुझे लगता है कि वो बाहरी व्यक्ति हर महीने 3 से 5 करोड़ रुपए के करीब कमा रही है. क्योंकि उसे सिर्फ एक कंपनी से 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और उसने सब कुछ पर अपना कब्जा कर लिया है. उसे 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और कंपनी के फाउंडर को 12 लाख रुपए मिल रहे हैं.'

'वो न तो परिवार का चेहरा है और न ही कंपनी का...'
मंदिरा कपूर भाभी प्रिया सचदेव को लेकर आगे कहती हैं- 'वो किसी पर कोई एहसान नहीं कर रही है. ये पैसा कंपनी से आ रहा है. क्या उसे लगता है कि वो मेरी मां की देखभाल कर रही है? मुझे लगता है कि उसे हकीकत का सामना करना चाहिए और अपनी बात बदलनी चाहिए. कंपनी अभी भी मेरी मां के पास है क्योंकि मेरे पिता हमेशा सोना परिवार से जुड़े रहेंगे, न कि सचदेव परिवार से, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है. वो न तो परिवार का चेहरा है और न ही कंपनी का. उसे तो यहां होना ही नहीं चाहिए.'

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 17 Dec 2025 03:44 PM (IST)
Tags :
Sunjay Kapur Priya Sachdev Kapur Mandhira Kapur Sunjay Kapur Property Dispute
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दरवाजे पर ताला, भाई चुप, मोहल्ले में सन्नाटा... हैदराबाद में सिडनी हमलावर साजिद के घर क्या मिला?
दरवाजे पर ताला, भाई चुप, मोहल्ले में सन्नाटा... हैदराबाद में सिडनी हमलावर साजिद के घर क्या मिला?
पंजाब
मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी की हत्या में शामिल गैंगस्टर का एनकाउंटर, दो पुलिसकर्मी भी घायल
मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी की हत्या में शामिल गैंगस्टर का एनकाउंटर, दो पुलिसकर्मी भी घायल
इंडिया
इधर कांग्रेस ने जारी किया संसद सत्र के लिए व्हिप, उधर जर्मनी पहुंच गए राहुल गांधी, सामने आई तस्वीर, जानें क्या कह रही BJP
इधर कांग्रेस ने जारी किया संसद सत्र के लिए व्हिप, उधर जर्मनी पहुंच गए राहुल गांधी, सामने आई तस्वीर, जानें क्या कह रही BJP
क्रिकेट
IPL Auction 2026: पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Ethiopia Visit: इथियोपिया में पीएम को मिला सर्वोच्च सम्मान.. जताया आभार | PM Modi
Delhi Pollution Emergency: Delhi सरकार का बड़ा फैसला, श्रमिकों को 10 हजार की मदद
Trump के 50% Tariffs Fail , November में India का Export Blast | Trade Deficit Lowest | Paisa Live
Insurance Companies के लिए बड़ा Game-Changer Bill | India में Foreign Investment का रास्ता साफ
Delhi Pollution: 50% वर्क फ्रॉम होम...बढ़ते पॉल्यूशन पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला | Delhi Pollution
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दरवाजे पर ताला, भाई चुप, मोहल्ले में सन्नाटा... हैदराबाद में सिडनी हमलावर साजिद के घर क्या मिला?
दरवाजे पर ताला, भाई चुप, मोहल्ले में सन्नाटा... हैदराबाद में सिडनी हमलावर साजिद के घर क्या मिला?
पंजाब
मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी की हत्या में शामिल गैंगस्टर का एनकाउंटर, दो पुलिसकर्मी भी घायल
मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी की हत्या में शामिल गैंगस्टर का एनकाउंटर, दो पुलिसकर्मी भी घायल
इंडिया
इधर कांग्रेस ने जारी किया संसद सत्र के लिए व्हिप, उधर जर्मनी पहुंच गए राहुल गांधी, सामने आई तस्वीर, जानें क्या कह रही BJP
इधर कांग्रेस ने जारी किया संसद सत्र के लिए व्हिप, उधर जर्मनी पहुंच गए राहुल गांधी, सामने आई तस्वीर, जानें क्या कह रही BJP
क्रिकेट
IPL Auction 2026: पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
बॉलीवुड
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
जनरल नॉलेज
किन-किन हिंदू राजकुमारियों ने मुस्लिमों को बनाया अपना पति? जानें हर एक का नाम
किन-किन हिंदू राजकुमारियों ने मुस्लिमों को बनाया अपना पति? जानें हर एक का नाम
ट्रेंडिंग
चूल्हे पर महाराष्ट्रियन डिश थालीपीठ बनाती नजर आई IAS की बीवी, यूजर्स पूछने लगे- कश्मीरी लड़की ने कैसे सीखी इतनी अच्छी मराठी?
चूल्हे पर महाराष्ट्रियन डिश थालीपीठ बनाती नजर आई IAS की बीवी, यूजर्स पूछने लगे- कश्मीरी लड़की ने कैसे सीखी इतनी अच्छी मराठी?
शिक्षा
हाइड्रोजन ट्रेन का ड्राइवर बनने के लिए कौन-सा कोर्स जरूरी, जानें कितनी ज्यादा मिलेगी सैलरी?
हाइड्रोजन ट्रेन का ड्राइवर बनने के लिए कौन-सा कोर्स जरूरी, जानें कितनी ज्यादा मिलेगी सैलरी?
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget