हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीThe Great Indian Kapil Show 4: नए अंदाज और ढेर सारे कैरेक्टर के साथ वापस आ रहे हैं कपिल शर्मा, जानें कब और कहां देख पाएंगे

The Great Indian Kapil Show 4: नए अंदाज और ढेर सारे कैरेक्टर के साथ वापस आ रहे हैं कपिल शर्मा, जानें कब और कहां देख पाएंगे

The Great Indian Kapil Show: कॉमेडियन कपिल शर्मा अपने शो के नए सीजन के साथ वापस आ रहे हैं. द ग्रेट इंडियन कपिल शो के नए सीजन की तारीख का ऐलान हो गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 10 Dec 2025 02:20 PM (IST)
Preferred Sources

कॉमेडियन कपिल शर्मा अपनए अनोखे अंदाज से हर किसी के चेहरे पर हंसी ले लाते हैं. इसी वजह से उनकी इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. कपिल शर्मा टीवी पर तो धमाल मचा चुके हैं और अब ओटीटी पर छाए हुए हैं. उनका शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो लोगों को खूब पसंद आता है. शो के तीन सीजन आ चुके हैं और अब चौथे सीजन के साथ कपिल वापसी कर रहे हैं. ये कब से शुरू होगा इसकी अनाउंसमेंट हो गई है.

द ग्रेट इंडियन कपिल शो के चौथे सीजन की अनाउंसमेंट तो काफी समय पहले हो गई थी अब इसक रिलीज डेट भी सामने आ गई है. इसके साथ ही मेकर्स ने एक नया प्रोमो शेयर किया है जिसमें पूरी कास्ट ढेर सारी मस्ती करती नजर आ रही है.

कब और कहां देख पाएंगे

द ग्रेट इंडियन कपिल शो नेटफ्लिक्स पर आता है. ये शो 20 दिसंबर से शुरू होने वाला है. नेटफ्लिक्स ने प्रोमो शेयर करते हुए लिखा- इन शॉर्ट, इंडिया के मस्तीवर्स में आपका स्वागत है. द ग्रेट इंडियन कपिल शो का नया सीजन देखें, 20 दिसंबर से रात 8 बजे, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है. ये प्रोमो देखने के बाद फैंस बहुत खुश हो गए हैं. उन्हें इस बार कपिल का नया अंदाज देखने को मिलेगा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

कैसा है प्रोमो

प्रोमो में कपिल शर्मा होस्टिंग करने की जगह अलग-अलग किरदारों में नजर आ रहे हैं. जो सबको खूब हंसा रहे हैं. उनके अलावा सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा भी नजर आएंगे. ये चारों मिलकर ऑडियंस को लाफ्टर का डोज देने वाले हैं. वहीं जजेस की कुर्सी पर इस बार भी नवजोत सिंह सिद्धू और अर्चना पूरन सिंह बैठे हुए नजर आए. जो कपिल के जोक्स पर ठहाके लगाकर हंस रहे हैं.

अब फैंस कमेंट करके पूछ रहे हैं कि पहले एपिसोड में कौन-सा सेलिब्रिटी गेस्ट बनकर आने वाला है जिनके साथ कपिल और उनकी पूरी टीम मस्ती करेगी.

ये भी पढ़ें:  पत्नी नहीं चाहती बच्चें, आखिर क्यों आकांक्षा के फैसले को सपोर्ट करते हैं बिग बॉस 19 विनर गौरव खन्ना?

Published at : 10 Dec 2025 02:20 PM (IST)
Tags :
Netflix KAPIL SHARMA The Great Indian Kapil Show
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
IndiGo Airline Crisis: DGCA का 10% फ्लाइट कट ऑर्डर! इंडिगो के लिए झटका नहीं, राहत जैसा! क्यों? पढ़िए पूरी सच्चाई
DGCA का 10% फ्लाइट कट ऑर्डर! इंडिगो के लिए झटका नहीं, राहत जैसा! क्यों? पढ़िए पूरी सच्चाई
हिमाचल प्रदेश
राहुल गांधी पर कंगना रनौत का विवादित बयान! संसद परिसर में कहा- 'चरित्र में कोई ताकत नहीं इसलिए मैं...'
राहुल गांधी पर कंगना रनौत का विवादित बयान! संसद परिसर में कहा- 'चरित्र में कोई ताकत नहीं इसलिए मैं...'
इंडिया
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
क्रिकेट
एशेज सीरीज में इंग्लैंड की बढ़ी टेंशन, तीसरे टेस्ट में कप्तान पैट कमिंस और नाथन लायन की वापसी
एशेज सीरीज में इंग्लैंड की बढ़ी टेंशन, तीसरे टेस्ट में कप्तान पैट कमिंस और नाथन लायन की वापसी
Advertisement

वीडियोज

Aniruddhacharya Controversy: महिलाओं का अपमान करना कब बंद करेंगे बाबा?
UP News: यूपी BJP चीफ का नाम फाइनल, इस दिन होगी अनाउंसमेंट | UP BJP Chief
अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ीं: महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी मामले में कोर्ट ने मंजूर की याचिका
US vs China Trade War: 47% Tariffs भी नहीं रोक पाए China का असली मास्टरमाइंड प्लान क्या है?
Varanasi में छात्रों का बवाल, पुलिस ने किया हिसाब ! | UP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IndiGo Airline Crisis: DGCA का 10% फ्लाइट कट ऑर्डर! इंडिगो के लिए झटका नहीं, राहत जैसा! क्यों? पढ़िए पूरी सच्चाई
DGCA का 10% फ्लाइट कट ऑर्डर! इंडिगो के लिए झटका नहीं, राहत जैसा! क्यों? पढ़िए पूरी सच्चाई
हिमाचल प्रदेश
राहुल गांधी पर कंगना रनौत का विवादित बयान! संसद परिसर में कहा- 'चरित्र में कोई ताकत नहीं इसलिए मैं...'
राहुल गांधी पर कंगना रनौत का विवादित बयान! संसद परिसर में कहा- 'चरित्र में कोई ताकत नहीं इसलिए मैं...'
इंडिया
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
क्रिकेट
एशेज सीरीज में इंग्लैंड की बढ़ी टेंशन, तीसरे टेस्ट में कप्तान पैट कमिंस और नाथन लायन की वापसी
एशेज सीरीज में इंग्लैंड की बढ़ी टेंशन, तीसरे टेस्ट में कप्तान पैट कमिंस और नाथन लायन की वापसी
टेलीविजन
पॉपुलर एक्ट्रेस कृतिका कामरा ने कंफर्म किया रिलेशनशिप, क्रिकेट होस्ट को कर रहीं डेट
पॉपुलर एक्ट्रेस कृतिका कामरा ने कंफर्म किया रिलेशनशिप, क्रिकेट होस्ट को कर रहीं डेट
नौकरी
रोमानिया की करेंसी का भारत में कितना होता है मूल्य? जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान; इनकी रहती है डिमांड
रोमानिया की करेंसी का भारत में कितना होता है मूल्य? जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान; इनकी रहती है डिमांड
हेल्थ
Kidney Damage: सुबह बिस्तर छोड़ते ही दिखने लगते हैं किडनी डैमेज होने के ये 5 असामान्य लक्षण, 89 पर्सेंट लोग इग्नोर करके हो जाते हैं बीमार
सुबह बिस्तर छोड़ते ही दिखने लगते हैं किडनी डैमेज होने के ये 5 असामान्य लक्षण, 89 पर्सेंट लोग इग्नोर करके हो जाते हैं बीमार
यूटिलिटी
आपके एरिया में हो रही बिजली चोरी तो ऐसे करें शिकायत, इनाम देगी यह सरकार
आपके एरिया में हो रही बिजली चोरी तो ऐसे करें शिकायत, इनाम देगी यह सरकार
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget