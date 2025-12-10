The Great Indian Kapil Show 4: नए अंदाज और ढेर सारे कैरेक्टर के साथ वापस आ रहे हैं कपिल शर्मा, जानें कब और कहां देख पाएंगे
The Great Indian Kapil Show: कॉमेडियन कपिल शर्मा अपने शो के नए सीजन के साथ वापस आ रहे हैं. द ग्रेट इंडियन कपिल शो के नए सीजन की तारीख का ऐलान हो गया है.
कॉमेडियन कपिल शर्मा अपनए अनोखे अंदाज से हर किसी के चेहरे पर हंसी ले लाते हैं. इसी वजह से उनकी इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. कपिल शर्मा टीवी पर तो धमाल मचा चुके हैं और अब ओटीटी पर छाए हुए हैं. उनका शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो लोगों को खूब पसंद आता है. शो के तीन सीजन आ चुके हैं और अब चौथे सीजन के साथ कपिल वापसी कर रहे हैं. ये कब से शुरू होगा इसकी अनाउंसमेंट हो गई है.
द ग्रेट इंडियन कपिल शो के चौथे सीजन की अनाउंसमेंट तो काफी समय पहले हो गई थी अब इसक रिलीज डेट भी सामने आ गई है. इसके साथ ही मेकर्स ने एक नया प्रोमो शेयर किया है जिसमें पूरी कास्ट ढेर सारी मस्ती करती नजर आ रही है.
कब और कहां देख पाएंगे
द ग्रेट इंडियन कपिल शो नेटफ्लिक्स पर आता है. ये शो 20 दिसंबर से शुरू होने वाला है. नेटफ्लिक्स ने प्रोमो शेयर करते हुए लिखा- इन शॉर्ट, इंडिया के मस्तीवर्स में आपका स्वागत है. द ग्रेट इंडियन कपिल शो का नया सीजन देखें, 20 दिसंबर से रात 8 बजे, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है. ये प्रोमो देखने के बाद फैंस बहुत खुश हो गए हैं. उन्हें इस बार कपिल का नया अंदाज देखने को मिलेगा.
कैसा है प्रोमो
प्रोमो में कपिल शर्मा होस्टिंग करने की जगह अलग-अलग किरदारों में नजर आ रहे हैं. जो सबको खूब हंसा रहे हैं. उनके अलावा सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा भी नजर आएंगे. ये चारों मिलकर ऑडियंस को लाफ्टर का डोज देने वाले हैं. वहीं जजेस की कुर्सी पर इस बार भी नवजोत सिंह सिद्धू और अर्चना पूरन सिंह बैठे हुए नजर आए. जो कपिल के जोक्स पर ठहाके लगाकर हंस रहे हैं.
अब फैंस कमेंट करके पूछ रहे हैं कि पहले एपिसोड में कौन-सा सेलिब्रिटी गेस्ट बनकर आने वाला है जिनके साथ कपिल और उनकी पूरी टीम मस्ती करेगी.
