‘द फैमिली मैन 3’ बनी 2025 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज, कई रिकॉर्ड तोडे़

स्पाई-एक्शन थ्रिलर 'द फैमिली मैन सीजन 3' के नए सीजन ने रिलीज के पहले ही हफ्ते में जोरदार ट्रेंड किया. ये यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सिंगापुर और मलेशिया समेत 35 से ज़्यादा देशों में टॉप 5 में रहा. इंडिया में भी लॉन्च वीक के दौरान ये 96% पिनकोड तक पहुंच गया, जिससे ये इस फ्रेंचाइजी का अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला सीजन बन गया है.

भारत का सबसे पसंद किया जाने वाला एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो ने आज अपनी हिट ओरिजिनल सीरीज 'द फैमिली मैन सीजन 3' की रिकॉर्ड-तोड़ परफॉर्मेंस का ऐलान किया. 21 नवंबर को रिलीज हुए इस सीजन ने लॉन्च वीक में ही भारत में साल की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज बनकर बड़ा मुकाम हासिल किया और फ्रेंचाइजी के अब तक के सबसे दमदार सीजन के रूप में अपनी पहचान पक्की कर ली.

छा गई 'द फैमिली मैन सीजन 3'

'द फैमिली मैन सीजन 3' रिलीज के पहले ही हफ्ते में ही सीजन भारत के 96% पिन कोड तक पहुंच गया. अपने रोमांचक और हाई-स्टेक्स स्पाई-एक्शन थ्रिलर फॉर्मेट की वजह से इसे ज़बरदस्त फैनडम मिला, जिसने इसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सिंगापुर और मलेशिया समेत 35 से ज़्यादा देशों में टॉप 5 में पहुंचा दिया. इसने न सिर्फ अपने पिछले दोनों सीजन्स बल्कि 2025 में प्राइम वीडियो के किसी भी दूसरे टाइटल के बनाए रिकॉर्ड्स को भी पीछे छोड़ दिया.

'ये सीरीज नए रिकॉर्ड बनाती जा रही...'

प्राइम वीडियो इंडिया के डायरेक्टर और हेड ऑफ ओरिजिनल्स निखिल मधोक ने कहा- 'द फैमिली मैन के लिए दर्शकों का जबरदस्त प्यार और सम्मान इस सीजन की शानदार सफलता में साफ दिखाई देता है. हर नए सीजन के साथ ये सीरीज नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है और और भी ज्यादा दर्शकों को अपनी तरफ खींच रही है.' उन्होंने आगे कहा- 'जबरदस्त कहानी, दमदार परफ़ॉर्मेंस, और राज–डीके का खास अंदाज़, उनकी अलग तरह की कहानी कहने की शैली और दिल धड़का देने वाला थ्रिल, यही सब इसे इतना पसंदीदा बनाता है और दर्शकों की पहली पसंद बनाए रखता है.'

राज & डीके ने किया ये वादा

क्रिएटर्स, डायरेक्टर्स और राइटर्स राज & डीके ने कहा- 'द फैमिली मैन को जो लगातार प्यार और सराहना मिलती रही है, उसके लिए हम दिल से आभारी हैं. दर्शकों का यही अटूट प्यार है जिसने इस सीरीज को उम्र, क्षेत्र और भाषा सब सीमाओं से ऊपर उठाकर इतना पॉपुलर बनाया है. चार साल के इंतजार के बाद भी इस सीजन को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स हमें ये भरोसा दिलाता है कि वे हमारी मेहनत को समझते हैं, हम जो भी कोशिश करते हैं कि यह सीरीज पहले से बड़ी, बेहतर और और भी ज़्यादा दिलचस्प बने, वे उसे अहमियत देते हैं. हम वादा करते हैं कि हम पारंपरिक कहानी कहने की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे, ताकि दर्शकों के लिए नई, जुड़ाव से भरी और बिल्कुल भी मिस न करने वाली कहानियां लाते रहें.'

'द फैमिली मैन सीजन 3' की स्टार कास्ट

'द फैमिली मैन सीजन 3' में एक बार फिर आइकोनिक जासूस श्रीकांत तिवारी (मनोज बाजपेयी) लीड रोल में नजर आए. इस बार कास्ट में कई नए चेहरे भी शामिल हुए हैं जैसे जयदीप अहलावत (रुक्मा) और निमरत कौर (मीरा). इसके साथ ही शरीब हाशमी (जे.के. तलपड़े), प्रियमणि (सुचित्रा तिवारी), अशलेशा ठाकुर (धृति तिवारी), वेदांत सिन्हा (अथर्व तिवारी), श्रेया धनवन्तरि (जोया), और गुल पनाग (सलोनी) समेत कई और कलाकार इस सीजन का हिस्सा रहे.