हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'द फैमिली मैन 3' में दो दिग्गज एक्टर्स की एंट्री, प्राइम वीडियो सीरीज की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म

'द फैमिली मैन 3' में दो दिग्गज एक्टर्स की एंट्री, प्राइम वीडियो सीरीज की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म

The Family Man 3: मनोज बाजपेयी की मच अवेटेड सीरीज 'द फैमिली मैन 3' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है. वहीं इस सीजन में दो दिग्गज स्टार्स की एंट्री भी हुई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 28 Oct 2025 02:41 PM (IST)
Preferred Sources

मनोज बाजपेयी की ‘द फैमिली मैन’ ओटीटी की मोस्ट पॉपुलर सीरीज है. इसके अब तक दो सीजन आ चुके हैं जिन्हें फैंस ने खूब पसंद किया है और इसकी तीसरे सीजन का भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. फाइनली मेकर्स ने 28 अक्टूबर, मंगलवार को ‘द फैमिली मैन 3’ की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. इसी के साथ इस सीजन में दो नए चेहरों की भी एंट्री हुई है.

‘द फैमिली मैन 3’ कब होगी रिलीज?
बता दें कि ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो ने आज ‘द फैमिली मैन 3’ की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. तीसरा सीज़न 21 नवंबर को ग्लोबली रिलीज़ किया जाएगा. राज और डीके की जोड़ी द्वारा उनके बैनर D2R फिल्म्स के तले बनाई गई इस हाई-स्टेक्स स्पाई एक्शन थ्रिलर का तीसरा सीज़न अब तक का सबसे बड़ा होने के साथ काफी एक्साइटिंग भी बताया जा रहा है.

इसी के साथ एक बार फिर मनोज बाजपेयी अपने मशहूर किरदार श्रीकांत तिवारी के रूप में नजर आएंगे, जो एक बेहतरीन अंडरकवर स्पाई है. वो अपने देश की सेवा दिल से करता है और साथ ही एक अच्छे पति और पिता की जिम्मेदारी भी निभाता है. इस सीरीज़ को राज, डीके और सुमन कुमार ने लिखा है, जबकि इसके डायलॉग सुमित अरोड़ा ने लिखे हैं. इस बार सीरीज़ का निर्देशन राज और डीके के साथ सुमन कुमार और तुषार सेठ ने किया है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by prime video IN (@primevideoin)

‘द फैमिली मैन 3’ में दो दिग्गजों की हुई एंट्री
दिलचस्प बात ये है कि दरअसल सीजन 3 में में दो दिग्गज स्टार्स की एंट्री हुई है और ये कोई और नहीं जयदीप अहलावत और निमरत कौर हैं. सीरीज में जयदीप का किरदार रुक्मा का होगा जबकि निमरत कौर मीरा की भूमिका में नजर आएंगीं.   ‘द फैमिली मैन 3’ में इन दोनों की एंट्री के साथ ही श्रीकांत तिवारी का सामना दो नए और ताकतवर दुश्मनों से होगा. यानी इस बार शो में खतरा और मुश्किलें पहले से ज्यादा नजर आएंगीं. 

वहीं सीरीज में शारिब हाशमी (जे.के. तलपड़े), प्रियमणि (सुचित्रा तिवारी), अशलेषा ठाकुर (धृति तिवारी), वेदांत सिन्हा (अथर्व तिवारी), श्रेया धनवंतरि (जोया) और गुल पनाग (सलोनी) ने कमबैक किया है.  द फैमिली मैन सीजन 3 का पहला एपिसोड 21 नवंबर को सिर्फ प्राइम वीडियो पर भारत और 240 से ज्यादा देशों में दिखाया जाएगा.

 

Published at : 28 Oct 2025 02:41 PM (IST)
Manoj Bajpayee Nimrat Kaur Jaideep Ahlawat The Family Man 3
