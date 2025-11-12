मनोज -जयदीप समेत ‘द फैमिली मैन 3’ के स्टार्स में किसे कितनी मिली फीस? जानें यहां

मनोज तिवारी की ‘द फैमिली मैन’ ओटीटी की सबसे पॉपुलर सीरीज में से एक है. इसके दो सीजन जबरदस्त हिट रहे थे और अब ये तीसरे सीजन के साथ कमबैक कर रही है. ‘द फैमिली मैन 3’ का प्रीमियर 21 नवंबर को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर होगा. इस सीरीज़ में मनोज बाजपेयी एक बार फिर अपने आइकॉनिक श्रीकांत तिवारी के किरदार में दिखेंगे. इस बार पाताल लोक फेम जयदीप अहलावत और दसवीं एक्ट्रेस निम्रत कौर की भी सीरीज में एंट्री हुई है जिसके चलते ‘द फैमिली मैन 3’ को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट है. इन सबसे बीच चलिए यहां जानते हैं कि सीरीज की स्टारा कास्ट को कितनी फीस मिली है.

मनोज बाजपेयी को कितनी मिली ‘द फैमिली मैन 3’ से फीस?

द फैमिली मैन को राज और डीके ने अमेज़न प्राइम वीडियो के लिए बनाया है और इसमें मनोज बाजपेयी ने श्रीकांत तिवारी की भूमिका निभाई है, जो सीक्रेटली थ्रेट एनालिसिस एंड सर्विलांस ब्रांच सेल ऑफ़ नेशनलिटीसिटी (टीएएससी) के लिए एक खुफिया अधिकारी के रूप में काम करता है. वहीं सीजन 3 से मनोज बाजपेयी की फीस की बात करें तो बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर ने 20.25 से 22.50 करोड़ रुपये की फीस ली है।

जयदीप अहलावत ने ‘द फैमिली मैन 3’ से कितनी वसूली फीस?

जयदीप अहलावत द फैमिली मैन के सीजन 3 की स्टारकास्ट में नए मेंबर हैं. वह द फैमिली मैन 3 में विलेन रुक्मा की भूमिका निभाते नज़र आएंगे. रिपोर्ट के मुताबिक जयदीप को ‘द फैमिली मैन 3’ में इस भूमिका को निभाने के लिए 9 करोड़ रुपये दिए गए हैं.

निम्रत कौर को कितनी मिली फीस?

निम्रत कौर भी ‘द फैमिली मैन 3’ की नई कलाकारों में से एक हैं. उन्हें द फैमिली मैन 3 में अपनी भूमिका के लिए 8-9 करोड़ रुपये मिले हैं.

दर्शन कुमार ने कितनी वसूली फीस?

दर्शन कुमार ‘द फैमिली मैन 3’ में मेजर समीर का किरदार निभा रहे हैं, इस भूमिका के लिए उन्हें 8-9 करोड़ रुपये दिए गए हैं.

प्रियामणि को कितनी मिली फीस?

द फैमिली मैन सीरीज़ में प्रियामणि मनोज बाजपेयी की पत्नी का किरदार निभा रही हैं. निर्माताओं ने इस सीज़न के लिए उन्हें 7 करोड़ रुपये दिए हैं.

शारिब हाशमी को कितनी मिली रकम?

शारिब हाशमी ने द फैमिली मैन 3 में जेके तलपड़े का किरदार निभाया है. उन्हें इस किरदार के लिए 5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है.

अश्लेषा ठाकुर को कितनी मिली रकम?

द फैमिली मैन 3 में अश्लेषा ठाकुर ने मनोज बाजपेयी की बेटी धृति तिवारी का किरदार निभाया है. उन्हें इस किरदार के लिए 4 करोड़ रुपये मिले थे.