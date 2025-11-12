मनोज -जयदीप समेत ‘द फैमिली मैन 3’ के स्टार्स में किसे कितनी मिली फीस? जानें यहां

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीThe Family Man 3 Cast Fees: मनोज बाजपेयी ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- जयदीप अहलावत से निम्रत कौर सहित बाकी स्टार कास्ट की फीस

The Family Man 3 Cast Fees: मनोज बाजपेयी ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- जयदीप अहलावत से निम्रत कौर सहित बाकी स्टार कास्ट की फीस

The Family Man 3 Star Cast Fees: ‘द फैमिली मैन 3’ जल्द ही ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाली है. उससे पहले जानते हैं कि तीसरे सीजन के स्टार्स में से किसे कितनी मोटी फीस मिली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 12 Nov 2025 09:23 AM (IST)
Preferred Sources

मनोज तिवारी की  ‘द फैमिली मैन’ ओटीटी की सबसे पॉपुलर सीरीज में से एक है. इसके दो सीजन जबरदस्त हिट रहे थे और अब ये तीसरे सीजन के साथ कमबैक कर रही है. ‘द फैमिली मैन 3’ का प्रीमियर 21 नवंबर को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर होगा. इस सीरीज़ में मनोज बाजपेयी एक बार फिर अपने आइकॉनिक श्रीकांत तिवारी के किरदार में दिखेंगे. इस बार पाताल लोक फेम जयदीप अहलावत और दसवीं एक्ट्रेस निम्रत कौर की भी सीरीज में एंट्री हुई है जिसके चलते ‘द फैमिली मैन 3’ को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट है. इन सबसे बीच चलिए यहां जानते हैं कि सीरीज की स्टारा कास्ट को कितनी फीस मिली है.

मनोज बाजपेयी को कितनी मिली द फैमिली मैन 3’ से फीस?
द फैमिली मैन को राज और डीके ने अमेज़न प्राइम वीडियो के लिए बनाया है और इसमें मनोज बाजपेयी ने श्रीकांत तिवारी की भूमिका निभाई है, जो सीक्रेटली थ्रेट एनालिसिस एंड सर्विलांस ब्रांच सेल ऑफ़ नेशनलिटीसिटी (टीएएससी) के लिए एक खुफिया अधिकारी के रूप में काम करता है. वहीं सीजन 3 से मनोज बाजपेयी की फीस की बात करें तो बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर ने 20.25 से 22.50 करोड़ रुपये की फीस ली है।

जयदीप अहलावत ने द फैमिली मैन 3’ से कितनी वसूली फीस?
जयदीप अहलावत द फैमिली मैन के सीजन 3 की स्टारकास्ट में नए मेंबर हैं. वह द फैमिली मैन 3 में विलेन रुक्मा की भूमिका निभाते नज़र आएंगे. रिपोर्ट के मुताबिक जयदीप को ‘द फैमिली मैन 3’ में इस भूमिका को निभाने के लिए 9 करोड़ रुपये दिए गए हैं.

निम्रत कौर को कितनी मिली फीस?
निम्रत कौर भी ‘द फैमिली मैन 3’ की नई कलाकारों में से एक हैं. उन्हें द फैमिली मैन 3 में अपनी भूमिका के लिए 8-9 करोड़ रुपये मिले हैं.

दर्शन कुमार ने कितनी वसूली फीस?
दर्शन कुमार ‘द फैमिली मैन 3’ में मेजर समीर का किरदार निभा रहे हैं,  इस भूमिका के लिए उन्हें 8-9 करोड़ रुपये दिए गए हैं.

प्रियामणि को कितनी मिली फीस?
द फैमिली मैन सीरीज़ में प्रियामणि मनोज बाजपेयी की पत्नी का किरदार निभा रही हैं. निर्माताओं ने इस सीज़न के लिए उन्हें 7 करोड़ रुपये दिए हैं.

शारिब हाशमी को कितनी मिली रकम?
शारिब हाशमी ने द फैमिली मैन 3 में जेके तलपड़े का किरदार निभाया है. उन्हें इस किरदार के लिए 5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है.

अश्लेषा ठाकुर को कितनी मिली रकम?
द फैमिली मैन 3 में अश्लेषा ठाकुर ने मनोज बाजपेयी की बेटी धृति तिवारी का किरदार निभाया है. उन्हें इस किरदार के लिए 4 करोड़ रुपये मिले थे.

 

Published at : 12 Nov 2025 09:19 AM (IST)
Manoj Bajpayee Nimrat Kaur Jaideep Ahlawat The Family Man 3
