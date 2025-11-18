मनोज बाजपेयी एक बार फिर श्रीकांत तिवारी के किरदार में ‘द फैमिली मैन’ के तीसरे सीजन से ओटीटी पर कमबैक कर रहे हैं. इसी के साथ फैंस 'द फैमिली मैन' के तीसरे सीज़न को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. वैसे भी इस शो के पहले दो सीज़न जबरदस्त हिट रहे थे. इन सबके बीच चलिए जानते हैं ति 'द फैमिली मैन' का सीज़न 3 ओटीटी पर कब और किस वक्त स्ट्रीम होगा?

‘द फैमिली मैन 3’ ओटीटी पर किस टाइम पर स्ट्रीम होगी?

‘द फैमिली मैन’ का तीसरा सीजन शुक्रवार, 21 नवंबर 2025 को रात 12 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम (IST) पर अमेजन प्राइम वीडियो पर एक्सक्लूसिवली प्रीमियर होगा. अगर आपने अभी तक पहले के सीज़न नहीं देखे हैं, तो नए चैप्टर को देखने से पहले आप उन्हें भी प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

तीसरे सीजन में नए चेहरे भी हुए शामिल

‘द फैमिली मैन’ के तीसरे सीजन में श्रीकांत को अपने करियर की कुछ सबसे खतरनाक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक नये षड्यंत्र का सामना करते हुए श्रीकांत तिवारी ही वांछित अपराधी घोषित हो जाता है. दिलचस्प बात ये है तकि मनोज ने तीनों सीजन में लीड रोल प्ले किया है. वहीं पिछले सीजन में सामंथा रुथ प्रभु भी थीं.

इस बार यह और भी दिलचस्प है क्योंकि जयदीप अहलावत रुक्मा के रूप में कलाकारों की टोली में शामिल हो गए हैं, जो श्रीकांत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनने वाले हैं. वहीं निम्रत कौर ने भी सीरीज में विलेन का किरदार निभाया है. इनके अलावा जुगल हंसराज, आदित्य श्रीवास्तव, पालिन कबाक और हरमन सिंघा भी सीरीज में दिखाई देंगे हालांकि उनके किरदारों की डिटेल्स अभी तक सीक्रेट रखी गई है.

ये पुराने किरदार आएंगे नजर

नए कलाकारों के अलावा, दर्शकों को पुराने चेहरे भी दिखाई देंगे, जिसमें जेके के रूप में शारिब हाशमी और प्रियामणि द्वारा निभाई गई सुचित्रा की भूमिका शामिल हैं जो बेहद फेमस हैं और फैंस द्वारा बेहद पसंद की जाती हैं. राज एंड डीके, ने तीनों सीज़न का निर्देशन किया है.