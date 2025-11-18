हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDe De Pyaar De 2 BO Day 4: 'दे दे प्यार दे 2' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें- चार दिनों का टोटल कलेक्शन

De De Pyaar De 2 BO Day 4: 'दे दे प्यार दे 2' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें- चार दिनों का टोटल कलेक्शन

De De Pyaar De 2 BO Day 4: 'दे दे प्यार दे 2' की कमाई में मंडे को काफी गिरावट देखी गई. हालांकि ये फिल्म अब 50 करोड़ वसूलने के काफी नजदीक पहुंच गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 18 Nov 2025 06:36 AM (IST)
Preferred Sources

इस शुक्रवार को सिनेमाघरो में रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा ‘दे दे प्यार दे 2’ रिलीज हुई थी. फिल्म को दर्शकों से रिलीज के पहले दिन जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और सोशल मीडिया पर इसकी खूब तारीफ हुई. वहीं ओपनिंग वीकेंड पर भी इस फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का जबरदस्त फायदा मिला और इसने डबल जिटीज में कलेक्शन किया. हालांकि रिलीज के पहले मंडे ‘दे दे प्यार दे 2’ की गाड़ी पटरी से उतर गई और इसके कलेक्शन में भारी गिरावट दर्ज की गई है. जानते हैं अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म ने चौथे दिन यानी पहले मंडे को कितना कलेक्शन किया है?

दे दे प्यार दे 2’ ने चौथे दिन कितनी की कमाई?
अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन की रोमांटिक कॉमेडी का ओपनिंग वीकेंड शानदार रहा. इसने ना कवेल छप्परफाड़ कलेक्शन किया, बल्कि ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ को पीछे छोड़ते हुए किसी रोमांटिक फिल्म के लिए तीसरा सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. हालांकि वीकडेज में एंट्री करते ही इसके कलेक्शन में भारी मंदी देखी गई. वैसे नॉन हॉलीडेज में फिल्मों की कमाई घटना आम बात है.

इन सबके बीच ‘दे दे प्यार दे 2’ के कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 8.75 करोड़ की ओपनिंग की थी. वहीं दूसरे दिन इस फिल्म ने 40 फीसदी की ग्रोथ के साथ 12.24 करोड़ का कलेक्शन किया है. वहीं तीसरे दिन ‘दे दे प्यार दे 2’ की कमाई में 12.24 फीसदी की तेजी आई और इसने 13.75 करोड़ कमाए.

  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘दे दे प्यार दे 2’ ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को 4.25 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ ‘दे दे प्यार दे 2’ की चार दिनों की कुल कमाई अब 39 करोड़ रुपये हो गई है.

‘दे दे प्यार दे 2’ बजट निकालने से कितनी दूर?
हालांकि निर्माताओं ने अभी तक फिल्म के बजट की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपये है. वहीं रिलीज के चार दिनों में इस फिल्म ने 39 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और इसे लागत वसूलने के लिए 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई करनी होगी. ऐसे में इस फिल्म को अब  आने वाले दिनों में अच्छा कारोबार करना होगा. साथ ही हिट का टैग हासिल करने के लिए इसे अपने बजट से दुगनी कमाई करनी होगी. अब देखने वाली बात होगी कि दूसरे वीकेंड पर ये फिल्म कैसा परफॉर्म कर पाती है. 

 

Published at : 18 Nov 2025 06:36 AM (IST)
Tags :
Rakul Preet Singh Ajay Devgn De De Pyaar De 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को पाताल से भी खोज निकालेंगे और...', आतंकियों को अमित शाह की वॉर्निंग
'दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को पाताल से भी खोज निकालेंगे और...', आतंकियों को अमित शाह की वॉर्निंग
बिहार
'मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन…', रोहिणी आचार्य प्रकरण में तेज प्रताप ने किसे दी चेतावनी?
'मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन…', रोहिणी आचार्य प्रकरण में तेज प्रताप ने किसे दी चेतावनी?
क्रिकेट
क्या शुभमन गिल नहीं बन पाएंगे ऑल-फॉर्मेट कप्तान? पूर्व क्रिकेटर के बयान से सब हैरान; जानें क्या कहा
क्या शुभमन गिल से खफा है ये क्रिकेटर? कप्तानी को लेकर कह दी बहुत बड़ी बात; जानें क्या कहा
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
Advertisement

वीडियोज

खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Bihar Politics: Tejashwi Yadav-Rohini Acharya में यहां बिगड़ी बात! | Lalu Yadav | Tejpratap Yadav
Sandeep Chaudhary: 'INDIA' गठबंधन में बवाल...वजूद पर ही सवाल! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को पाताल से भी खोज निकालेंगे और...', आतंकियों को अमित शाह की वॉर्निंग
'दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को पाताल से भी खोज निकालेंगे और...', आतंकियों को अमित शाह की वॉर्निंग
बिहार
'मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन…', रोहिणी आचार्य प्रकरण में तेज प्रताप ने किसे दी चेतावनी?
'मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन…', रोहिणी आचार्य प्रकरण में तेज प्रताप ने किसे दी चेतावनी?
क्रिकेट
क्या शुभमन गिल नहीं बन पाएंगे ऑल-फॉर्मेट कप्तान? पूर्व क्रिकेटर के बयान से सब हैरान; जानें क्या कहा
क्या शुभमन गिल से खफा है ये क्रिकेटर? कप्तानी को लेकर कह दी बहुत बड़ी बात; जानें क्या कहा
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
बॉलीवुड
26 साल में 23 फ्लॉप दी, फिर भी इस सुपरहिट फिल्म फ्रेंचाइजी का चहेता
26 साल में 23 फ्लॉप दी, फिर भी इस सुपरहिट फिल्म फ्रेंचाइजी का चहेता
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
विश्व
'अमेरिका और पाकिस्तान का एजेंडा...', शेख हसीना की सजा पर बोले एक्सपर्ट्स; कठपुतली बन चुके हैं यूनुस!
'अमेरिका और पाकिस्तान का एजेंडा...', शेख हसीना की सजा पर बोले एक्सपर्ट्स; कठपुतली बन चुके हैं यूनुस!
शिक्षा
BSEB Admit Card: बिहार बोर्ड ने आउट किया डमी एडमिट कार्ड, गलती दुरुस्त करने का सही मौका
बिहार बोर्ड ने आउट किया डमी एडमिट कार्ड, गलती दुरुस्त करने का सही मौका
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Embed widget