इस शुक्रवार को सिनेमाघरो में रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा ‘दे दे प्यार दे 2’ रिलीज हुई थी. फिल्म को दर्शकों से रिलीज के पहले दिन जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और सोशल मीडिया पर इसकी खूब तारीफ हुई. वहीं ओपनिंग वीकेंड पर भी इस फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का जबरदस्त फायदा मिला और इसने डबल जिटीज में कलेक्शन किया. हालांकि रिलीज के पहले मंडे ‘दे दे प्यार दे 2’ की गाड़ी पटरी से उतर गई और इसके कलेक्शन में भारी गिरावट दर्ज की गई है. जानते हैं अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म ने चौथे दिन यानी पहले मंडे को कितना कलेक्शन किया है?

‘दे दे प्यार दे 2’ ने चौथे दिन कितनी की कमाई?

अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन की रोमांटिक कॉमेडी का ओपनिंग वीकेंड शानदार रहा. इसने ना कवेल छप्परफाड़ कलेक्शन किया, बल्कि ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ को पीछे छोड़ते हुए किसी रोमांटिक फिल्म के लिए तीसरा सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. हालांकि वीकडेज में एंट्री करते ही इसके कलेक्शन में भारी मंदी देखी गई. वैसे नॉन हॉलीडेज में फिल्मों की कमाई घटना आम बात है.

इन सबके बीच ‘दे दे प्यार दे 2’ के कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 8.75 करोड़ की ओपनिंग की थी. वहीं दूसरे दिन इस फिल्म ने 40 फीसदी की ग्रोथ के साथ 12.24 करोड़ का कलेक्शन किया है. वहीं तीसरे दिन ‘दे दे प्यार दे 2’ की कमाई में 12.24 फीसदी की तेजी आई और इसने 13.75 करोड़ कमाए.

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘दे दे प्यार दे 2’ ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को 4.25 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ ‘दे दे प्यार दे 2’ की चार दिनों की कुल कमाई अब 39 करोड़ रुपये हो गई है.

‘दे दे प्यार दे 2’ बजट निकालने से कितनी दूर?

हालांकि निर्माताओं ने अभी तक फिल्म के बजट की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपये है. वहीं रिलीज के चार दिनों में इस फिल्म ने 39 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और इसे लागत वसूलने के लिए 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई करनी होगी. ऐसे में इस फिल्म को अब आने वाले दिनों में अच्छा कारोबार करना होगा. साथ ही हिट का टैग हासिल करने के लिए इसे अपने बजट से दुगनी कमाई करनी होगी. अब देखने वाली बात होगी कि दूसरे वीकेंड पर ये फिल्म कैसा परफॉर्म कर पाती है.