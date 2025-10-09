हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
The Conjuring Last Rites OTT Release: अब ओटीटी पर दहशत फैलाएगी 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स', जानें- कब और कहां होगी रिलीज?

The Conjuring Last Rites OTT Release: अब ओटीटी पर दहशत फैलाएगी ‘द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स’, जानें- कब और कहां होगी रिलीज?

The Conjuring Last Rites OTT Release: पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिगा स्टारर 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' अब भारत में ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. चलिए यहां जानते हैं इसे कब और कहां देख सकेंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 09 Oct 2025 11:42 AM (IST)
Preferred Sources

एड और लॉरेन वॉरेन की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' इस फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म है. ये हॉरर ड्रामा 5 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की. इसने इसने दुनिया भर में 458 मिलियन रुपये से ज़्यादा की कमाई की है जिससे यह 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हॉरर फिल्म बन गई है. वहीं भारत में इसने 100.98 करोड़ की कमाई की थी.

पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिगा स्टारर ये फिल्म भारत में डिजिटल डेब्यू के लिए पूरी तरह तैयार है. चलिए यहां जानते हैं 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' ओटीटी के किस प्लेटफॉर्म पर कब स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगी?

द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स भारत में ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?
सिनेमाघरों में शानदार परफॉर्म करने बाद, फिल्म ने एक महीने बाद ही इंटरनेशनली अपना डिजिटल डेब्यू कर लिया था. भारत से बाहर के फैंस इसे अमेज़न प्राइम वीडियो, ऐप्पल टीवी+ और फैंडैंगो पर $25 में फिल्म को रेंट पर देख सकते हैं इस बीच, भारतीय दर्शक इसकी लोकल ओटीटी रिलीज़ की आधिकारिक घोषणा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह जल्द ही प्राइम वीडियो और ऐप्पल टीवी जैसे पे-पर-व्यू प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने की उम्मीद है. जो लोग फिजिकल मीडिया पसंद करते हैं, उनके लिए ब्लू-रे और डीवीडी वर्जन 25 नवंबर, 2025 को उपलब्ध होंगे, जिसमें विशेष रूप से पर्दे के पीछे के सीनऔर हटाए गए सीन्स भी शामिल होंगे.

द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स स्टार कास्ट-प्लॉट
'द कॉन्ज्यूरिंग: द डेविल मेड मी डू इट' के लिए मशहूर माइकल चाव्स द्वारा निर्देशित द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स में पैट्रिक विल्सन और वेरा फ़ार्मिगा ने एड और लोरेन वॉरेन की भूमिकाएँ निभाई हैं. इस फाइनल चैप्टर में वॉरेन परिवार अपने अब तक के सबसे बुरे मामले का सामना करता है वे  एक दुष्ट आत्मा का सामना करते हैं जो एक परिवार को परेशान करती है और उनके विश्वास और साहस को चुनौती देती है. विल्सन और फ़ार्मिगा के अलावा, इस फ़िल्म में मिया टॉमलिंसन, बेन हार्डी, टोनी स्पेरा और स्टीव कूल्टर भी अहम रोल में हैं.

 

Published at : 09 Oct 2025 11:41 AM (IST)
The Conjuring Last Rites Patrick Wilson Vera Farmiga
