सुपरस्टार रजनीकांत के जीवन पर बनेगी बायोपिक? खुद अपनी कहानी लिख रहे हैं एक्टर

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े कलाकारों में से एक है, जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत है. फैंस को उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है, साथ ही उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं. इसी बीच खबर आ रही है कि रजनीकांत खुद अपनी जिंदगी को पन्ने पर उतार रहे हैं. वो अपनी बायोग्राफी लिख रहे हैं, जिसमें वो अपनी जिंदगी के हर अच्छे-बुरे समय को फैंस के साथ शेयर करेंगे. इतना ही नहीं, इस कहानी पर फिल्म भी देखने को मिल सकती है.

फिल्म के लिए हो रही है बातचीत

मूवीज सिंगापुर की रिपोर्ट्स के मुताबिक, रजनीकांत लंबे समय से अपनी कहानी लिख रहे है कि किस तरह वो एक आम इंसान से सुपरस्टार बने. साथ ही बताया जा रहा है कि वो इस कहानी को बड़े पर्दे पर पेश करने की योजना बना रहे हैं और इसके लिए कई लोगों से बात भी कर रहे हैं. हालांकि, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा होता है, तो ये उनके फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा.

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रजनीकांत की आने वाली फिल्में

बता दें कि आने वाले समय में रजनीकांत अपनी सुपरहिट फिल्म 'जेलर' के सीक्वल में नजर आयेंगे, जिसे नेल्सन दिलिपकुमार निर्देशित कर रहे हैं. साथ ही राम्या कृष्णन, मिर्ना, योगी बाबू, एस. के सूर्या, सूरज वेंजारमुडू और विद्या बालन जैसे कलाकार भी इसका हिस्सा होंगे. वहीं कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मोहनलाल, ऋतिक रोशन, शिव कुमार और विजय सेतुपति इसमें कैमियो करेंगे, जो दर्शकों के लिए खास हो सकता है.

सालों बाद साथ आयेंगे कमल हासन और रजनीकांत

इसके अलावा वो निर्देशक अश्वथ मारिमुथु की फिल्म 'धर्मन' में डॉक्टर के किरदार में नजर आएंगे, जिसका पोस्टर रिलीज हो चुका है. कमल हासन की हाउस राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल के बैनर तले बन रही इस फिल्म में सिमरन, राशि खन्ना और योगी बाबू जैसे कलाकार शामिल हैं. वहीं रजनीकांत और कमल हासन भी सालों बाद साथ फिल्म में नजर आएंगे, जिसका नाम फिलहाल 'KHxRK Reunion' रखा गया है और इसे नेल्सन दिलीप कुमार निर्देशित करेंगे.

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