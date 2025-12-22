हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड6 दिन बाद 60 के होंगे सलमान खान, बॉडी और मसल्स देख फैंस बोले- कोई नहीं है टक्कर में

Salman Khan Latest Photo: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं और अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट किया है. दबंग खान की फिटनेस देख फैंस यकीन नहीं कर पा रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Dec 2025 05:58 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपनी फिटनेस को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. 6 दिन बाद यानि 27 दिसंबर को सलमान खान अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. उससे पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं.

अपनी तस्वीरों में सलमान खान अपनी फिटनेस और मसल्स को दिखाते नज़र आ रहे हैं. उन्होंने लिखा है- 60 की उम्र में ऐसा दिखना चाहता हूं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan)

सलमान खान की बॉडी देखकर फैंस अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं. ये फोटो उनके पोस्ट पर कमेंट की भरमार हो गई. एक फैन ने कहा- कोई नहीं है टक्कर में. तो दूसरे यूजर ने लिखा- ये कमबैक पर्सनल है. 


6 दिन बाद 60 के होंगे सलमान खान, बॉडी और मसल्स देख फैंस बोले- कोई नहीं है टक्कर में

ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि सलमान खान का ये बर्थडे बहुत खास होने वाला है. 27 दिसंबर को ही सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर भी रिलीज किया जा सकता है.

आपको बता दें कि सलमान खान 'बैटल ऑफ गलवान'  की शूटिंग कंप्लीट कर चुके हैं. फिल्म की कहानी साल 2020 में गलवान घाटी में भारत-चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प पर आधारित है. इस फिल्म में सलमान कर्नल संतोष बाबू के किरदार में दिखेंगे.

एक्टर ने शूटिंग खत्म होते ही अपना लुक भी बदल लिया है. हाल में सलमान खान मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए जहां उनका नया लुक देखने को मिला. 

'बैटल ऑफ गलवान' का निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं. इस फिल्म में सलमान खान के अलावा, बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह लीड रोल में नजर आएंगी। वहीं, जेन शॉ, अंकुर भाटिया, अभिलाष चौधरी, हीरा सोहल और विपिन भारद्वाज समेत कई एक्टर्स अहम रोल में दिखेंगे. 

सलमान खान की आने वाली फिल्मों की लिस्ट
'बैटल ऑफ गलवान' के अलावा सलमान खान की एक के बाद एक फिल्म आने वाली है. इस लिस्ट में उनकी करीब 7 फिल्में शामिल हैं.  'टाइगर बनाम पठान', 'किक 2', 'दबंग 4', 'द बुल',  'बजरंगी भाईजान 2', 'अंदाज अपना अपना 2'. ये सभी फिल्मों सलमान को अलग-अलग लुक में देखने को मिलेगा. 

Published at : 22 Dec 2025 05:22 PM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN
