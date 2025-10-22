हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट दिया है. ये आयुष्मान खुराना के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई है. हर कोई रश्मिका और आयुष्मान की तारीफ करते नहीं रुक रहा है. जहां फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में भीड़ लग रही है वहीं कुछ फैंस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर एक्साइडेट हैं.

कोई भी फिल्म जैसे ही सिनेमाघरों में रिलीज होती है वैसे ही फैंस उसकी ओटीटी रिलीज के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं. 'थामा' को पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं तो लोग इसके बारे में जानने के लिए और भी ज्यादा एक्साइडेट हो रहे हैं. आइए आपको 'थामा' की ओटीटी रिलीज को लेकर अपडेट देते हैं.

किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज

ओटीटी प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की 'थामा' ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी. कोई भी हिंदी फिल्म सिनेमाघरों पर रिलीज होने के 8 हफ्तों बाद ही ओटीटी पर रिलीज होती है. ऐसे में 'थामा' नए साल या क्रिसमस के मौके पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है. हालांकि अभी तक फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर मेकर्स ने कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है.

बॉक्स ऑफिस पर काटा बवाल

'थामा' ने आते ही कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. फिल्म ने पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर डाली है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'थामा' ने पहले दिन 24 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसी के साथ ये साल 2025 की टॉप 5 ओपनर में शामिल हो गई है. 'थामा' 24 करोड़ के साथ पांचवें नंबर पर है. बता दें 'थामा' को आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी अहम किरदार निभाते हुए नजर आए हैं.

