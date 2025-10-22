हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीThamma OTT Release: थिएटर पर धमाल मचाने के बाद किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी 'थामा', जान लीजिए डिटेल्स

Thamma OTT Release: थिएटर पर धमाल मचाने के बाद किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी 'थामा', जान लीजिए डिटेल्स

Thamma OTT Release: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की थामा दिवाली पर रिलीज होकर धमाल मचा रही है. फिल्म ने पहले दिन जबरदस्त कमाई की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 22 Oct 2025 08:47 AM (IST)
Preferred Sources

हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट दिया है. ये आयुष्मान खुराना के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई है. हर कोई रश्मिका और आयुष्मान की तारीफ करते नहीं रुक रहा है. जहां फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में भीड़ लग रही है वहीं कुछ फैंस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर एक्साइडेट हैं.

कोई भी फिल्म जैसे ही सिनेमाघरों में रिलीज होती है वैसे ही फैंस उसकी ओटीटी रिलीज के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं. 'थामा' को पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं तो लोग इसके बारे में जानने के लिए और भी ज्यादा एक्साइडेट हो रहे हैं. आइए आपको 'थामा' की ओटीटी रिलीज को लेकर अपडेट देते हैं.

किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज

ओटीटी प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की 'थामा' ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी. कोई भी हिंदी फिल्म सिनेमाघरों पर रिलीज होने के 8 हफ्तों बाद ही ओटीटी पर रिलीज होती है. ऐसे में 'थामा' नए साल  या क्रिसमस के मौके पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है. हालांकि अभी तक फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर मेकर्स ने कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है.

बॉक्स ऑफिस पर काटा बवाल

'थामा' ने आते ही कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. फिल्म ने पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर डाली है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'थामा' ने पहले दिन 24 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसी के साथ ये साल 2025 की टॉप 5 ओपनर में शामिल हो गई है. 'थामा' 24 करोड़ के साथ पांचवें नंबर पर है. बता दें 'थामा' को आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी अहम किरदार निभाते हुए नजर आए हैं.

ये भी पढ़ें: जल्द ही Mrs बनेंगी पवित्रा पुनिया, समंदर किनारे बॉयफ्रेंड ने किया प्रपोज, नहीं दिखाया चेहरा

Published at : 22 Oct 2025 08:47 AM (IST)
Tags :
Ayushmann Khurrana Rashmika Mandanna Thamma Thamma OTT Release
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
दिल्ली NCR
1993 बम धमाकों के दोषी के लिए दया की मांग, BJP नेता ने CM रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, वजह भी बताई
1993 बम धमाकों के दोषी के लिए दया की मांग, BJP नेता ने CM रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, वजह भी बताई
बॉलीवुड
पति निक और बेटी मालती संग प्रियंका चोपड़ा ने की लक्ष्मी पूजा, फैमिली और दोस्तों संग सेलिब्रेट की दिवाली
पति निक और बेटी मालती संग प्रियंका चोपड़ा ने की लक्ष्मी पूजा, फैमिली और दोस्तों संग सेलिब्रेट की दिवाली
स्पोर्ट्स
PAK W vs SA W: 6 मैच, 0 जीत... पाकिस्तान महिला टीम का हाल बेहाल! साउथ अफ्रीका ने 150 रन से रौंदा, वर्ल्ड कप से भी किया बाहर
6 मैच, 0 जीत... पाकिस्तान महिला टीम का हाल बेहाल! साउथ अफ्रीका ने 150 रन से रौंदा, वर्ल्ड कप से भी किया बाहर
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Sandeep Chaudhary: राजनीति में अटके... कर्मचारी कब तक खाए झटके?
Bihar Election 2025: Maithili Thakur के बदले 'सियासी' सुर
Mahadangal: बिहार का रण, टूट गया महागठबंधन? | Bihar Election | Tejashwi Yadav | Rahul Gandhi
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: प्यार के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं हर्षवर्द्धन, सोनम की एक्टिंग शानदार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
दिल्ली NCR
1993 बम धमाकों के दोषी के लिए दया की मांग, BJP नेता ने CM रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, वजह भी बताई
1993 बम धमाकों के दोषी के लिए दया की मांग, BJP नेता ने CM रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, वजह भी बताई
बॉलीवुड
पति निक और बेटी मालती संग प्रियंका चोपड़ा ने की लक्ष्मी पूजा, फैमिली और दोस्तों संग सेलिब्रेट की दिवाली
पति निक और बेटी मालती संग प्रियंका चोपड़ा ने की लक्ष्मी पूजा, फैमिली और दोस्तों संग सेलिब्रेट की दिवाली
स्पोर्ट्स
PAK W vs SA W: 6 मैच, 0 जीत... पाकिस्तान महिला टीम का हाल बेहाल! साउथ अफ्रीका ने 150 रन से रौंदा, वर्ल्ड कप से भी किया बाहर
6 मैच, 0 जीत... पाकिस्तान महिला टीम का हाल बेहाल! साउथ अफ्रीका ने 150 रन से रौंदा, वर्ल्ड कप से भी किया बाहर
विश्व
गाजा में भारी तबाही, इजरायल ने बरसाए 153 टन बम, नेतन्याहू की चेतावनी- पूरा नहीं हुआ सैन्य अभियान
गाजा में भारी तबाही, इजरायल ने बरसाए 153 टन बम, नेतन्याहू की चेतावनी- पूरा नहीं हुआ सैन्य अभियान
हेल्थ
Early signs of brain cancer: ये 5 लक्षण दिखें तो गलती से भी सिरदर्द मत समझ लेना, ब्रेन कैंसर के होते हैं सिग्नल
ये 5 लक्षण दिखें तो गलती से भी सिरदर्द मत समझ लेना, ब्रेन कैंसर के होते हैं सिग्नल
ट्रेंडिंग
शख्स को नंगा कर पूरे शरीर पर बांधे पटाखे! फिर सबके सामने लगा दी आग- दिल दहला देगा वीडियो
शख्स को नंगा कर पूरे शरीर पर बांधे पटाखे! फिर सबके सामने लगा दी आग- दिल दहला देगा वीडियो
जनरल नॉलेज
Kashmiri Saffron: कश्मीर के केसर का ईरान से है सीधा संबंध, जानें इस लाल सोने के ईरानी कनेक्शन के बारे में
कश्मीर के केसर का ईरान से है सीधा संबंध, जानें इस लाल सोने के ईरानी कनेक्शन के बारे में
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget