हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनजल्द ही Mrs बनेंगी पवित्रा पुनिया, समंदर किनारे बॉयफ्रेंड ने किया प्रपोज, नहीं दिखाया चेहरा

जल्द ही Mrs बनेंगी पवित्रा पुनिया, समंदर किनारे बॉयफ्रेंड ने किया प्रपोज, नहीं दिखाया चेहरा

Pavitra Punia Engaged: टीवी एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई थीं. अब उनकी लाइफ में प्यार की एंट्री हो चुकी है और उन्होंने सगाई कर ली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 08:15 AM (IST)
Pavitra Punia Engaged: टीवी एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई थीं. अब उनकी लाइफ में प्यार की एंट्री हो चुकी है और उन्होंने सगाई कर ली है.

टीवी एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया ने सगाई कर ली है. उन्होंने अपने इस खास दिन की झलक फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की है. पवित्रा को उनके बॉयफ्रेंड ने बीच पर प्रपोज किया है.

1/7
पवित्रा पुनिया के बॉयफ्रेंड की झलक देखने के लिए फैंस बेताब थे.
पवित्रा पुनिया के बॉयफ्रेंड की झलक देखने के लिए फैंस बेताब थे.
2/7
पवित्रा ने अब फैंस को अपने बॉयफ्रेंड की झलक दिखा दी है साथ ही खुशखबरी दी है कि उन्होंने सगाई कर ली है.
पवित्रा ने अब फैंस को अपने बॉयफ्रेंड की झलक दिखा दी है साथ ही खुशखबरी दी है कि उन्होंने सगाई कर ली है.
3/7
पवित्रा ने सोशल मीडिया पर ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं. जिसमें उन्हें बॉयफ्रेंड ने बीच पर प्रपोज किया है.
पवित्रा ने सोशल मीडिया पर ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं. जिसमें उन्हें बॉयफ्रेंड ने बीच पर प्रपोज किया है.
4/7
हालांकि फोटोज में दोनों का ही चेहरा नहीं दिख रहा है और न ही पवित्रा ने अपने बॉयफ्रेंड का नाम बताया है. वो उन्हें एनएस कह रही हैं.
हालांकि फोटोज में दोनों का ही चेहरा नहीं दिख रहा है और न ही पवित्रा ने अपने बॉयफ्रेंड का नाम बताया है. वो उन्हें एनएस कह रही हैं.
5/7
पवित्रा ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- लॉक्ड इन. प्यार ने इसे ऑफिशियल कर दिया है. पवित्रा पुनिया जल्द ही मिसेज बनने वाली हैं.
पवित्रा ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- लॉक्ड इन. प्यार ने इसे ऑफिशियल कर दिया है. पवित्रा पुनिया जल्द ही मिसेज बनने वाली हैं.
6/7
पवित्रा ने फोटोज शेयर करके हर किसी को चौंका दिया है. फैंस उनके पोस्ट पर कमेंट करके उन्हें ढेर सारी बधाई दे रहे हैं. वहीं कुछ फैंस पूछ रहे हैं कि शादी कब है.
पवित्रा ने फोटोज शेयर करके हर किसी को चौंका दिया है. फैंस उनके पोस्ट पर कमेंट करके उन्हें ढेर सारी बधाई दे रहे हैं. वहीं कुछ फैंस पूछ रहे हैं कि शादी कब है.
7/7
पवित्रा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया था कि वो मुंबई के एक बिजनेसमैन को डेट कर रही हैं. वो काफी समय से साथ में हैं.
पवित्रा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया था कि वो मुंबई के एक बिजनेसमैन को डेट कर रही हैं. वो काफी समय से साथ में हैं.
Published at : 22 Oct 2025 08:15 AM (IST)
Tags :
Pavitra Punia Pavitra Punia Engaged

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
दिल्ली NCR
1993 बम धमाकों के दोषी के लिए दया की मांग, BJP नेता ने CM रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, वजह भी बताई
1993 बम धमाकों के दोषी के लिए दया की मांग, BJP नेता ने CM रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, वजह भी बताई
बॉलीवुड
पति निक और बेटी मालती संग प्रियंका चोपड़ा ने की लक्ष्मी पूजा, फैमिली और दोस्तों संग सेलिब्रेट की दिवाली
पति निक और बेटी मालती संग प्रियंका चोपड़ा ने की लक्ष्मी पूजा, फैमिली और दोस्तों संग सेलिब्रेट की दिवाली
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Sandeep Chaudhary: राजनीति में अटके... कर्मचारी कब तक खाए झटके?
Bihar Election 2025: Maithili Thakur के बदले 'सियासी' सुर
Mahadangal: बिहार का रण, टूट गया महागठबंधन? | Bihar Election | Tejashwi Yadav | Rahul Gandhi
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: प्यार के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं हर्षवर्द्धन, सोनम की एक्टिंग शानदार

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
दिल्ली NCR
1993 बम धमाकों के दोषी के लिए दया की मांग, BJP नेता ने CM रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, वजह भी बताई
1993 बम धमाकों के दोषी के लिए दया की मांग, BJP नेता ने CM रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, वजह भी बताई
बॉलीवुड
पति निक और बेटी मालती संग प्रियंका चोपड़ा ने की लक्ष्मी पूजा, फैमिली और दोस्तों संग सेलिब्रेट की दिवाली
पति निक और बेटी मालती संग प्रियंका चोपड़ा ने की लक्ष्मी पूजा, फैमिली और दोस्तों संग सेलिब्रेट की दिवाली
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
विश्व
गाजा में भारी तबाही, इजरायल ने बरसाए 153 टन बम, नेतन्याहू की चेतावनी- पूरा नहीं हुआ सैन्य अभियान
गाजा में भारी तबाही, इजरायल ने बरसाए 153 टन बम, नेतन्याहू की चेतावनी- पूरा नहीं हुआ सैन्य अभियान
हेल्थ
Early signs of brain cancer: ये 5 लक्षण दिखें तो गलती से भी सिरदर्द मत समझ लेना, ब्रेन कैंसर के होते हैं सिग्नल
ये 5 लक्षण दिखें तो गलती से भी सिरदर्द मत समझ लेना, ब्रेन कैंसर के होते हैं सिग्नल
ट्रेंडिंग
शख्स को नंगा कर पूरे शरीर पर बांधे पटाखे! फिर सबके सामने लगा दी आग- दिल दहला देगा वीडियो
शख्स को नंगा कर पूरे शरीर पर बांधे पटाखे! फिर सबके सामने लगा दी आग- दिल दहला देगा वीडियो
जनरल नॉलेज
Kashmiri Saffron: कश्मीर के केसर का ईरान से है सीधा संबंध, जानें इस लाल सोने के ईरानी कनेक्शन के बारे में
कश्मीर के केसर का ईरान से है सीधा संबंध, जानें इस लाल सोने के ईरानी कनेक्शन के बारे में
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget