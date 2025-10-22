एक्सप्लोरर
जल्द ही Mrs बनेंगी पवित्रा पुनिया, समंदर किनारे बॉयफ्रेंड ने किया प्रपोज, नहीं दिखाया चेहरा
Pavitra Punia Engaged: टीवी एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई थीं. अब उनकी लाइफ में प्यार की एंट्री हो चुकी है और उन्होंने सगाई कर ली है.
टीवी एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया ने सगाई कर ली है. उन्होंने अपने इस खास दिन की झलक फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की है. पवित्रा को उनके बॉयफ्रेंड ने बीच पर प्रपोज किया है.
Published at : 22 Oct 2025 08:15 AM (IST)
टेलीविजन
जल्द ही Mrs बनेंगी पवित्रा पुनिया, समंदर किनारे बॉयफ्रेंड ने किया प्रपोज, नहीं दिखाया चेहरा
टेलीविजन
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली बहू सारा खान की पहली दिवाली, सिंदूर किया फ्लॉन्ट, पति संग जलाया दीपक
टेलीविजन
दिवाली पर शहनाज गिल के ब्लू वेलवेट सूट लुक से लें इंस्पिरेशन, त्योहार पर पटाखा लगेंगी
