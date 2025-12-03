Superman OTT Release Date: ओटीटी पर रिलीज हो रही है 'सुपरमैन', जानें कब और कहां देख पाएंगे अपनी फेवरेट फिल्म
Superman Ott Release: डेविड कोरेंसवेट की फिल्म 'सुपरमैन' अब अपनी ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है. लंबे इंतजार के बाद अब फाइनली फैंस अपनी फेवरेट मूवी को घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं.
इंडियन ऑडियंस के बीच हॉलीवुड की फिल्मों का क्रेज देखने को मिलता है. कई सुपरहीरो फिल्मों को इंडियन ऑडियंस ने अपना भरपूर प्यार दिया है. उन्हीं में से एक डेविड कोरेंसवेट की 'सुपरमैन' भी है. थिएटर्स में अपना जलवा बिखेरने के बाद अब ये फिल्म अपने डिजिटल रिलीज के लिए तैयार है.
ये 'सुपरमैन' रिबूट फिल्म 11 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म ने इंडियन थिएटर्स के साथ वर्ल्डवाइड भी तगड़ी कमाई की. हालांकि उस वक्त कई फैंस फिल्म के थिएट्रिकल एक्सपीरियंस का मजा नहीं ले पाए थे. लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डेविड कोरेंसवेट स्टारर 'सुपरमैन' का जल्द ही ओटीटी पर आगाज होने वाला है.
ओटीटी पर कब रिलीज हो रही है 'सुपरमैन'?
लंबे समय से फैंस ने इसके डिजिटल रिलीज का इंतजार किया और अब आप फाइनली इस सुपरहीरो फिल्म को 11 दिसंबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं. डीसी यूनिवर्स की ये सुपरहीरो फिल्म अब ओटीटी पर बवाल काटने के लिए तैयार है.
क्या है 'सुपरमैन' की कहानी?
डीसी यूनिवर्स की सुपरहीरो फिल्म 'सुपरमैन' में डेविड कोरेंसवेट ने लीड रोल प्ले किया है. इसमें उन्हें क्लार्क केंट नाम के किरदार के रोल में देखा गया है जो न्याय और ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है. फिल्म में वो बतौर जर्नलिस्ट और सुपरहीरो के रूप में अपनी दोहरी भूमिकाओं को बैलेंस करते हुए नजर आता है. बता दें, फिल्म 11 जुलाई को रिलीज हुई थी और इसके बाद से ही इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई भी की.
'सुपरमैन' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
कोइमोई की रिपोर्ट के मुताबिक 225 मिलियन डॉलर के बजट पर बनी इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस में 353.6 मिलियन डॉलर तो वहीं वर्ल्डवाइड डेविड कोरेंसवेट की 'सुपरमैन' ने अपने खाते में 614.7 मिलियन की कुल कमाई की. रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि इस धमाकेदार कलेक्शन के बाद 'सुपरमैन' नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है.
