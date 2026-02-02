तेलुगु डार्क कॉमेडी फिल्म गुरराम पापी रेड्डी ने सिनेमाघरों में धमाल मचा रखा है. कुछ हफ्ते पहले यह फिल्म ओटीटी पर भी आ गई है. ZEE5 पर इस फिल्म को कई भाषाओं में स्ट्रीम किया जा रहा है. इस फिल्म को रिलीज हुए डेढ़ महीने से ज्यादा का समय हो गया है, फिर भी जलवा बरकरार है.

कई भाषाओं में देख सकते हैं फिल्म

गुरराम पापी रेड्डी फिल्म अब ZEE5 पर तमिल, कन्नड़ और मलयालम जैसे कई भाषाओं के ऑडियो ऑप्शन के साथ उपलब्ध है. इस फिल्म को IMDb रेटिंग 9.6 की मिली है, रेटिंग से ये भी जाहिर होता है कि ये फिल्म दर्शकों के साथ-साथ क्रिटिक्स को भी पसंद आ रही है.

लीड रोल में नरेश अगस्त्य और फरिया अब्दुल्ला

19 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस साउथ की फिल्म में नरेश अगस्त्य और फरिया अब्दुल्ला लीड रोल में नजर आए हैं. फिल्म में योगी बाबू, ब्रह्मानंदम, जॉन विजय, राजकुमार कासीरेड्डी, कनेगंती और मोट्टई राजेंद्रन भी नजर आए हैं. फिल्म का निर्देशन मुरली मनोहर ने किया है, जबकि पूर्णा प्रजना एमवी ने फिल्म की कहानी लिखी है. म्यूजिक कृष्ण सौरभ ने कंपोज किया है.

क्या है फिल्म की कहानी

पूरे फिल्म की स्टोरी गुरराम पापी रेड्डी के आस-पास घूमती है, जिसका किरदार नरेश अगस्त्य निभा रहे हैं. जबकि फरिया निभा, सौदामिनी के किरदार में नजर आ रही हैं. फिल्म की कहानी चिट फंड कंपनी के डूबने और गुरराम पापी रेड्डी के कर्ज में फंसने से शुरू होती है. जिसके बाद लाशों का खेल शुरू होता है. अलग-अलग शहरों से लाशों की अदला-बदली और प्रॉपर्टी के पचड़ों में उलझते जाते हैं. फिल्म की पूरी कहानी उतनी की इंट्रेस्टिंग है जितना की इस फिल्म का टाइटल.