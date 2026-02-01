साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और एक्टर विजय देवरकोंडा की शादी कब होगी इसको लेकर काफी समय से सस्पेंस बना हुआ है. लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि रश्मिका और विजय देवरकोंडा कल यानि 2 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. उनके वेडिंग वेन्यू का इनसाइड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से हलचल और तेज हो गई है. आइए जानते हैं आखिर इस वीडियो में क्या है?

इंस्टाग्राम में वेडिंग वेन्यू का वीडियो वायरल!

दरअसल, इंस्टाग्राम में एक वीडियो शेयर किया गया है. जिसे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का वेडिंग वेन्यू का बताया जा रहा है. इस वीडियो के अनुसार, उदयपुर के सिटी पैलेस में दोनों के शादी की शाही तैयारी चल रही है. 2 फरवरी को रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी करेंगे.

इस वीडियो में नजर आ रहीं दो लड़कियां कह रही हैं, ‘हम सिटी पैलेस में हैं और यहां बहुत तगड़ी सजावट हो रही है. हमें पता चला है यहां पर रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी है. दोनों की शादी 2 फरवरी को है.' कैमरा मूव करते हुए लड़कियों ने पैलेस के डेकोरेशन को भी दिखाया.





अब तक नहीं दी गई है ऑफिशियल जानकारी

हालांकि, अब तक विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की तरफ से शादी की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन इंटरनेट पर वीडियो वायरल होते ही विजय और रश्मिका की शादी की खबर तेजी से फैल रही है.

अब तक सगाई भी रखी है सीक्रेट

बता दें कि, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने अब तक सगाई की भी ऑफिशियल घोषणा नहीं की है. जबकि जानकारी है कि, 3 अक्टूबर 2025 को हैदराबाद में दोनों ने सीक्रेटली सगाई की थी. हाल ही में ये भी दावा किया जा रहा था कि दोनों की शादी 26 फरवरी, 2026 को उदयपुर के एक महल में होगी. लेकिन अब सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने शादी की हलचल को तेज कर दिया है.