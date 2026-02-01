Video: बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचे राम चरण, भीड़ में धक्का-मुक्की का वीडियो वायरल
Ram Charan Mobbed At Hospital: साउथ एक्टर राम चरण और उनकी दो साल की बेटी को भीड़ ने घेर लिया. एक्टर के चेहरे पर दिखी नाराजगी.
साउथ एक्टर राम चरण दोबारा पिता बन गए हैं. हैदराबाद के एक अस्पताल में उनकी पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है. लेकिन इन खुशियों के बीच जब राम चरण अपने बच्चों से मिले अस्पताल पहुंचे, तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया. कड़ी सुरक्षा के बावजूद भीड़ बेकाबू हो गई. एक्टर को देखने के लिए धक्का-मुक्की तक होने लगी.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
दरअसल राम चरण अपनी पत्नी उपासना कोनिडेला और जुड़वा बच्चों से मिलने अपोलो अस्पताल पहुंचे थे. उनके साथ दो साल की बेटी क्लिन कारा भी थी. लेकिन जैसे ही वो अस्पताल परिसर में पहुंचे, वहां मौजूद फैंस की भारी भीड़ ने उन्हें घेर लिया. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यहां देखें वीडियो:
बेटी को भीड़ से बचाते दिखे राम चरण
वायरल वीडियो में राम चरण अपनी बेटी को भीड़ से बचाते नजर आ रहे हैं. चारों तरफ से लोग राम चरण के पास आने के लिए धक्का-मुक्की कर रहे हैं. सुरक्षा कर्मियों के तैनात होने के बावजूद स्थिति बेकाबू होती नजर आई. इस दौरान अभिनेता के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आया. वहीं इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स भी नाराजगी जाहिर करते हुए इसे बेहद घटिया व्यवहार बता रहे हैं.
बता दें कि राम चरण ने साल 2012 में उपासना से शादी की थी. उपसाना अपोलो हॉस्पिटल्स के फाउंडर प्रताप सी रेड्डी की पोती हैं. वो अपोलो चैरिटी की वाइस चेयरमैन भी हैं. कपल ने 2023 में बेटी क्लिन कारा का वेलकम किया था. जिसके बाद अब साल 2026 में दोनों ने अपने ट्विन बेबीज (एक बेटा और एक बेटी) का स्वागत किया है. उपासना की प्रेग्नेंसी के बारे में तब पता चला जब 2025 की दिवाली के समय उनके बेबी शावर का वीडियो सामने आया.
