ऋचा चड्ढा ने पहली नॉन-फिक्शन सीरीज 'मुसाफिरी' का ऐलान किया, 8 एपिसोड में दिखेगी कहानियां

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीऋचा चड्ढा ने पहली नॉन-फिक्शन सीरीज 'मुसाफिरी' का ऐलान किया, 8 एपिसोड में दिखेगी मुंबई की अनसुनी कहानियां

ऋचा चड्ढा ने पहली नॉन-फिक्शन सीरीज 'मुसाफिरी' का ऐलान किया, 8 एपिसोड में दिखेगी मुंबई की अनसुनी कहानियां

'मुसाफिरी' के पहले सीज़न में कुल 8 एपिसोड होंगे. हर एपिसोड मुंबई के अलग-अलग पहलुओं को सामने लाएगा. यह वही शहर है जिसे ऋचा आज अपनी पसंद का घर मानती हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Curated By: रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 06 Aug 2026 07:13 PM (IST)
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अलग और दमदार कहानियों को प्रोड्यूस करने के लिए पहचान बना चुकीं अभिनेता-निर्माता ऋचा चड्ढा अब अपनी नई क्रिएटिव यात्रा की शुरुआत करने जा रही हैं. उनकी पहली कल्चर-बेस्ड नॉन-फिक्शन सीरीज़ 'मुसाफिरी' भारत की समृद्ध विरासत, लोगों और अनसुनी कहानियों का जश्न मनाएगी.

'मुसाफिरी' के पहले सीज़न में कुल 8 एपिसोड होंगे. हर एपिसोड मुंबई के अलग-अलग पहलुओं को सामने लाएगा. यह वही शहर है जिसे ऋचा आज अपनी पसंद का घर मानती हैं. यह सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग जैसी सीरीज़ नहीं है, बल्कि उस शहर को समर्पित एक भावनात्मक श्रद्धांजलि है जिसने उनके करियर को नई दिशा दी, उनकी ज़िंदगी बदली और आज भी उन्हें एक कलाकार के रूप में प्रेरित करता है.

'मुसाफिरी' को एक ऐसी यात्रा के रूप में तैयार किया गया है, जो आगे चलकर भारत के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचेगी. इस सीरीज़ में कम चर्चित परंपराओं, जीवंत इतिहास, अलग-अलग समुदायों और खास जगहों की कहानियां दर्शकों तक पहुंचाई जाएंगी. इतिहास और संस्कृति को गहराई से समझने की अपनी जिज्ञासा के चलते ऋचा इस बात को जानने की कोशिश करती हैं कि आज हम जैसे हैं, उसके पीछे हमारे अतीत की क्या भूमिका रही है. भारत की विविध विरासत और दुनिया को उसके ऐतिहासिक योगदान के प्रति उनका गहरा लगाव इस सीरीज़ की प्रेरणा है.


ऋचा चड्ढा ने पहली नॉन-फिक्शन सीरीज 'मुसाफिरी' का ऐलान किया, 8 एपिसोड में दिखेगी मुंबई की अनसुनी कहानियां

सीरीज के बारे में बात करते हुए ऋचा चड्ढा ने कहा, "मुंबई मेरी कर्मभूमि है और मुझे इस शहर से बेहद प्यार है, क्योंकि यह आज भी महिलाओं के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित शहरों में से एक है. पिछले कुछ वर्षों में मैंने महसूस किया है कि इस शहर की हर गली, हर मोहल्ला, हर बाज़ार, हर ऐतिहासिक इमारत और हर समुदाय की अपनी एक अनोखी कहानी है, जिसे दुनिया तक पहुंचाया जाना चाहिए. मुसाफिरी इस शानदार शहर के लिए मेरी तरफ से एक छोटा-सा प्रेम पत्र है. यह सीरीज़ रुककर देखने, समझने और महसूस करने की कोशिश है.'

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'मैं वादा करती हूं कि हर एपिसोड आपको कुछ नया सिखाएगा. हमारी यात्रा की शुरुआत मुंबई से हो रही है, लेकिन यह यहीं खत्म नहीं होगी. भारत में अनगिनत अनसुनी कहानियां, भूली-बिसरी परंपराएं, प्रेरणादायक लोग और अद्भुत जगहें हैं, जिन्हें दुनिया के सामने लाने और उनका जश्न मनाने की ज़रूरत है. मेरी उम्मीद है कि मुसाफिरी लोगों को अपने आसपास की जानी-पहचानी जगहों को एक नई नज़र से देखने के लिए प्रेरित करेगी और उन्हें जिज्ञासा, संवेदनशीलता और अपनी विरासत के प्रति सम्मान के साथ यात्रा करने के लिए उत्साहित करेगी.'


ऋचा चड्ढा ने पहली नॉन-फिक्शन सीरीज 'मुसाफिरी' का ऐलान किया, 8 एपिसोड में दिखेगी मुंबई की अनसुनी कहानियां

मुंबई से शुरुआत करने वाली 'मुसाफिरी' आगे चलकर पूरे भारत की सांस्कृतिक विविधता, विरासत और अनसुनी कहानियों को दर्शकों तक पहुंचाने का एक खूबसूरत सफर बनने का वादा करती है.

Published at : 06 Aug 2026 07:13 PM (IST)
Tags :
Richa Chadha
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