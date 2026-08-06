मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीIdhayam Murali OTT Release: तमिल फिल्म 'इधयम मुरली' की ओटीटी रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देख सकते हैं

Idhayam Murali OTT Release: तमिल फिल्म 'इधयम मुरली' की ओटीटी रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देख सकते हैं

Idhayam Murali OTT Release: बॉक्स ऑफिस के बाद अब ओटीटी पर तमिल 'इधयम मुरली' दस्तक देने वाली है. इसकी ओटीटी रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है. चलिए बताते हैं इसे आप कब कहां और किस भाषा में देख सकते हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 06 Aug 2026 05:44 PM (IST)
Preferred Sources

Idhayam Murali OTT Release Confirm: अगर आप साउथ की फिल्मों के शौकीन हैं ऊपर से अगर वो फिल्म रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा हो और आपकी लिस्ट में से एक हो तो ये किसी ट्रीट से कम नहीं होता है. ऐसे में इस वीकेंड ओटीटी पर तमिल की की एक कमिंग एज रोमांटिक फिल्म आ रही है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई की और अब ओटीटी रिलीज भी कंफर्म हो गई है. इस फिल्म का टाइटल 'इधयम मुरली' है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

फिल्म 'इधयम मुरली' एक तमिल फिल्म है, जिसकी ओटीटी रिलीज कंफर्म की गई है. इस कमिंग एज ड्रामा फिल्म में अर्थव लीड रोल में हैं. डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की ओर से इसकी रिलीज पर मुहर लगा दी गई है. फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. नेटफ्लिक्स ने खुद इसकी रिलीज को कंफर्म किया है. फिल्म का पोस्टर शेयर कर रिलीज डेट लॉक की गई है. 

यह भी पढ़ें: 'जन नायकन' के बीच इस तमिल फिल्म का धमाका, बनाया ये रिकॉर्ड, जानें कलेक्शन

ओटीटी पर कब और कहां देख सकते हैं 'इधयम मुरली'?

तमिल फिल्म 'इधयम मुरली' को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इसे 7 अगस्त को रिलीज किया जाएगा. फिल्म को तमिल के साथ ही हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाओं में भी देखा जा सकता है. ऐसे में अब अगर आपने इस फिल्म को थिएटर में मिस कर दी है तो इसे अब ओटीटी पर घर बैठे फैमिली के साथ इस वीकेंड पर एन्जॉय कर सकते हैं.  

Idhayam Murali OTT Release: तमिल फिल्म 'इधयम मुरली' की ओटीटी रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देख सकते हैं

'इधयम मुरली' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बहरहाल, अगर 'इधयम मुरली' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म का बजट 40 करोड़ है जबकि सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 20.40 करोड़ और ओवरसीज कलेक्शन 8.25 करोड़ था. इतना ही नहीं, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 31.84 करोड़ है. इस लिहाज ये कमर्शियली फ्लॉप फिल्म है. हालांकि, थिएटर में इसे क्रिटिक्स और दर्शकों ने काफी पसंद किया था. लेकिन बावजूद इसके ये फिल्म बजट भी वसूल नहीं कर पाई.

यह भी पढ़ें: किसकी मनेगी दिवाली? बॉक्स ऑफिस पर 'गॉडजिला' और 'रामायण' में होगी धांसू टक्कर

'इधयम मुरली' के बारे में

बहरहाल, अगर 'इधयम मुरली' के बारे में बात की जाए तो तमिल की कमिंग एज ड्रामा फिल्म है, जिसमें फहाद फासिल के साथ ही प्रीति मुकुंदन भी अहम रोल में हैं. वहीं, फिल्म में अथर्वा के साथ ही कयादु लोहार और मालविका मोहनन की तिकड़ी को दिखाया गया है, जो कि साथ में कमाल का रोमांटिक के साथ ही कॉमेडी का तड़का लगाते हैं. इसका निर्देशन आकाश भास्करन ने किया है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 06 Aug 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
OTT Release Idhayam Murali OTT Release
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
Idhayam Murali OTT Release: तमिल फिल्म 'इधयम मुरली' की ओटीटी रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देख सकते हैं
तमिल फिल्म 'इधयम मुरली' की ओटीटी रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देख सकते हैं
ओटीटी
'बिग बॉस' को ठेंगा दिखाकर 'द ट्रेटर्स 2' की सबसे महंगी कंटेस्टेंट बनीं मल्लिका शेरावत? खुद बताई सच्चाई
'बिग बॉस' को ठेंगा दिखाकर 'द ट्रेटर्स 2' की सबसे महंगी कंटेस्टेंट बनीं मल्लिका? खुद बताया सच
ओटीटी
Alliance Winner Announced: 'अलायंस' की विनर बनीं मिनी माथुर, ट्रॉफी के साथ घर ले गई इतनी प्राइज मनी
अलायंस' की विनर बनीं मिनी माथुर, ट्रॉफी के साथ घर ले गई इतनी प्राइज मनी
ओटीटी
'किडनी तो ठीक है न?' पवन सिंह को कौनसी बीमारी? रिपोर्ट देखकर भड़के
'किडनी तो ठीक है न?' पवन सिंह को कौनसी बीमारी? रिपोर्ट देखकर भड़के
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: आवारापन 2 ट्रेलर में इमरान हाशमी का शिवम पंडित अवतार, बदले की शुरुआत (06.08.26)
गोरखपुर की लेडी नटवरलाल का करोड़ों वाला मायाजाल!
Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा, रेप केस में हाई कोर्ट ने पलटा फैसला
तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा, रेप केस में हाई कोर्ट ने पलटा फैसला
पंजाब
लुधियाना: कांग्रेस के कार्यक्रम में बवाल, चन्नी समर्थकों ने लगाए 'बघेल Go Back' के नारे
लुधियाना: कांग्रेस के कार्यक्रम में बवाल, चन्नी समर्थकों ने लगाए 'बघेल Go Back' के नारे
इंडिया
बारिश में राहुल-प्रियंका की बातचीत, अमित शाह खुद थामे दिखे छाता
बारिश में राहुल-प्रियंका की बातचीत, अमित शाह खुद थामे दिखे छाता
क्रिकेट
पाकिस्तानी क्रिकेटर पर लगा 2 साल का बैन, जानिए क्यों मिली इतनी बड़ी सजा
पाकिस्तानी क्रिकेटर पर लगा 2 साल का बैन, जानिए क्यों मिली इतनी बड़ी सजा
बॉलीवुड
'अपनी आत्मा बेची', 'गोलमाल' एक्ट्रेस के ऊपर था 1 करोड़ का लोन, चुकाने के लिए करनी पड़ी सी ग्रेड फिल्में
'गोलमाल' एक्ट्रेस के ऊपर था 1 करोड़ का लोन, चुकाने के लिए करनी पड़ी सी ग्रेड फिल्में
इंडिया
मोदी कैबिनेट का अहम फैसला, असम में दूसरे बड़े फॉर लेन प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी
मोदी कैबिनेट का अहम फैसला, असम में दूसरे बड़े फॉर लेन प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी
इंडिया
रेप केस: बॉम्बे HC से दोषी करार देने के बाद तरुण तेजपाल का पहला रिएक्शन
रेप केस: बॉम्बे HC से दोषी करार देने के बाद तरुण तेजपाल का पहला रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की मौत, डिवाइडर से टकराई कार
अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की मौत, डिवाइडर से टकराई कार
ABP NEWS
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
ABP NEWS
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
ABP NEWS
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
ABP NEWS
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Embed widget