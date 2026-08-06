तमिल फिल्म 'इधयम मुरली' की ओटीटी रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देख सकते हैं

Idhayam Murali OTT Release Confirm: अगर आप साउथ की फिल्मों के शौकीन हैं ऊपर से अगर वो फिल्म रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा हो और आपकी लिस्ट में से एक हो तो ये किसी ट्रीट से कम नहीं होता है. ऐसे में इस वीकेंड ओटीटी पर तमिल की की एक कमिंग एज रोमांटिक फिल्म आ रही है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई की और अब ओटीटी रिलीज भी कंफर्म हो गई है. इस फिल्म का टाइटल 'इधयम मुरली' है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

फिल्म 'इधयम मुरली' एक तमिल फिल्म है, जिसकी ओटीटी रिलीज कंफर्म की गई है. इस कमिंग एज ड्रामा फिल्म में अर्थव लीड रोल में हैं. डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की ओर से इसकी रिलीज पर मुहर लगा दी गई है. फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. नेटफ्लिक्स ने खुद इसकी रिलीज को कंफर्म किया है. फिल्म का पोस्टर शेयर कर रिलीज डेट लॉक की गई है.

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ओटीटी पर कब और कहां देख सकते हैं 'इधयम मुरली'?

तमिल फिल्म 'इधयम मुरली' को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इसे 7 अगस्त को रिलीज किया जाएगा. फिल्म को तमिल के साथ ही हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाओं में भी देखा जा सकता है. ऐसे में अब अगर आपने इस फिल्म को थिएटर में मिस कर दी है तो इसे अब ओटीटी पर घर बैठे फैमिली के साथ इस वीकेंड पर एन्जॉय कर सकते हैं.

'इधयम मुरली' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बहरहाल, अगर 'इधयम मुरली' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म का बजट 40 करोड़ है जबकि सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 20.40 करोड़ और ओवरसीज कलेक्शन 8.25 करोड़ था. इतना ही नहीं, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 31.84 करोड़ है. इस लिहाज ये कमर्शियली फ्लॉप फिल्म है. हालांकि, थिएटर में इसे क्रिटिक्स और दर्शकों ने काफी पसंद किया था. लेकिन बावजूद इसके ये फिल्म बजट भी वसूल नहीं कर पाई.

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'इधयम मुरली' के बारे में

बहरहाल, अगर 'इधयम मुरली' के बारे में बात की जाए तो तमिल की कमिंग एज ड्रामा फिल्म है, जिसमें फहाद फासिल के साथ ही प्रीति मुकुंदन भी अहम रोल में हैं. वहीं, फिल्म में अथर्वा के साथ ही कयादु लोहार और मालविका मोहनन की तिकड़ी को दिखाया गया है, जो कि साथ में कमाल का रोमांटिक के साथ ही कॉमेडी का तड़का लगाते हैं. इसका निर्देशन आकाश भास्करन ने किया है.