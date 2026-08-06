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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'पवन सिंह ने जबरदस्ती किसिंग सीन करवाया', भोजपुरी पावर स्टार पर काजल राघवानी के आरोप

'पवन सिंह ने जबरदस्ती किसिंग सीन करवाया', भोजपुरी पावर स्टार पर काजल राघवानी के आरोप

Bhojpuri Bawaal: रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' के तीन एपिसोड आ चुके हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में जमकर हंगामा हो रहा है. काजल राघवानी ने कई शॉकिंग खुलासे किए हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 06 Aug 2026 06:40 PM (IST)
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इन दिनों ओटीटी पर रियलिटी शोज की बाढ़ सी आ गई है. हाल ही में 'लॉकअप 2' और 'अलायंस' का ग्रैंड फिनाले हुआ. वहीं अब 'भोजपुरी बवाल' शुरू हो गया है. इसमें भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सितारे नजर आ रहे हैं और शो में जमकर बवाल हो रहा है. एक्ट्रेस काजल राघवानी ने बुधवार के एपिसोड में निरहुआ और आम्रपाली पर आरोपों की बौछार की. अब वो पवन सिंह पर इल्जाम लगा रही हैं. 

पवन सिंह पर लगाया ये आरोप

शो के गुरुवार के एपिसोड का प्रोमो सामने आया है. इसमें काजल राघवानी ने पवन सिंह से लेकर आम्रपाली और निरहुआ सभी पर आरोपों की बारिश कर दी है. शो 'भोजपुरी बवाल' का अब नया प्रोमो सामने आया है. इसमें काजल पवन सिंह पर जबरदस्ती किसिंग सीन करवाने का आरोप लगा रही हैं.

काजल ने कहा, 'पवन जी का तो पता ही है. वहां पर वो किसिंग सीन हुआ था, जबरदस्ती करवाया और उसके बाद मैंने मना किया तो सेट छोड़कर चले गए. मैंने सबकी रिस्पेक्ट की. लेकिन कोई इज्जत के लायक नहीं है.'

आगे आम्रपाली के बारे में बोलते हुए काजल ने कहा, 'आम्रपाली का मैं कुछ नहीं बोलना चाहती. दिनेश जी के चलते उन्होंने मुझे काम से हटवाया. वो चीज मुझे हमेशा बुरी लगेगी. पहले इंडस्ट्री चला लें फिर देश चलाएं लोग तो ज्यादा अच्छा है. उन लोगों को 10 जगह मुंह मारना है सबको.'

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बता दें कि बुधवार के एपिसोड में काजल ने आम्रपाली और निरहुआ से कहा था कि आम्रपाली की वजह से उन्हें निरहुआ की फिल्म से निकाल दिया गया था. फिल्म का मुहूर्त तक हो गया था. लेकिन फिर काजल को कहा गया कि निरहुआ आपके साथ नहीं काम करना चाहते, वो इस फिल्म में आम्रपाली संग काम करना चाहते हैं. 

 
 
 
 
 
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इसके बाद निरहुआ ने इसे लेकर सफाई दी. निरहुआ ने कहा कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा. दरअसल, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने बिना उनसे पूछे फिल्म के लिए आपकी डेट ले ली. और उस वक्त मेरे पास डेट्स नहीं थी तो इसीलिए मैंने मना किया था. हालांकि, इसके बाद काजल और आम्रपाली के बीच झगड़ा बढ़ता ही चला गया. दोनों ने गढ़े-मुर्दे उखाड़े. फिर पवन सिंह ये सब देखकर वहां से गुस्से में चले गए. इसके बाद आम्रपाली भी वहां से चली गईं. 

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इसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री की क्रिकेट लीग शुरू हुई. वहां अक्षरा सिंह और नीलम गिरी भी नजर आईं. काजल ने अक्षरा को सारी बात बताई तो अक्षरा ने कहा था कि उन्हें काजल पर गर्व है कि उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया. वहीं आम्रपाली ने नीलम से वो सारा वाकया शेयर किया तो नीलम ने आम्रपाली की साइड ली. शो में जमकर हंगामा हुआ. पवन सिंह ने तो शो छोड़ने तक का मन बना लिया था. फिर उन्हें जियो की टीम ने जैसे-तैसे मनाया.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 06 Aug 2026 06:40 PM (IST)
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Pawan Singh Kajal Raghwani
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