Rise And Fall: 'जेंडर चेंज' करवाने से पहले ही अनाया बांगड़ कर चुकी हैं 'मां' बनने का इंतजाम, अपनाएंगी ये ऑप्शन
लड़का से लड़की बनीं अनाया बांगड़ इन दिनों रियलिटी शो राइज एंड फॉल में दिखाई दे रही हैं. वो हर दिन अपनी किसी ना किसी बात को लेकर लाइमलाइट जरूर बटोरती हैं. हाल ही में उन्होंने कई खुलासे किए.
क्रिकेटर संजय बांगड़ की बेटी अनाया बांगड़ रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' की पॉपुलर कंटेस्टेंट्स में से एक हैं. लेटेस्ट एपिसोड में उन्होंने आरुष भोला संग बात करते हुए एक बड़ा खुलासा किया है. अनाया ने हार्मोनल सर्जरी के बाद मां बनने की प्लानिंग पर खुलकर बात की है.
बता दें 2023 में अनाया बांगड ने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू की थी. अब वो ट्रांसजेंडर महिला के रूप में अपनी नई पहचान बनाने में लगी हुई हैं. आरुष को अनाया ने इस बदलाव के सफर और फ्यूचर में बेबी प्लानिंग की अपनी तैयारी के बारे में बताया. अनाया ने कहा कि उनके पास मां बनने के लिए दो ऑप्शन है.
जेंडर चेंज से पहले किया ये काम
पहला वो बच्चे को गोद ले सकती है्ं और दूसरा हार्मोनल ट्रीटमेंट के जरिए स्पर्म फ्रीज करना. उन्होंने कहा कि वो सरोगेसी के जरिए मां बन सकती हैं. अनाया ने ये भी बताया कि अपने बदलाव से पहले ही उन्होंने स्पर्म को जमाकर रखा है. ऐसे में वो सरोगेट मां बनेंगी.
View this post on Instagram
आर्यन बांगड़ से बनीं अनाया
अनाया कहती हैं कि वो गर्भधारण नहीं कर सकतीं. मालूम हो उन्होंने 2024 में लिंग परिवर्तन और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करवाई थी और आर्यन बांगड़ से अनाया बांगड़ बन गईं. सोशल मीडिया पर उन्हें अपने जेंडर परिवर्तन के बारे में खुलकर बात करने के लिए जमकर सराहना मिली.
अनाया की इच्छा है कि वो महिला क्रिकेट टीम में शामिल हों और क्रिकेट खेलें. बता दें भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के सदस्य, कोच और कमेंटेटर की संतान हैं अनाया बांगड़. 23 साल की अनाया मैनचेस्टर यूके में रहती हैं. लेकिन, वो मूल रूप से मुंबई, महाराष्ट्र की रहने वाली हैं. पहले वो स्थानीय क्लब क्रिकेट में इस्लाम जिमखाना के लिए खेला करती थीं. इसके अलावा वो लीसेस्टरशायर के हिंकले क्रिकेट क्लब का भी प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं.
ये भी पढ़ें:-अंकिता लोखंडे की बहन का रैंप वॉक देख 'फैशन' की प्रियंका चोपड़ा की याद आ जाएगी, अशिता साहू की ये वीडियो वायरल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL