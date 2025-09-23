अंकिता लोखंडे टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं. लेकिन, उनकी छोटी बहन को देख लोगों की नजरें उन्हीं पर थम गई है. दरअसल, एक्ट्रेस की छोटी बहन आशिता साहू ने ग्लोबल इंडिया कॉउचर वीक में रैंप वॉक किया. इस दौरान आशिता को देख फैंस को फैशन की प्रियंका चोपड़ा याद आ गईं.

क्योंकि आशिता ने जिस अंदाज और कॉन्फिडेंस के साथ रैंप वॉक किया वो बिल्कुल फैशन फिल्म में सुपरमॉडल बनीं प्रियंका चोपड़ा से मिलता-जुलता था. आशिता की ड्रेसिंग सेंस से लेकर चलने और पोज देने तक का स्टाइलिश एक्ट्रेस की तरह ही है.

अंकिता ने की बहन की तारीफ

इसी बीच अंकिता लोखंडे ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपनी बहन की जमकर तारीफ की है. छोटी बहन को रैंप वॉक करते हुए देख अंकिता को गर्व महसूस हो रहा है. पोस्ट शेयर कर एक्ट्रेस ने बहन की तारीफ में दिल की बात कह दी.

तुम्हारे डायपर बदले

अंकिता ने लिखा,' आशिता, तुम मेरी बहन नहीं, मेरी प्यारी हो. मैंने तुम्हें जब अपनी बाहों में लिया, डायपर बदले तुम्हारे और बड़ा होते देखा तुम्हें, मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे मेरा एक हिस्सा तुम्हें पाल रहा है. तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है, तुम्हारे साथ रह रहा है. मुझे तुमने हमेशा अपना आदर्श माना है. मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें प्रेरित करती हूं, लेकिन जब आज मैं तुम्हें देखती हूं, तो एकदम उल्टा महसूस करती हूं. अब तुम मुझे प्रेरित करती हो.'

मेरे नाम का नहीं किया इस्तेमाल

अपने पोस्ट में अंकिता ने आशिता की आजादी और ताकत की तारीफ की. साथ ही ये याद किया कि कैसे उन्होंने अपनी बहन के सहारे के बिना आगे बढ़ने का निर्णय लिया. अंकिता ने पोस्ट में आगे लिखा,' सबसे ज्यादा मुझे इस बात पर गर्व महसूस होता है कि ये सब तुमने अपने दम पर किया है. क्योंकि, मैं तो हमेशा तुमसे कहती थी कि चीजों को आसान करने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल करो. लेकिन, कभी भी तुमने ऐसा नहीं किया'.

खुद को खुशकिस्मत समझूंगी

हमेशा से तुम कहती थी,' मिंटी दीदी, मैं चाहती हूं कि लोग मुझे मेरी असली पहचान से जानें.' और अब तुमने इस बात को साबित भी कर दिया है.' एक्ट्रेस ने आगे लिखा,' आशिता तुम मेरा गर्व हो, मेरी ताकत हो. तुम चाहे कितनी भी ऊंची उड़ान भरो, ये याद रखना की मैं हमेशा तुम्हारा उत्साह बढ़ाऊंगी. मैं तुम्हें अपना कह सकती हूं इस बात के लिए खुशकिस्मत समझूंगी.'

