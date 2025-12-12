ओटीटी पर रिलीज हुई राधिका आप्टे की ब्लैक कॉमेडी, इस प्लेटफार्म पर देखिए 'सिस्टर मिडनाइट'

राधिका आप्टे 'सिस्टर मिडनाइट' बीते साल रिलीज हुई थी. इसे 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया था. इसी साल 8 अगस्त से फिल्म के प्रीमियम रेंटल की शुरुआत हुई थी लेकिन अब ओटीटी रिलीज के साथ ये प्रक्रिया भी खत्म होने वाली है.

इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय करें 'सिस्टर मिडनाइट'

'सिस्टर मिडनाइट' 2024 की एक डार्क कॉमेडी फिल्म है जिसमें राधिका आप्टे को लीड रोल में देखा गया. इसमें उन्होंने उमा नाम की महिला का किरदार निभाया जिसकी अरेंज मैरिज होती है और वो अपने पति गोपाल (अशोक पाठक) के साथ मुंबई पहुंचती है. करण कंधारी ने 'सिस्टर मिडनाइट' को अलग विजन के साथ बनाया गया और इसमें राधिका आप्टे का जबरदस्त एक्टिंग स्किल्स भी देखा गया था.

अब वीओडी रेंटल के बाद 'सिस्टर मिडनाइट' फाइनली ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है. बता दें, 'सिस्टर मिडनाइट' आज यानी 12 दिसंबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर रही है. पहले फिल्म ओटीटी प्लेटफार्म ट्यूबी पर रिलीज हुई अब आप इसे प्राइम वीडियो पर एन्जॉय कर सकते हैं.

थिएट्रिकल रिलीज के पहले चली थी सेंसर बोर्ड की कैंची

'सिस्टर मिडनाइट' 19 मई को थिएटर्स में रिलीज हुई. लेकिन इसके पहले फिल्म के कई सींस पर सेंसर बोर्ड की कैंची चली थी. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने 'सिस्टर मिडनाइट' के कुछ सींस हटाने के भी निर्देश दिए थे जिसमें एक ऐसा सीन भी है जहां एक्ट्रेस को बिना कपड़ों के दिखाया गया. इसके बाद ए सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर्स में रिलीज किया गया.

'सिस्टर मिडनाइट' की कहानी

इसमें राधिका आप्टे ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स से सबकी वाहवाही बटोरी थी. 'सिस्टर मिडनाइट' में राधिका आप्टे ने उमा के रोल में ऐसी महिला का किरदार निभाया जो मुंबई आ कर अकेली पड़ जाती है. घर के काम से परेशान हो कर उसे अकेलापन सताने लगता है और वो रात में अजीबोगरीब हरकते भी करती है. मेकर्स ने 'सिस्टर मिडनाइट' के जरिए समाज में औरतों की आजादी पर भी सवाल उठाया है.