इस हफ्ते ओटीटी पर बड़ा धमाका, रिलीज होगीं 'सितारे जमीन पर' से 'वध 2' तक

ओटीटी लवर्स के लिए ये हफ्ते काफी खास होने वाला है. इस वीक कई शानदार फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली है. अलग अलग जॉनर की ये फिल्में दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं. आइए एक नजर डालते हैं 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच रिलीज होने वाली फिल्में और सीरीज पर.

हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस

साल 2026 में रिलीज हुई 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' एक स्पाई-कॉमेडी फिल्म है. इस फिल्म को वीर दास ने डायरेक्ट किया है. ये 1 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी. फिल्म में एक्शन के साथ-साथ कॉमेडी और जासूसी का शानदार मेल देखने को मिलेगा.

मृत्युंजय

6 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'मृत्युंजय' भी इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रही है. ये फिल्म 3 अप्रैल से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबव होगी. इसमें श्री विष्णु लीड रोल में हैं.

XO किट्टी सीजन 3

लिस्ट में कोरियन ड्रामा 'XO किट्टी सीजन 3' भी शामिल है. इस सीरीज के पहले दो सीजन को दर्शको में खूब पसंद किया, वहीं अब इसका तीसरा सीजन भी आ रहा है. 'XO किट्टी सीजन 3' नेटफ्लिक्स पर 2 अप्रैल पर स्ट्रीम होगा.

सितारे जमीन पर

साल 2025 में रिलीज हुई आमिर खान की कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'सितारे जमीन पर' भी ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. आप इसे 3 अप्रैल से सोनी लिव पर देख सकते हैं. फिल्म में जेनेलिया डिसूजा भी हैं. इस फिल्म को आर.एस. प्रसन्ना ने डायरेक्ट किया है.

ब्लडहाउंड्स सीज़न 2

ब्लडहाउंड्स सीज़न 2 भी इस वीक ओटीटी पर धमाल मचाने आ रहा है. इसमें वू डो-ह्वान और ली सांग-यी मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह सीरीज 3 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी.

वध 2

नीना गुप्ता और संजय मिश्रा की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'वध 2' थिएटर के बाद अब ओटीटी पर स्ट्रीम होने वाली है. इस फिल्म की कहानी शिवपुरी जिला जेल में एक लोकल विधायक के भाई और अपराधी केशव के रहस्यमयी तरीके से गायब होने के इर्द-गिर्द घूमती है. ये फिल्म 3 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी.

भाभी जी घर पर हैं, फन द रन

फिल्म 'भाभी जी घर पर हैं, फन द रन' का भी इस वीक ओटीटी पर रिलीज होने वाला है. फिल्म को दर्शको से कुछ खास रिसपॉन्स नही मिला था. अब ये फिल्म जी5 पर 3 अप्रैल को रिलीज की जाएगी.

मामला लीगल है सीजन 2

सीरीज 'मामला लीगल है सीजन 2' भी इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रहा है. इसमें पटपड़गंज जिला न्यायालय के वकील और उनके अनोखे केस वापस आ रहे हैं. इस बार रवि किशन (वीडी त्यागी) वकील से जज बन गए हैं. सीरीज के पहले सीजन को कापी पसंद किया गया था. वहीं सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर 3 अप्रैल को स्ट्रीम होगा.

मां का सम

सीरीज मां का सम में मोना सिंह और मिहिर आहूजा मुख्य भूमिका में हैं. कहानी एक 19 साल के मैथ जीनियस बेटे के बारे में है. ये भी इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉ़र्म अमेजन प्राइम वीडियो पर 3 अप्रैल को रिलीज होगी.