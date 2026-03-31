राजपाल यादव ने फाइनेंशियल मदद के लिए सोनू सूद सहित तमाम का किया शुक्रिया, कह दी ये बात

राजपाल यादव 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में सलाखों के पीछे पहुंच गए थे. हालांकि फिलहाल वे बेल पर जेल से बाहर हैं. कर्ज़ से जुड़े कानूनी मामलों से जूझते समय फ़िल्म इंडस्ट्री के कई सितारों ने राजपाल यादव की आगे बढ़कर फाइनेंशियल मदद की थी. अब एक्टर ने मुश्किल समय में आर्थिक मदद करने के लिए तमाम सेलेब्स का दिल से शुक्रिया अदा किया है. उन्होंने कहा कि इस कठिन दौर में लोगों का प्यार और मदद ही उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देता रहा.

‘आशीर्वाद की बारिश हो रही थी’

कर्ली टेल्स से बात करते हुए राजपाल ने इस मदद को जबरदस्त बताया और कहा कि यह पूरे देश से मिली थी. उन्होंने कहा, "हां, सच में, पूरा देश, पूरी दुनिया, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, बच्चे, बड़े, जवान, संत... ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लिए आशीर्वाद की बारिश हो रही हो, बिल्कुल फिफा वर्ल्ड कप की तरह." उन्होंने आगे कहा, "यह सारा प्यार—हमेशा बना रहे. मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस कर्ज़ को चुकाने की कोशिश करूंगा. कभी आंखों के लिए अंजन बनकर, कभी दांतों के लिए मंजन बनकर, और कभी ज़िंदगी में संतुलन लाने के लिए मनोरंजन बनकर, मैं अपना फर्ज निभाने की कोशिश करूंगा."

मदद करने वालों का पैसा ‘सम्मान’ के साथ लौटाया जाएगा

एक्टर ने यह भी बताया कि वह अपने वेल विशर्स से मिली आर्थिक मदद को लौटाने के लिए कदम उठा रहे हैं. उन्होंने बताया, "हमने अपनी टीम से कहा है कि वे बैंक के पूरे स्टेटमेंट निकालें,1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक जिसने भी मदद की है, और हर एक डिटेल को मैच करें.”

राजपाल ने आगे कहा, "प्यार और हमदर्दी ही वह वजह है जिससे हम ज़िंदा हैं, लेकिन मैं इसे पूरे सम्मान के साथ लौटाने की कोशिश करूंगा. मैं कुल रकम भी सबके सामने बताऊंगा." उन्होंने आगे कहा, "चाहे मेरे भाई सोनू हों, तेज प्रताप जी, इंद्रजीत राव जी, या फिर वे बच्चे जिन्होंने अपनी गुल्लकें तोड़ दीं उनकी ज़िंदगी हमेशा खुशहाल रहे. उन्होंने मेरी दुनिया को फिर से बसाने की कोशिश की."

मुश्किल समय में इंडस्ट्री ने दिया साथ

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों ने, जिनमें सोनू सूद, सलमान खान और अजय देवगन शामिल हैं, इस मुश्किल समय में राजपाल यादव की आर्थिक मदद की थी. हालांकि, राजपाल ने ज़्यादातर लोगों के नाम बताने से परहेज़ किया है, ताकि उनकी प्राइवेसी बनी रहे.