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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS Israel Iran War: ईरान में किससे बातचीत कर रहे ट्रंप, कर दिया खुलासा, बोले- 'नए लोग समझदार, एक हफ्ते में...'

US Israel Iran War: ईरान में किससे बातचीत कर रहे ट्रंप, कर दिया खुलासा, बोले- 'नए लोग समझदार, एक हफ्ते में...'

ईरान से जारी युद्ध के बीच वॉशिंगटन हफ्तों से तेहरान संग बातचीत की बात कर रहा है, लेकिन पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की संसद के अध्यक्ष का जिक्र किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 31 Mar 2026 07:56 AM (IST)
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ईरान से जारी युद्ध के बीच वॉशिंगटन हफ्तों से तेहरान संग बातचीत की बात कर रहा है, लेकिन अभी तक किससे बात हो रही थी, उसका नाम नहीं जाहिर किया गया था. पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में एक व्यक्ति का नाम लिया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका जल्द ही यह पता लगाएगा कि ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर कालिबफ बातचीत करने को तैयार हैं या नहीं.

ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया, "हम जल्द ही पता लगा लेंगे. मैं आपको लगभग एक हफ्ते में इसकी जानकारी दे दूंगा." ईरान द्वारा इजरायली तेल रिफाइनरी सहित प्रमुख एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए जाने के बाद ट्रंप ने ये टिप्पणी की, जिससे मौजूदा जंग और भीषण हो गई है. 

युद्ध जीत के बिना समाप्त नहीं होगा- कालिबफ
ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर कालिबफ ने चेतावनी दी थी कि तेहरान पीछे नहीं हटेगा और घोषणा की थी कि जारी युद्ध जीत के बिना समाप्त नहीं होगा. उन्होंने आत्मसमर्पण की किसी भी संभावना को भी खारिज कर दिया था.

नए लोग ज़्यादा समझदार हैं- ट्रंप
ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण आंतरिक बदलाव आया है. उन्होंने कहा, "पूर्ण सत्ता परिवर्तन हुआ है, क्योंकि पिछली सरकारें खत्म हो चुकी हैं और हम बिल्कुल नए लोगों से निपट रहे हैं." उन्होंने आगे कहा कि नए लोग कहीं ज़्यादा समझदार हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या ये लोग अमेरिका के पिछले विरोधियों से अलग हैं तो उन्होंने कहा, लगभग. बाकी सभी लोग मर चुके हैं." 

मुज्तबा को लेकर क्या बोले ट्रंप
इसके अलावा ट्रंप ने मुज्तबा खामेनेई की हालत पर भी सवाल उठाए और कहा कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता को सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है. ट्रंप ने बताया, "उनसे किसी ने संपर्क नहीं किया है. हमें लगता है कि शायद वे ठीक हैं, लेकिन उनकी हालत बेहद खराब है." इससे पहले ट्रम्प ने कहा था कि अमेरिका ईरान में एक अधिक समझदार शासन के साथ गंभीर बातचीत कर रहा है. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर बातचीत विफल रही तो बड़े पैमाने पर हमले किए जाएंगे.

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि काफी प्रगति हुई है और एक समझौते की संभावना है. हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही कोई समझौता नहीं हुआ और अगर होर्मुज स्ट्रेट तुरंत व्यापार के लिए नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों, तेल कुओं और खर्ग द्वीप को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है.

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Published at : 31 Mar 2026 07:56 AM (IST)
Tags :
US Washington TEHRAN DONALD Trump IRAN
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