बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान हमेशा सुर्खियों में छाए रहते हैं. फैंस भी सुपरस्टार से जुड़ी हर बात जानने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं. वहीं सलमान खान ने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने ये भी बताया कि उनकी लाइफ बस उनके काम और ट्रैवल से जुड़े कमिटमेंट के इर्द-गिर्द घूमती है. उन्होंने अपने डेली रूटीन के बारे में कहा, "बस घर से शूटिंग, एयरपोर्ट या होटल."

सलमान ने अपनी लाइफ से जुड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया

दरअसल गुरुवार को सलमान रेड सी फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए थे. यहां उन्होंने अपनी लाइ और करियर के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातों का खुलासा किया. इस सेशन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं. उन्होंने कहा,"मैंने अपनी मैक्सिमम लाइफ अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताई है, जिनमें से कुछ निकल लिए हैं और अब सिर्फ 4-5 ही बचे हैं जो मेरे साथ लंबे समय से हैं."

25-26 साल से बाहर डिनर पर नहीं गए सलमान खान

अभिनेता ने आगे कहा, "25-26 साल हो गए हैं कि मैं कहीं बाहर डिनर पे नहीं गया हूं. शूटिंग से घर, घर से शूटिंग, घर से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल और होटल से यहां. बस इतना ही. यही मेरी जिंदगी है."

सलमान खान ने आगे कहा, "और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता... या तो ये चाहिए के आप घूमो फिरो और ये सब ना हो, ये कुछ ऐसा है जो मैं नहीं चाहता. इतनी इज्जत देते हैं और प्यार देते हैं.. उसके लिए मेहनत करता हूं...बीच बीच में थोड़ा कॉम्प्लेसमेंट हो जाता हूं, लेकिन उसको भी एंजॉय करता हूं. ये सोच कर के आगे क्या आने वाला है.”

सलमान का अगला प्रोजेक्ट

सलमान आखिरी बार बड़े पर्दे पर सिकंदर फिल्म में नजर आए थे, जिसे उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली. उन्होंने आर्यन खान के निर्देशन में बनी पहली वेब सीरीज, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में एक कैमियो रोल किया था. सलमान को रियलिटी शो बिग बॉस 19 की मेजबानी करते हुए भी देखा गया था.

अब अभिनेता फिल्म बैटल ऑफ गलवान में नजर आएंगे. चित्रांगदा सिंह स्टारर यह फिल्म 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई गलवान घाटी की झड़प की कहानी बयां करती है. यह एक रेयर सीमा संघर्ष था जो बिना किसी हथियार के घातक साबित हुआ. सैनिकों ने लाठी और पत्थरों से आमने-सामने की लड़ाई लड़ी थी. फिल्म का निर्देशन अपूर्वा लखिया कर रहे हैं.