ईरान वॉर ने बढ़ाई टेंशन, ठप हुआ यूज्ड कारों का व्यापार, कारोबारियों ने सुनाई आपबीती

मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव ने दुनियाभर के व्यापार पर गहरा असर डाला है, जिसके चलते समुद्री रास्ते बाधित हो गए हैं. इससे कई छोटे-बड़े कारोबारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. खासकर जापान और साउथ कोरिया में यूज्ड कारों का व्यापार इन हालातों से बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, कारोबारी उमर अली हैदर अली पिछले 20 सालों से जापान में रहकर यूज्ड कारों को साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भेजते हैं, लेकिन अब इस संकट से हैदर काफी परेशान हैं. हैदर अली के मुताबिक, इनकी 500 से ज्यादा गाड़ियां समुद्र में ही फंसी हुई हैं क्योंकि श्रीलंका का बंदरगाह दुबई से डायवर्ट होकर आए माल से भर चुका है. कुछ गाड़ियां श्रीलंका में उतार दी गईं, जबकि कुछ को चीन के झुहाई बंदरगाह की ओर मोड़ दिया गया. यहां तक कि कुछ गाड़ियों के वापस जापान ले जाने की भी नौबत आ सकती है.

वॉर के चलते पूरा नेटवर्क खराब

इस संकट के चलते ही कई शिपिंग कंपनियां Strait of Hormuz से बचने के लिए अपने जहाजों का रास्ता बदल रही हैं. इससे सामान को दूसरे देशों के बंदरगाहों पर उतारना पड़ रहा है, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ रहे हैं. हालांकि हवाई रास्ता एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसकी लागत इतनी ज्यादा है कि केवल अमीर कस्टमर ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

जापान और साउथ कोरिया का यूज्ड कारों का बड़ा बाजार है. पिछले साल दोनों देशों ने मिलकर करीब 19 अरब डॉलर की कारें एक्सपोर्ट की थीं. साउथ कोरिया की कुल एक्सपोर्टेड कारों में से एक तिहाई से ज्यादा मिडिल ईस्ट भेजी जाती हैं, लेकिन वॉर के चलते पूरा नेटवर्क लगभग ठप हो गया है.

हालात हुए बेहद खराब

साउथ कोरिया के यूज्ड कार एक्सपोर्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट यंग-ह्वा के मुताबिक, यह समय आमतौर पर सबसे ज्यादा कारोबार का होता है, लेकिन इस बार शिपमेंट रुक गया है. कई गाड़ियां जनवरी से ही रास्ते में फंसी हुई हैं और कुछ को पड़ोसी देशों में उतारना पड़ा, जबकि कुछ वापस लौट रही हैं. इसके अलावा कंटेनर्स की कमी और बढ़ती शिपिंग लागत ने हालात को और खराब कर दिया है.

मिडिल ईस्ट पहले एक ट्रांजिट हब की तरह काम करता था, जहां से गाड़ियां तुर्की और ईस्ट यूरोप तक जाती थीं, लेकिन अब वहां भी रुकावट आ गई है. अगर यह संकट लंबे समय तक चलता है तो कारोबारियों को तेल की बढ़ती कीमतों, महंगी गाड़ियों, करेंसी में उतार-चढ़ाव और घटती कीमतों जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

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