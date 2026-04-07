'ग्लोरी' का दमदार टीजर रिलीज, बॉक्सर अवतार में दिखे Pulkit Samrat

बॉलीवुड एक्टर पुलकित सम्राट पिछले कुछ समय से अपनी अपकमिंग वेब सीरीज 'ग्लोरी' को लेकर चर्चा में हैं. इस सीरीज का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहें हैं. अब आखिरकार 'ग्लोरी' का दमदार टीजर रिलीज हो गया है, जिसमें पुलकित बॉक्सर अवतार में दिख रहे हैं. अपने रोमांटिक और कॉमिक किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले पुलकित इस बार एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन के साथ सामने आए हैं. वो पहली बार बॉक्सर की भूमिका निभा रहे हैं.

लोगों को पसंद आ रहे पावरफुल विजुअल्स

टीजर में दर्शकों को पुलकित की शानदार फिटनेस के साथ उनकी कड़ी ट्रेनिंग की झलक देखने को मिल रही है. इसमें इमोशनल सीन और दमदार बॉक्सिंग सीक्वेंस भी शामिल हैं, जो संघर्ष, जुनून और खुद को साबित करने की कहानी को बखूबी दर्शाते हैं. दमदार टोन और पावरफुल विजुअल्स वाले इस टीजर को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

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अपने किरदार पर क्या बोले पुलकित सम्राट

अपने किरदार के बारे में बात करते हुए पुलकित ने कहा, 'मुझे 'ग्लोरी' की दुनिया की सच्चाई ने खींचा, जो कठिन और बेरहम है, लेकिन यही इसे खूबसूरत भी बनाती है. दरअसल, यहां हर जीत मायने रखती है और हर कदम जरूरी है. रवि (पुलकित का किरदार) रिएक्ट नहीं करता, वो सब कुछ अपने अंदर समेटता है.'

'वो बाहर से शांत है, लेकिन अंदर आग है. उसके और उसका यही संतुलन, उसकी असली ताकत है. इस किरदार को निभाते हुए मुझे एहसास हुआ कि ग्रेटनेस बार-बार उठकर खड़े होने में है, फिर चाहे कितना भी दर्द क्यों न हो इसलिए चैंपियन वही बनते हैं, जो हर मुश्किल से गुजरते हैं. फिलहाल इस सफर के लिए आभारी हूं और ये तो बस एक झलक है.'

कब और कहां रिलीज होगी सीरीज?

वेब सीरीज 'ग्लोरी' में दिव्येंदु शर्मा और सुविंदर विकी जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे. करण अंशुमान इसके डायरेक्टर हैं. मोहित शाह और करण अंशुमान इसके प्रोड्यूसर हैं. यह सीरीज 1 मई, 2026 को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है.