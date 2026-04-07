एंटरटेनमेंट जगत में इस समय हलचल तेज है और कई बड़ी खबरें सुर्खियों में बनी हुई हैं. एक तरफ धुरंधर 2 में रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का रिएक्शन चर्चा में है. वहीं आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की बेटी राहा के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. यहां जाने आज, 7 अप्रैल की एंटरटेनमेंट से जुड़े सारे अपडेट्स:

12PM: चांद मेरा दिल का टीजर रिलीज

लक्ष्य और अनन्या पांडे जल्दी ही अपकमिंग फिल्म 'चांद मेरा दिल' में नजर आने वाले हैं. मंगलवार, 7 अप्रैल को फिल्म का टीजर रिलीज हुआ, जिसमें इसमें अनन्या और लक्ष्य एक-दूजे के प्यार में खोए नजर आ रहे हैं. बता दें ये फिल्म 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

11.30 AM: अल्लू अर्जुन की अनटाइटल्ड फिल्म पर आया अपडेट

अपकमिंग फिल्म AA22xA6 को लेकर काफी एक्साइटमेंट है. वहीं अब हाल ही में इस अनटाइटल्ड फिल्म पर एक अपडेट सामने आया है. मेकर्स ने आज 7 अप्रैल सुबह एक बड़ा अपडेट जारी किया. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर उन्होंने बताया कि टाइटल और पोस्टर कल 11 बजे रीलीज किया जाएगा.



11.15 AM: राहा के साथ आलिया-रणबीर की वीडियो वायरल

बॉलीवुड कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान कपल की बेटी राहा भी साथ नजर आई. इस दौरान राहा का एक क्यूट पल कैमरे में कैद हो गया. वो अपनी मां आलिया की गोद से उतर कर पैप्स को पोज देने लगीं. मगर, मौका देखते ही बेबी राहा अकेले एयरपोर्ट में अंदर की तरफ भागने लगीं. आलिया ने तुरंत भागकर उनका हाथ पकड़ा. यहां क्लिक करके देखें वीडियो.

11AM: अनुष्का-विराट ने की 'धुरंधर 2' की तारीफ

फिल्म ‘धुरंधर 2’ इन दिनों हर तरफ छाई है. हाल ही में एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और उनके पति और क्रिकेटर विराट कोहली ने फिल्म की तारीफ की है. अनुष्का ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'आपने क्या शानदार फिल्म बनाई है आदित्य धर.

वहीं विराट कोहली ने भी फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा, 'आज फिल्म देखी और मैं दावे से कह सकता हूं कि मैंने इंडिया में बनी ऐसी सिनेमैटिक प्रजेंटेशन पहले कभी नहीं देखी. उन्होंने आदित्य धर, रणवीर सिंह और बाकी कास्ट को भी खूब साराहा.