सस्पेंस थ्रिलर के हैं शौकिन? ओटीटी पर देखें ये धांसू फिल्में, दिमाग हो जाएगा सुन्न

'गॉन गर्ल' एक बेहतरीन और पॉपुलर सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है. डेविड फिन्चर के निर्देशन में बनी ये फिल्म एक मैरिड कपल की कहानी है, जो एमी के रहस्यमयी तरीके से लापता होने के बाद झूठ, धोखे और मीडिया ट्रायल के काले जाल में फंस जाते हैं. ये जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है.