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सस्पेंस थ्रिलर के हैं शौकिन? ओटीटी पर देखें ये धांसू फिल्में, दिमाग हो जाएगा सुन्न
Suspence thriller film: आज हम आपके लिए कई बेहतरीन सस्पेंस से भरी हुई फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. अगर आप कुछ नया और हटके देखना चाहते हैं तो इन फिल्मों को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.
अगर आप सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं और ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जो आपको आखिर तक बांधे रखें, तो ये लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है. ओटीटी पर मौजूद ये धांसू फिल्में हर सीन में ऐसा ट्विस्ट और सस्पेंस लेकर आती हैं कि आपका दिमाग घूम जाएगा. ये सारी फिल्में ओटीटी पर अवेलेबल हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 12:27 PM (IST)
Tags :Seven Gone Girl The Guilty
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प्रेम कुमारJournalist
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