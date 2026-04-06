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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीसस्पेंस थ्रिलर के हैं शौकिन? ओटीटी पर देखें ये धांसू फिल्में, दिमाग हो जाएगा सुन्न

सस्पेंस थ्रिलर के हैं शौकिन? ओटीटी पर देखें ये धांसू फिल्में, दिमाग हो जाएगा सुन्न

Suspence thriller film: आज हम आपके लिए कई बेहतरीन सस्पेंस से भरी हुई फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. अगर आप कुछ नया और हटके देखना चाहते हैं तो इन फिल्मों को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 06 Apr 2026 12:27 PM (IST)
Suspence thriller film: आज हम आपके लिए कई बेहतरीन सस्पेंस से भरी हुई फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. अगर आप कुछ नया और हटके देखना चाहते हैं तो इन फिल्मों को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

अगर आप सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं और ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं जो आपको आखिर तक बांधे रखें, तो ये लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है. ओटीटी पर मौजूद ये धांसू फिल्में हर सीन में ऐसा ट्विस्ट और सस्पेंस लेकर आती हैं कि आपका दिमाग घूम जाएगा. ये सारी फिल्में ओटीटी पर अवेलेबल हैं.

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'द गिल्टी' एक बेहतरीन सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें जेक गिलनहाल एक सस्पेंडेड पुलिस वाले (जो बेलर) की भूमिका में हैं, जो 911 ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा है. इसका निर्देशन एंटोइन फुक्वा ने किया है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'द गिल्टी' एक बेहतरीन सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें जेक गिलनहाल एक सस्पेंडेड पुलिस वाले (जो बेलर) की भूमिका में हैं, जो 911 ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा है. इसका निर्देशन एंटोइन फुक्वा ने किया है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
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'गॉन गर्ल' एक बेहतरीन और पॉपुलर सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है. डेविड फिन्चर के निर्देशन में बनी ये फिल्म एक मैरिड कपल की कहानी है, जो एमी के रहस्यमयी तरीके से लापता होने के बाद झूठ, धोखे और मीडिया ट्रायल के काले जाल में फंस जाते हैं. ये जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है.
'गॉन गर्ल' एक बेहतरीन और पॉपुलर सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है. डेविड फिन्चर के निर्देशन में बनी ये फिल्म एक मैरिड कपल की कहानी है, जो एमी के रहस्यमयी तरीके से लापता होने के बाद झूठ, धोखे और मीडिया ट्रायल के काले जाल में फंस जाते हैं. ये जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है.
Published at : 06 Apr 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
Seven Gone Girl The Guilty

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