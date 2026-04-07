विजय वर्मा की अपकमिंग क्राइम थ्रिलर सीरीज 'मटका किंग' का ट्रेलर मंगलवार को रिलीज हुआ. ट्रेलर को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. इस ट्रेलर में 1960 के दशक का बदलता हुआ बॉम्बे (अब मुंबई) देखने को मिला. ट्रेलर में एक महत्वाकांक्षी कॉटन बिजनेसमैन की कहानी दिखाई गई. जो कई परेशानियां झेलते हुए आगे ‘मटका किंग’ के नाम से जाना जाता है और एक गैंबलिंग एम्पायर खड़ा करता है.

'मटका किंग' का ट्रेलर

एक्टर विजय वर्मा सीरीज में मटका किंग बृज भट्टी के कैरेक्टर में नजर आए. सीरीज में शुरू में उन्हें स्ट्रगल करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन फिर वो मटका किंग बनकर राज करते हैं. ट्रेलर में दिखाया गया कि बृज भट्टी काफी तेज-तर्रार हैं. उनका मानना है कि कोई अमीर हो या गरीब जिंदगी में छलांग लगाने का मौका मिलना चाहिए.

वो धीरे-धीरे लोगों के बीच में पॉपुलर होते हैं और लोग उन पर भरोसा करने लगते हैं. वो जुआ को मटका नाम देते हैं. फिल्म में विजय का कृतिका के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिखाया गया. वहीं सई उनकी पत्नी के रोल में हैं. ट्रेलर के बाद से फैंस में सीरीज को लेकर काफी एक्साइटमेंट है.

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सीरीज में नजर आए ये स्टार्स

सीरीज में विजय वर्मा के अलावा कृतिका कामरा, सई ताम्हणकर, भूपेंद्र जाड़ावत, गुलशन ग्रोवर, गिरीश कुलकर्णी, सिद्धार्थ जाधव, अर्पिता सेठिया जैसे स्टार्स नजर आए हैं. इसे अभय कोरान्ने ने बनाया है. सिद्धार्थ रॉय कपूर फिल्म्स ने इसे प्रोड्यूस किया है.

कब और कहां देख पाएंगे 'मटका किंग'?

पहले ये सीरीज 7 मई से रिलीज होनी थी. लेकिन अब इसे प्रीपोन कर दिया गया है. मटका किंग को आप 17 अप्रैल से देख पाएंगे. ये सीरीज अमेजन प्राइम वीडियोज पर स्ट्रीम होगी.

विजय ने सीरीज को लेकर रिएक्ट भी किया. उन्होंने कहा, 'मटका किंग में काम करना इंटरेस्टिंग रहा है. ये कैरेक्टर करना चैलिंग था और संतुष्टि देने वाला था. साथ ही सीरीज का अगर एरा का बैकड्रॉप, जिसमे मैंने कभी काम नहीं किया.'