'प्रोजेक्ट हेल मैरी' ओटीटी पर हो रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?

रयान गोसलिंग स्टारर साइंस-फिक्शन एडवेंचर फिल्म 'प्रोजेक्ट हेल मैरी' ने अपने थिएट्रिकल रन के दौरान जबरदस्त परफॉर्म किया था. ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी और इसने दुनिया भर में 600 मिलियन डॉलर से ज्यादा का कारोबार किया था. वहीं फैंस इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली 'प्रोजेक्ट हेल मैरी' डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रही है. चलिए यहां जानते है इसे ओटीटी के किस प्लेटफॉर्म पर कब देख सकते हैं?

'प्रोजेक्ट हेल मैरी' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?

इस साल की मोस्ट सक्सेफुल फिल्मों में से एक, 'प्रोजेक्ट हेल मैरी' में रयान गोसलिंग ने एक साइंस का किरदार निभाया है जो धरती को बचाने के मिशन पर हैं. इस फिल्म की क्रिटिक्स ने काफी तारीफ की थी. वहीं अब ये ओटीटी पर स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है. बुधवार को प्राइम वीडियो अनांसमेंट की है कि 'प्रोजेक्ट हेल मैरी' 3 जुलाई को दुनिया भर में इस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी. फिल्म मेकर जोड़ी फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर द्वारा निर्देशित, 'प्रोजेक्ट हेल मैरी' को ड्रू गोडार्ड ने अडैप्ट किया है और इसे एमी पास्कल, गोसलिंग, लॉर्ड, मिलर, वियर, रेचल ओ'कॉनर और आदित्य सूद ने प्रोड्यूस किया है.

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'प्रोजेक्ट हेल मैरी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

20 मार्च को रिलीज होने के बाद, 'प्रोजेक्ट हेल मैरी' स्प्रिंग बॉक्स ऑफ़िस पर एक बड़ी हिट साबित हुई और इसने दुनिया भर में $683 मिलियन से ज़्यादा की कमाई की. फ़िल्म की खास तौर पर इसके विजुअल इफेक्ट्स और एलियन 'रॉकी' के कैरेक्टर डिजान के लिए तारीफ की गई. कई दर्शकों ने इसके आईएमएक्स एक्सपीरियंस को 'बेमिसाल' बताया.

'प्रोजेक्ट हेल मैरी' की कहानी

'प्रोजेक्ट हेल मैरी' साइंस टीचर राइलंड ग्रेस (रयान गोसलिंग) के इर्द गिर्द घूमती है जो एक स्पेसशिप में जागते हैं, उन्हें यह याद नहीं रहता कि वे कौन हैं या वहां कैसे पहुंचे. जैसे-जैसे उनकी याददाश्त वापस आती है, उन्हें अपने मिशन का पता चलता है: पृथ्वी पर हर चीज को खत्म होने से बचाने के लिए उन्हें अपनी साइंटिफिक नॉलिज और अनोखे आइडियाज का इस्तेमाल करना होगा..."

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