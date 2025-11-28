हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीमलयालम सिनेमा की बेहद डरावनी फिल्म 'डिएस ईरे' OTT पर आने वाली है, जानें कब और कहां देख सकेंगे

मलयालम सिनेमा की बेहद डरावनी फिल्म 'डिएस ईरे' OTT पर आने वाली है, जानें कब और कहां देख सकेंगे

Dies Irae Ott Release: प्रणव मोहनलाल की फिल्म 'डिएस ईरे' का जल्द ही ओटीटी रिलीज होने वाला है. थिएटर्स में सबकी तारीफे बटोरने के बाद अब ये हॉरर थ्रिलर ओटीटी पर अपना जलवा दिखाएगी. नोट कर लें डिटेल्स

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 28 Nov 2025 10:15 PM (IST)
साउथ के मशहूर एक्टर मोहनलाल के बेटे प्रणव मोहनलाल ने 'डिएस ईरे' से ऑडियंस को रूह कंपा दी थी. उनकी ये फिल्म 31 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. इस मलयालम हॉरर थ्रिलर फिल्म की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है.

सिनेमाघरों में बवाल मचाने के बाद अब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने के लिए तैयार हो चुकी है. इस स्टोरी में जानिए 'डिएस ईरे' के ओटीटी रिलीज की पूरी जानकारी. 

कब और कहां देख सकते हैं हॉरर थ्रिलर 'डिएस ईरे'? 
प्रणव मोहनलाल की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म 'डिएस ईरे' जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपना कदम रखने वाली है. फिल्म को थिएटर्स में भी काफी पसंद किया और अब दर्शक इसके ओटीटी रिलीज के इंतजार में बैठे हुए हैं.

फिल्ममेकर राहुल सदासिवन की इस फिल्म में आपको भरभर के सस्पेंस देखने को मिलेगा. साथ ही हर मोड़ पर अनएक्सपेक्टेड और डरवाने ट्विस्ट एंड टर्न देख आप भी चौंक जाएंगे. बता दें, प्रणव मोहनलाल की 'डिएस ईरे' 5 दिसंबर यानी अगले शुक्रवार से जिओ हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग के लिए तैयार हो जाएगी. लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि इसे मलयालम के अलावा किन भाषाओं में जिओ हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा. 

'डिएस ईरे' की कहानी और स्टारकास्ट
प्रणव मोहनलाल की इस हॉरर फिल्म की बात करें तो इसकी कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है. डायरेक्टर राहुल सदासिवन अपनी हॉरर फिल्मों से ऑडियंस को लगातार इंप्रेस कर रहे हैं. अब 'डिएस ईरे' की कहानी की बात करें तो ये रोहन (प्रणव मोहनलाल) नाम के आर्किटेक्ट के इर्द–गिर्द घूमती है. रोहन की गर्लफ्रेंड कानी की मौत हो जाती. इसके बाद रोहन अपनी दिवगंत गर्लफ्रेंड के घर पहुंचता है जहां उसे के कानी के स्पिरिट का आभास होता है.

लेकिन कहानी जितनी सिंपल सुनने में लग रही है असल में वो है नहीं. प्रणव मोहनलाल की अलावा फिल्म में गिबिन गोपीनाथ, मनोहारी जॉय, अरुण अजीकुमार, सुष्मिता भट्ट और शाइन टॉम चाको जैसे एक्टर्स शामिल हैं.

बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा 'डिएस ईरे' का हाल?
'डिएस ईरे' ने अपने धांसू टीजर और जबरदस्त ट्रेलर से ही दर्शकों का उत्साह डबल कर दिया था. रिलीज के पहले से ही इसे लेकर इतना हाइप बना कि थिएटर्स में दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी. फिल्म ने अच्छा परफॉर्म भी किया और सैक्निल्क के मुताबिक 'डिएस ईरे' ने अपने खाते में 40.45 करोड़ रुपए जमा किया. इसके अलावा वर्ल्डवाइड इस साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर ने 80.75 करोड़ का बिजनेस किया था.

Published at : 28 Nov 2025 10:15 PM (IST)
Pranav Mohanlal Dies Irae
