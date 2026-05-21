'जोकर' से लेकर 'स्पाइडर मैन' तक, ये हैं दुनिया की टॉप 7 सुपरहीरो फिल्में, IMDb पर मिली है जबरदस्त रेटिंग

'द डार्क नाइट':- सबसे पहले बात करतें सुपरहीरो फिल्म 'द डार्क नाइट' की, जो साल 2008 में रिलीज हुई थी. क्रिस्टोफर नोलन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में क्रिश्चियन बेल, माइकल केन, हीथ लेजर और गैरी ओल्डमैन जैसे एक्टर्स नजर आए. ये IMDb पर सबसे हाई रेटिंग वाली सुपरहीरो मूवी. इसे 9.1 रेटिंग मिली है.