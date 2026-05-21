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'जोकर' से लेकर 'स्पाइडर मैन' तक, ये हैं दुनिया की टॉप 7 सुपरहीरो फिल्में, IMDb पर मिली है जबरदस्त रेटिंग
Top 7 Superhero Films: अगर आप सुपरहीरो फिल्मों के शौकीन है, तो हम आपके लिए टॉप 7 सुपरहीरो मूवीज की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्हें IMDb पर बेस्ट रेटिंग मिली है. आइए लिस्ट चेक करते हैं.
अगर आपको सुपरहीरो फिल्मों का शौक है, तो आपको लगभग हर बड़े सुपरहीरो और उनकी पावर के बारे में पता होगा. आज हम आपके लिए दुनिया के टॉप सुपरहीरो मूवीज की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्हें IMDb पर बेस्ट रेटिंग मिली है. इस लिस्ट में 'जोकर', 'एवेंजर्स: एंडगेम' और 'द डार्क नाइट राइजेज' जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं. आइए पूरी लिस्ट चेक करते हैं.
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Published at : 21 May 2026 02:03 PM (IST)
Tags :Joker Superhero Films
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