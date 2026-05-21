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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'जोकर' से लेकर 'स्पाइडर मैन' तक, ये हैं दुनिया की टॉप 7 सुपरहीरो फिल्में, IMDb पर मिली है जबरदस्त रेटिंग

'जोकर' से लेकर 'स्पाइडर मैन' तक, ये हैं दुनिया की टॉप 7 सुपरहीरो फिल्में, IMDb पर मिली है जबरदस्त रेटिंग

Top 7 Superhero Films: अगर आप सुपरहीरो फिल्मों के शौकीन है, तो हम आपके लिए टॉप 7 सुपरहीरो मूवीज की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्हें IMDb पर बेस्ट रेटिंग मिली है. आइए लिस्ट चेक करते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 May 2026 02:03 PM (IST)
Top 7 Superhero Films: अगर आप सुपरहीरो फिल्मों के शौकीन है, तो हम आपके लिए टॉप 7 सुपरहीरो मूवीज की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्हें IMDb पर बेस्ट रेटिंग मिली है. आइए लिस्ट चेक करते हैं.

अगर आपको सुपरहीरो फिल्मों का शौक है, तो आपको लगभग हर बड़े सुपरहीरो और उनकी पावर के बारे में पता होगा. आज हम आपके लिए दुनिया के टॉप सुपरहीरो मूवीज की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्हें IMDb पर बेस्ट रेटिंग मिली है. इस लिस्ट में 'जोकर', 'एवेंजर्स: एंडगेम' और 'द डार्क नाइट राइजेज' जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं. आइए पूरी लिस्ट चेक करते हैं.

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'द डार्क नाइट':- सबसे पहले बात करतें सुपरहीरो फिल्म 'द डार्क नाइट' की, जो साल 2008 में रिलीज हुई थी. क्रिस्टोफर नोलन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में क्रिश्चियन बेल, माइकल केन, हीथ लेजर और गैरी ओल्डमैन जैसे एक्टर्स नजर आए. ये IMDb पर सबसे हाई रेटिंग वाली सुपरहीरो मूवी. इसे 9.1 रेटिंग मिली है.
'द डार्क नाइट':- सबसे पहले बात करतें सुपरहीरो फिल्म 'द डार्क नाइट' की, जो साल 2008 में रिलीज हुई थी. क्रिस्टोफर नोलन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में क्रिश्चियन बेल, माइकल केन, हीथ लेजर और गैरी ओल्डमैन जैसे एक्टर्स नजर आए. ये IMDb पर सबसे हाई रेटिंग वाली सुपरहीरो मूवी. इसे 9.1 रेटिंग मिली है.
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'स्पाइडर-मैन: अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स: 2023 में रिलीज हुई ये फिल्म एक अमेरिकी एनिमेटेड सुपरहीरो फिल्म है, जिसके डायरेक्टर जोआकिम डॉस सैंटोस, केम्प पॉवर्स और जस्टिन के. थॉम्पसन हैं. इस फिल्म में एक्टर शमीक मूर लीड रोल में नजर आए. इसे IMDb पर 8.5 रेटिंग मिली है.
'स्पाइडर-मैन: अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स: 2023 में रिलीज हुई ये फिल्म एक अमेरिकी एनिमेटेड सुपरहीरो फिल्म है, जिसके डायरेक्टर जोआकिम डॉस सैंटोस, केम्प पॉवर्स और जस्टिन के. थॉम्पसन हैं. इस फिल्म में एक्टर शमीक मूर लीड रोल में नजर आए. इसे IMDb पर 8.5 रेटिंग मिली है.
Published at : 21 May 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
Joker Superhero Films

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