Philippines Earthquake Video: सोमवार की सुबह फिलीपींस के एक स्कूल में बच्चे और शिक्षक रोज की तरह झंडा समारोह के लिए इकट्ठा हुए थे. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ ही सेकंड में वहां मौजूद लोगों के बीच डर का माहौल बन जाता है. बताया जा रहा है कि यह घटना फिलीपींस के दावाओ ऑक्सिडेंटल स्थित महायाहाय एलीमेंट्री स्कूल का है, जहां 7.8 तीव्रता के भूकंप ने सभी को हिलाकर रख दिया. बच्चों और शिक्षकों के चेहरों पर डर साफ नजर आने लगता है और हर कोई सुरक्षित जगह की तलाश में इधर उधर भागते नजर आते है.

भूकंप के बाद मैदान में बैठ गए बच्चे, चेहरों पर दिखा डर

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि भूकंप के तेज झटकों के बाद स्कूल में अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है. बच्चे और शिक्षक तुरंत खुले मैदान की ओर पहुंचते हैं. वीडियो में दर्जनों बच्चे जमीन पर बैठे नजर आते हैं, जबकि शिक्षक उन्हें संभालने और सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं. कई बच्चों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है. भूकंप के दौरान बच्चों के पीछे मौजूद एक छोटा ढांचा भी गिर जाता है, जिससे माहौल और ज्यादा डरावना हो जाता है. हालांकि राहत की बात यह रही कि स्कूल प्रशासन के मुताबिक इस घटना में किसी भी बच्चे या शिक्षक को चोट नहीं आई. यही कारण है कि इस वीडियो को देखकर लोग एक तरफ भूकंप की ताकत से हैरान हैं, तो दूसरी तरफ बच्चों और शिक्षकों की सलामती के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं.

EARTHQUAKE SHAKES ELEMENTARY SCHOOL FLAG CEREMONY



WATCH: The magnitude 7.8 earthquake shocks students and teachers during their Monday morning flag ceremony at Mahayahay Elementary School in Barangay Kilalag, Malita, Davao Occidental.



As seen in the video, a small structure… pic.twitter.com/y5LzSJpRNS — NewsWatch Plus PH (@newswatchplusph) June 8, 2026

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वीडियो देखकर भावुक हुए लोग

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग भावुक हो गए. एक यूजर ने लिखा कि यह पहली बार है जब उसने अपनी आंखों से देखा कि भूकंप आने पर जमीन किस तरह हिलती है, उसने फिलीपींस के लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी की. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि उसका दिल फिलीपींस के लोगों के साथ है. उसने कहा कि यह देखकर राहत मिली कि बच्चे और शिक्षक सुरक्षित हैं. यूजर ने यह भी लिखा कि टूटी हुई इमारतें दोबारा बनाई जा सकती हैं, लेकिन किसी की जान वापस नहीं लाई जा सकती. ऐसे कई कमेंट्स सामने आए हैं, जिनमें लोग बच्चों और शिक्षकों की सलामती पर खुशी जता रहे हैं. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कई लोग इस घटना को देखकर प्रकृति की ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं, वहीं कुछ लोग बच्चों और शिक्षकों की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं.

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