1 घंटे 54 मिनट की हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म, 60 देशों में 2 हफ्ते से कर रही नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड

थियेटर से लेकर ओटीटी तक इंडिया में 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' का जलवा देखने के लिए मिल रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं. नंबर 1 पर दुनियाभर में किसका जलवा बरकरार है. अगर आप सोच रहे हैं 'धुरंधर 2' तो ऐसा नहीं है. ग्लोबली एक ऐसी हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म पिछले दो हफ्तों से 60 देशों में ट्रेंडिंग लिस्ट में बनी हुई है, जिसे मिलियन्स में व्यूज मिले हैं.

दरअसल, हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है. इसे पिछले दो हफ्तों से 60 देशों में खूब देखा जा रहा है. फिल्म इस हफ्ते नंबर पर आ गई है. इसका टाइटल 'पीकी ब्लाइंडर्स: द इमॉर्टल मैन' है. इसमें किलियन मर्फी, बैरी कोगन, रेबेका फर्ग्युसन, सोफी रंडल और टिम रॉथ जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. फिल्म में एक्शन के साथ ही क्राइम सस्पेंस भी खूब है.

क्या है 'पीकी ब्लाइंडर्स: द इमॉर्टल मैन' की कहानी?

इसके साथ ही अगर फिल्म 'पीकी ब्लाइंडर्स: द इमॉर्टल मैन' की कहानी की बात की जाए तो ये एक एक ब्रिटिश क्राइम ड्रामा फिल्म है. इसमें 1940 के दशक (द्वितीय विश्व युद्ध) को दिखाया गया है, जिसकी स्टोरी टॉमी शेल्बी (किलियन मर्फी) के इर्द-गिर्द घूमती है. कहानी शेल्बी फैमिली है, जो टॉमी को वापस लाने की कोशिश करते हैं, जो अपराध के रास्ते को छोड़कर एक सामान्य और शांत जीवन जीना चाहता है लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती है. कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है.





इन भाषाओं में देख सकते हैं फिल्म

'पीकी ब्लाइंडर्स: द इमॉर्टल मैन' को नेटफ्लिक्स पर कई भाषाओं में देख सकते हैं. इसे इंग्लिश के साथ ही हिंदी, तमिल और तेलुगु जैसी भाषाओं में ओटीटी पर देख सकते हैं.

नेटफ्लिक्स पर मिले इतने व्यूज

इस हॉलीवुड फिल्म को नेटफ्लिक्स पर खूब देखा जा रहा है. फिल्म ओटीटी पर 2 हफ्ते से टॉप 10 में बनी हुई है. अभी ये नंबर 1 पर बनी हुई है. इसे एक हफ्ते में 19.4 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. इतना ही नहीं, फिल्म नंबर वन पर तो बनी हुई है लेकिन ये 60 देशों में धाक जमाए हुए है.

हालांकि, फिल्म 'पीकी ब्लाइंडर्स: द इमॉर्टल मैन' की आईएमडीबी रेटिंग कुछ खास नहीं है. इसे 10 में से 6.6 रेटिंग मिली है.