दिल्ली की फेमस लवकुश रामलीला में पूनम पांडे मंदोदरी का किरदार निभा रही हैं. वहीं अपने इस रोल के लिए एक्ट्रेस पूरी तर सात्विक हो गई हैं और वे नवरात्रि के दिनों में 9 दिन माता के व्रत भी रख रही हैं. पूनम पांडे ने एक वीडियो शेयर कर इसका ऐलान किया है. वीडियो में एक्ट्रेस अपने मंदोदरी के किरदार निभाने को लेकर भी काफी खुशी जताती दिखती हैं.

मंदोदरी का किरदार निभाकर खुश हैं पूनम पांडे

अपने इंस्टा अकाउंट पर पोस्ट की गई वीडियो में पूनम पांडे व्हाइट कलर के कुर्ते में काफी सिंपल लुक में नजर आ रही हैं. इस दौरान वे कहती हैं, “दिल्ली के रेड फोर्ट में जो वर्ल्ड फेमस लव कुश रामलीला होती है उसमें मुझे मंदोदरी जो एक बहुत ही इंपोर्टेंट कैरेक्टर होता है, जो रावण की पत्नी थीं, उनका किरदार निभाने का अवसर मिला है. इसे लेकर मैं बहुत ही खुश हूं. बहुत ही अहम किरदार है.

पूरे नवरात्रि व्रत रखने का किया ऐलान

वीडियो में आगे पूनम पांडे कहती हैं, “ मैंने ये भी फैसला किया है कि मैं पूरे नवरात्रि व्रत रखूंगी. ताकि मैं अपने मन से और तन से और भी ज्यादा पवित्र रहूं और मैं इस किरदार को और भी खूबसूरती से निभा सकूं. जय श्री राम.”

पूनम के मंदोदरी की कास्टिंग पर विवाद क्यों खड़ा हुआ है?

विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने उनके पिछले विवादों का हवाला देते हुए, दिल्ली की राम लीला में पूनम पांडे के मंदोदरी के किरदार निभाने पर आपत्ति जताई है. संगठन ने 2011 में उनके स्टंट, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि अगर भारत एकदिवसीय विश्व कप जीतेगा तो वे अपने कपड़े उतार देंगी, और 2024 में उनकी मौत की झूठी घोषणा जैसी घटनाओं का हवाला देते हुए तर्क दिया कि इस तरह की चीजों ने उनकी पब्लिक इमेज को खराब किया है.

रिपोर्टों के अनुसार, VHP ने कहा कि रामायण पर आधारित प्रदर्शनों के लिए कास्टिंग में न केवल अभिनय क्षमता, बल्कि सांस्कृतिक संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि भक्तों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे.

बता दें कि लाल किले पर 22 सितंबर से शुरू होने वाली रामलीला में कई जाने-माने चेहरे शामिल हो रहे हैं. इसमें आर्य बब्बर रावण की भूमिका निभाएंगे, किंशुक वैद्य राम की भूमिका निभाएँगे, रिनी आर्य सीता की भूमिका निभाएंगी और भाजपा सांसद मनोज तिवारी परशुराम की भूमिका निभाएंगे.