एक्सप्लोरर
OTT Releases This Week: इस हफ्ते OTT पर गदर काटेंगे दर्शक, 'वॉर 2' से 'कुरुक्षेत्र' तक ये फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज
OTT Releases This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर धमाल होने वाला है. ऋतिक रोशन के फैंस तो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं. फिल्म वॉर 2 ओटीटी पर रिलीज होने वाली है.
इस हफ्ते अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई शानदार फिल्में और वेब सीरीज दस्तक देने वाली हैं. ओटीटी सब्सक्राइबर्स इस वीक अपना फुल पैसा वसूल कर सकेंगे. क्राइम-एक्शन से लेकर रोमांटिक-थ्रिलर फिल्में और शोज तक 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच ओटीटी पर रिलीज होने वाली हैं.
वॉर 2
- एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म 'वॉर 2' सिनेमाघरों में 14 अगस्त को रिलीज हुई थी.
- अब दर्शकों को फिल्म के ओटीटी पर आने का इंतजार है और अब ये इंतजार खत्म होने वाला है.
- ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है.
- ओटीटी प्ले की मानें तो फिल्म 9 अक्टूबर, 2025 से डिजिटल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल होगी.
विक्टोरिया बेखम
- 'विक्टोरिया बेखम' एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें एक फैशन आइकन के बनने की कहानी को करीब से दिखाया गया है.
- ये डॉक्यूमेंट्री 9 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी.
द वुमन इन केबिन 10
- 'द वुमन इन केबिन 10' एक क्राइम-मिस्ट्री है जिसे सिमोन स्टोन ने डायरेक्ट किया है.
- ये फिल्म 10 अक्टूबर से प्राइम वीडियो पर रिलीज होने के लिए तैयार है.
- फिल्म में केइरा नाइटली, गाय पीयर्स, आर्ट मलिक जैसे स्टार्स दिखाई देंगे.
जॉन कैंडी- आई लाइक मी
- 'जॉन कैंडी- आई लाइक मी' एक अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जिसका निर्देशन कॉलिन हैंक्स ने किया है.
- ये फिल्म कनाडाई एक्टर जॉन कैंडी को डेडीकेटेड हैं जिनका 1994 में हार्ट अटैक से निधन हो गया था.
- 'जॉन कैंडी- आई लाइक मी' 10 अक्टूबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है.
कुरुक्षेत्र- द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत
- 'कुरुक्षेत्र- द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत' एक माइथोलॉजिकल एनिमेटेड सीरीज है.
- ये सीरीज पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र के महाकाव्य युद्ध को दर्शाती है.
- 'कुरुक्षेत्र- द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत' 10 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है.
सर्च: द नैना मर्डर केस
- 'सर्च: द नैना मर्डर केस' में एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा लीड रोल में दिखाई देंगी.
- इस क्राइम-थ्रिलर में कोंकणा सेन शर्मा एसीपी के रोल में नजर आएंगी जो एक मर्डर केस सुलझाती हैं.
- 'सर्च: द नैना मर्डर केस' 10 अक्टूबर को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम की जाएगी.
10 अक्टूबर को ओटीटी पर ये सब भी होगा रिलीज
- 'जिनी, मेक अ विश' 10 अक्टूबर से प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है.
- संस्मरण 'द पिंक मरीन' पर बेस्ड सीरीज 'बूट्स' भी 10 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी.
द लास्ट फ्रंटियर
- 'द लास्ट फ्रंटियर' एक सर्वाईवल ड्रामा है जिसमें जैसन क्लार्के लीड रोल में होंगे.
- इस ड्रामे को फैंस 11 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर पाएंगे.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, मनोरंजन और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
PAK के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
इंडिया
'अगर राहुल गांधी मुसलमान होते तो...', जेल से रिहाई के बाद ये क्या बोल गए आजम खान?
स्पोर्ट्स
4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL