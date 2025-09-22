एक्सप्लोरर
OTT Releases 26th September: 'धड़क 2', 'सन ऑफ सरदार 2' से 'जनावर' तक, ओटीटी पर रिलीज होगा इतना कुछ नया
26th September OTT Releases: 26 सितंबर को अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई शानदार फिल्में और शोज रिलीज होंगे. बॉलीवुड से साउथ फिल्में और शोज तक ओटीटी पर दस्तक देंगी.
एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए ये हफ्ता बहुत स्पेशल और फुल ऑफ एंटरटेनमेंट होने वाला है. इस फ्राइडे (26 सितंबर को) अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई शानदार फिल्में और वेब सीरीज दस्तक देने जा रही हैं. बॉलीवुड ही नहीं, साउथ की कई फिल्में भी ओटीटी पर आ रही हैं.
'धड़क 2'
- 'धड़क 2' साल 2018 की फिल्म 'धड़क' का सीक्वल और तमिल फिल्म 'परियेरुम पेरुमल' का रीमेक है.
- सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी स्टारर ये फिल्म 1 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हुई थी.
- शाजिया इकबाल के डायरेक्शन में बनी 'धड़क 2' अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है.
- ओटीटी प्ले के मुताबिक 'धड़क 2' नेटफ्लिक्स पर 26 सितंबर 2025 को रिलीज होगी.
'सन ऑफ सरदार 2'
- 'सन ऑफ सरदार 2' 'धड़क 2' के साथ ही 1 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हुई थी.
- अब अजय देवगन की फिल्म ओटीटी पर 'धड़क 2' के साथ ही दस्तक देने जा रही है.
- फिल्म में अजय देवगन के साथ मृणाल ठाकुर, रवि किशन समेत कई स्टार्स नजर आए हैं.
- 'सन ऑफ सरदार 2' भी 26 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी.
'हृदयपूर्वम'
- 'हृदयपूर्वम' 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तबसे ही फैंस इसकी ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं.
- मोहनलाल स्टारर ये फिल्म अब 26 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है.
- फिल्म में मालिवका मोहनन और संगीता माधवन नायर जैसे कलाकार भी दिखाई दिए हैं.
जनावर- द बीस्ट विदिन
- 'जनावर- द बीस्ट विदिन' एक क्राइम-थ्रिलर और मिस्ट्री से भरपूर वेब सीरीज है.
- भुवन अरोड़ा स्टारर ये सीरीज जी5 पर 26 सितंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है.
- भगवान तिवारी, अतुल काले, वैभव यशवीर, इशिका डे और विनोद सूर्यवंशी जैसे कलाकार भी सीरीज का हिस्सा हैं.
ओडुम कुथिरा चादुम कुथिरा
- कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'ओडुम कुथिरा चादुम कुथिरा' में फहद फासिल लीड रोल में दिखाई देंगे.
- इस फिल्म में कल्याणी प्रियदर्शन, रेवती पिल्लई, लाल, विनय फोर्ट और सुरेश कृष्णा भी नजर आएंगे.
- 'ओडुम कुथिरा चादुम कुथिरा' 26 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.
सुमति वलावु
- 'सुमति वलावु' एक हॉरर-कॉमेडी फिल्भीम है जिसमें अर्जुन अशोकन लीड रोल में होंगे.
- ये फिल्म 26 सिंतबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज होगी.
