हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडआलिया कश्यप की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अनुराग कश्यप की बेटी को देख कहेंगे- 'ये हीरोइन क्यों नहीं बनीं'

आलिया कश्यप की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अनुराग कश्यप की बेटी को देख कहेंगे- 'ये हीरोइन क्यों नहीं बनीं'

Aaliyah Kashyap Beautiful Pics: फिल्म मेकर अनुराग कशयप की बेटी आलिया कशयप ग्लैमर वर्ल्ड से दूर हैं. लेकिन लुक्स और स्टाइल के मामले में वो किसी बॉलीवुड हसीना से कम नहीं हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 22 Sep 2025 08:45 PM (IST)
Aaliyah Kashyap Beautiful Pics: फिल्म मेकर अनुराग कशयप की बेटी आलिया कशयप ग्लैमर वर्ल्ड से दूर हैं. लेकिन लुक्स और स्टाइल के मामले में वो किसी बॉलीवुड हसीना से कम नहीं हैं.

आलिया कशयप अनुराग कशयप की पहली बीवी आरती बजाज की बेटी हैं. 24 साल की आलिया ने पिछले साल ही अपने लॉन्ग टाइम विदेशी बॉयफ्रेंड से शादी रचाई थी.

1/10
आलिया कशयप एक्टिंग और स्क्रीन्स से दूर रहती हैं. लेकिन उनका फैशन और स्टाइल में वो एक्ट्रेसेस से भी दो कदम आगे रहती हैं.
आलिया कशयप एक्टिंग और स्क्रीन्स से दूर रहती हैं. लेकिन उनका फैशन और स्टाइल में वो एक्ट्रेसेस से भी दो कदम आगे रहती हैं.
2/10
आलिया के इंस्टाग्राम पर 353K फॉलोवर्स हैं जहां वो अपने फैंस के साथ अपनी ग्लैमरस और खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
आलिया के इंस्टाग्राम पर 353K फॉलोवर्स हैं जहां वो अपने फैंस के साथ अपनी ग्लैमरस और खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
3/10
व्हाइट कलर की ब्रालेट के साथ ओपन बटन शर्ट स्टाइल किए आलिया काफी स्टनिंग दिख रही हैं. काला चश्मा उनके लुक को कूल बना रहा है.
व्हाइट कलर की ब्रालेट के साथ ओपन बटन शर्ट स्टाइल किए आलिया काफी स्टनिंग दिख रही हैं. काला चश्मा उनके लुक को कूल बना रहा है.
4/10
इस ब्लैक हॉल्टर नेक ड्रेस में आलिया बहुत गॉर्जियस दिख रही हैं. इसके साथ उन्होंने बन हेयरस्टाइल बनाया है.
इस ब्लैक हॉल्टर नेक ड्रेस में आलिया बहुत गॉर्जियस दिख रही हैं. इसके साथ उन्होंने बन हेयरस्टाइल बनाया है.
5/10
ग्रीन कलर की बिकिनी पहने आलिया बहुत ग्लैमरस लग रही हैं. फोटो में उन्हें पूल में झूला झूलते देखा जा सकता है.
ग्रीन कलर की बिकिनी पहने आलिया बहुत ग्लैमरस लग रही हैं. फोटो में उन्हें पूल में झूला झूलते देखा जा सकता है.
6/10
ब्लैक कलर की मोनोकिनी पहल आलिया कहर ढा रही हैं. आंखों पर काला चश्मा लगाए वो क्रूज पर पोज दे रही हैं.
ब्लैक कलर की मोनोकिनी पहल आलिया कहर ढा रही हैं. आंखों पर काला चश्मा लगाए वो क्रूज पर पोज दे रही हैं.
7/10
ट्रेडिशनल ड्रेसेस में भी आलिया बहुत अच्छी दिखती हैं. इस एग ब्लू लहंगे में वो कमाल दिख रही हैं.
ट्रेडिशनल ड्रेसेस में भी आलिया बहुत अच्छी दिखती हैं. इस एग ब्लू लहंगे में वो कमाल दिख रही हैं.
8/10
इस शिमरी साड़ी को आलिया ने मैचिंग स्लीव्लेस ब्लाउज के साथ कैरी किया है. गोल्डन स्टड्स उनके लुक को इन्हैंस कर रहा है.
इस शिमरी साड़ी को आलिया ने मैचिंग स्लीव्लेस ब्लाउज के साथ कैरी किया है. गोल्डन स्टड्स उनके लुक को इन्हैंस कर रहा है.
9/10
व्हाइट कलर के इस लहंगे में आलिया बेहद हसीन दिख रही हैं. मैचिंग नेकलेस और मांग टीका उनके लुक को पूरा कर रहे हैं.
व्हाइट कलर के इस लहंगे में आलिया बेहद हसीन दिख रही हैं. मैचिंग नेकलेस और मांग टीका उनके लुक को पूरा कर रहे हैं.
10/10
गोल्डन कलर का ये लहंगा आलिया पर खूब जच रहा है. मैचिंग ईयररिंग्स के साथ वो बेहद हसीन दिख रही हैं.
गोल्डन कलर का ये लहंगा आलिया पर खूब जच रहा है. मैचिंग ईयररिंग्स के साथ वो बेहद हसीन दिख रही हैं.
Published at : 22 Sep 2025 08:43 PM (IST)
Tags :
Anurag Kashyap Aaliyah Kashyap Anurag Kashyap Daughter

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हम तैयार हैं, लेकिन अमेरिका...', परमाणु हथियारों पर कंट्रोल करने वाले समझौते को लेकर पुतिन ने रखी बड़ी शर्त
'हम तैयार हैं, लेकिन अमेरिका...', परमाणु हथियारों पर कंट्रोल करने वाले समझौते को लेकर पुतिन ने रखी बड़ी शर्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
कल Asia Cup में पाकिस्तान की इज्जत दांव पर, हारते ही हो जाएगा बाहर! जानें किसके साथ है टक्कर
कल एशिया कप में पाकिस्तान की इज्जत दांव पर, हारते ही हो जाएगा बाहर! जानें किसके साथ है टक्कर
ओटीटी
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हम तैयार हैं, लेकिन अमेरिका...', परमाणु हथियारों पर कंट्रोल करने वाले समझौते को लेकर पुतिन ने रखी बड़ी शर्त
'हम तैयार हैं, लेकिन अमेरिका...', परमाणु हथियारों पर कंट्रोल करने वाले समझौते को लेकर पुतिन ने रखी बड़ी शर्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
कल Asia Cup में पाकिस्तान की इज्जत दांव पर, हारते ही हो जाएगा बाहर! जानें किसके साथ है टक्कर
कल एशिया कप में पाकिस्तान की इज्जत दांव पर, हारते ही हो जाएगा बाहर! जानें किसके साथ है टक्कर
ओटीटी
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे
विश्व
चार्ली किर्क के शोक समारोह में नाचने लगे डोनाल्ड ट्रंप, शर्म से झुक गई विधवा एरिका की नजर, वीडियो वायरल
चार्ली किर्क के शोक समारोह में नाचने लगे डोनाल्ड ट्रंप, शर्म से झुक गई विधवा एरिका की नजर, वीडियो वायरल
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की हुई शादी, दुल्हन अमरीन संग 10 तस्वीरें
हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की हुई शादी, दुल्हन अमरीन संग 10 तस्वीरें
जनरल नॉलेज
US Bagram Airbase: अमेरिका को दोबारा मिल गया अफगानिस्तान का बगराम बेस तो क्या होगा, एशिया में क्या बदल जाएगा?
अमेरिका को दोबारा मिल गया अफगानिस्तान का बगराम बेस तो क्या होगा, एशिया में क्या बदल जाएगा?
जनरल नॉलेज
Water Bottle Price: रेल नीर की बोतल पर बचेंगे इतने रुपये, क्या जीएसटी कटौती से बिसलेरी, किनले, बेली और एक्वाफिना का पानी भी होगा सस्ता?
रेल नीर की बोतल पर बचेंगे इतने रुपये, क्या जीएसटी कटौती से बिसलेरी, किनले, बेली और एक्वाफिना का पानी भी होगा सस्ता?
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget