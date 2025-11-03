हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT Release This Week: ओटीटी पर धमाकेदार है नवंबर का पहला हफ्ता, रिलीज हो रही 'महारानी 4' से 'बारामुल्ला' तक, एंटरटनेमेंट की फुल गारंटी

OTT Release 3rd to 9th November: ओटीटी पर इस हफ्ते भी बहुत कुछ नया आने वाला है. इस बार पॉलिटकल ड्रामा से लेकर सुपरनैचुरल शो आपके पूरे हफ्ते को मजेदार बनाने के लिए तैयार हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 03 Nov 2025 11:03 AM (IST)
नवंबर का पहला हफ़्ता शुरू होते ही ओटीटी पर  एंटरटेनमेंट का प्लैटर भी नई फ़िल्मों और सीरीज़ से भर गया है. इस हफ्ते जहां कई मच अवेटेड सीरीज रिलीज हो रही हैं तो कई फिल्में भी ओटीटी पर धमाल मचाने आ री हैं. यहां आप 3 नवंबर से 9 नवंबर तक पूरे  हफ्ते नेटफ्लिक्स, ज़ी5, जियोहॉटस्टार और अन्य प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं और वीकेंड पर बिंज वॉच प्लान कर सकते हैं.

माई सिस्टर्स हसबैंड’
‘माई सिस्टर्स हसबैंड’ एक ऐसी महिला के बारे में है जिसकी शादी तब टूटने लगती है जब उसकी कॉलेज-एज्ड सिस्टर उसके घर आकर उसके पति का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है. इसमें देवा महेनरा, तात्याना सफीरा और निकोल परम ने लीड रोल प्ले किया है. सी नाम से एक नाइजीरियाई फिल्म भी है जो 2021 में रिलीज़ हुई थी. ‘माई सिस्टर हस्बैंड’ को 3 नवंबर से ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 3 नवंबर से एंजॉय कर सकते हैं.

बैड गर्ल’
बैड गर्ल एक तमिल ड्रामा फ़िल्म है, जिसका लेखन और निर्देशन वर्षा भरत ने किया है और इसमें अंजलि शिवरामन मुख्य भूमिका में हैं. 7 फ़रवरी 2025 को रॉटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव में प्रीमियर के बाद, यह फ़िल्म 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉट स्टार पर 4 नवंबर से स्ट्रीम कर सकते हैं.

 फर्स्ट कॉपी सीज़न 2’
90 के दशक की मुंबई के बैकड्रॉप पर सेट की गई फर्स्ट कॉपी सीज़न 2, आरिफ (मुनव्वर फारुकी) की कहानी को आगे बढ़ाती है, जो एक मेहनती युवक है लेकिन  स्टूडियो की दुनिया में अपमानित होने के बाद वह फिल्म-पायरेसी का साम्राज्य खड़ा कर दिया. जैसे-जैसे उसका अवैध कारोबार बढ़ता है, आरिफ पुलिस और फिल्म इंडस्ट्री के अंडरवर्ल्ड, दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचता है इसी के साथ वो कई मुश्किलों में फंस जाता है. मुनव्वर फारुकी के अलावा इस सीरीज में क्रिस्टल डिसूजा, गुलशन ग्रोवर और साकिब अयूब जैसे कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. ये 4 नवंबर से अमेज़न एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगी.

फाइंडिंग जॉय’
टायलर पेरी द्वारा निर्देशित, लिखित और निर्मित, ‘फाइंडिंग जॉय’ न्यूयॉर्क शहर की एक फैशन डिज़ाइनर जॉय रिज (शैनन थॉर्नटन) के इर्द गिर्द घूमती है. वह कोलोराडो में छुट्टियां बिताने के बाद प्यार कर बैठता है लेकिन वो ऐसे रिलेशनशिप में आ जाता है जो उसे हर उस चीज़ पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर 5 नवंबर को स्ट्रीम होगी.

द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स
द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स एक अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स की सुपरहीरो टीम फैंटास्टिक फोर पर आधारित है. ये फिल्म 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसमे रीड रिचर्ड्स (पेड्रो पास्कल), सू स्टॉर्म (वैनेसा किर्बी), जॉनी स्टॉर्म (जोसेफ क्विन) और बेन ग्रिम (एबोन मॉस-बचराच) के किरदारों खूब धमाल मचाया है. इसे 5 नवंबर से ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

बारामुल्ला
मानव कौल स्टारर ये फिल्म बच्चों के अपहरण की जांच पर आधारित है. कहानी कुछ डीप और डार्क सीक्रेट का खुलासा करती है. इसे आदित्य सुहास जम्भाले ने डायरेक्ट किया है. ये एक परनैचुरल मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 7 नवंबर से स्ट्रीम कर सकते हैं.

महारानी सीजन 4
पॉलिटकल ड्रामा के इस दमदार सीक्वल में, हुमा कुरैशी रानी भारती के रूप में वापसी कर रही हैं, जो अब पहले से कहीं ज़्यादा अनुभवी और मज़बूत हैं क्योंकि वह बिहार के सत्ता के गलियारों निकलर राष्ट्रीय रजानीति में छाने की तैयारी में है, इस सीज़न में श्वेता बसु प्रसाद, विपिन शर्मा और कनी कुसरुति भी हैं. महारानी सीजन 4 को 7 नवंबर से सोनी लिव पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

थोड़े दूर थोड़े पास
एक फैमिली ड्रामा, "थोड़े दूर थोड़े पास" रिटायर्ड नौसेना अधिकारी कैप्टन अश्विन मेहता (पंकज कपूर) पर बेस्ड, जो इस बात से निराश हैं कि उनका परिवार कितना अलग-थलग पड़ गया है, हर सदस्य अपनी-अपनी डिजिटल दुनिया में खोया हुआ है. सच्चे रिश्तों को फिर से जोड़ने के लिए वह एक साहसिक चुनौती पेश करते हैं. पूरे परिवार को छह महीने के लिए फ़ोन, टैबलेट और लैपटॉप छोड़ना होगा और साथ मिलकर 1 करोड़ का इनाम जीतना होगा. बहू सिमरन (मोना सिंह), बेटा कुणाल (कुणाल रॉय कपूर) और पोते अवनि और विवान खुद को एक डिवाइस-फ्री एक्सपेरिमेंट के लिए मजबूर पाते हैं. इसे जी5 पर 7 नवंबर से देख सकते हैं.

मिराई (हिंदी में)
मिराई एक तेलुगु फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका लेखन और निर्देशन कार्तिक गट्टमनेनी ने किया है।+य इस फिल्म में तेजा सज्जा, मंचू मनोज, जगपति बाबू, जयराम, श्रेया सरन और रितिका नायक मुख्य भूमिकाओं में हैं. मिराई ने बड़े पर्दे पर रिलीज़ होने के ठीक चार हफ्ते बाद, 10 अक्टूबर, 2025 को जियो हॉटस्टार पर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में डेब्यू किया था.  हालाँकि, अब इसका हिंदी वर्जन भी रिलीज किया जा रहा है. बता दें कि मिराई को हिंदी में 7 नवंबर से जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है.


Published at : 03 Nov 2025 10:56 AM (IST)
Mirai BOX OFFICE COLLECTION Maharani 4 Bad Girl
