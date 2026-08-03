'लॉक अप 2' के पहले फाइनलिस्ट बने हर्षद चोपड़ा, शो से बाहर हुईं शिवांगी जोशी?

'लॉक अप 2' का फिनाले अब बेहद करीब है, लेकिन शो में हर दिन नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. शो के हालिया एपिसोड में हर्षद चोपड़ा पहले फाइनलिस्ट बने है, जबकि शिवांगी जोशी के अचानक शो से बाहर होने ने सभी को चौंका दिया.

हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी के बीच हुई अनबन

हालिया एपिसोड में पहले फाइनलिस्ट को चुनने के लिए घरवालों को एक टास्क दिया गया. इस टास्क में सभी को मिलकर किसी एक कंटेस्टेंट को 'लॉक अप 2' का पहला फाइनलिस्ट बनाना था. बातचीत के दौरान लैला, शिल्पा शिंदे, राम कपूर और आकांक्षा चमोला खुद ही फाइनलिस्ट की रेस से हट गए, जिसके बाद मुकाबला सिर्फ हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी के बीच रह गया.

इसके बाद दोनों को आखिरी सेल में भेजा गया, जहां उन्हें आपस में तय करना था कि फाइनल में कौन जाएगा और कौन शो छोड़ देगा. इसी दौरान हर्षद ने शिवांगी से कहा, 'मैं वो गेम हारा था.' हर्षद की बात सुनकर शिवांगी हैरान रह गईं. उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर हर्षद ने खुद ही अपने जीतने के मौके क्यों छोड़ दिए. इस पर हर्षद ने कहा कि पूरे सीजन में वो हमेशा दूसरों के लिए खेलते रहे और उनकी मदद करते रहे. लेकिन इस बार वो अपने खेल के बारे में सोचना चाहते थे और खुद के दम पर आगे बढ़ने का मौका चाहते थे.

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इस पर शिवांगी ने कहा कि अगर ट्रॉफी उनकी किस्मत में होगी, तो वो आज नहीं तो कल जरूर उन्हें मिल जाएगी. इसके बाद कई मिनट तक दोनों एक-दूसरे को समझाते रहे कि पहले फाइनलिस्ट बनने का हक दूसरे का है. शुरुआत में हर्षद अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन आखिर में उन्होंने फैसला किया कि इस बार वो पीछे नहीं हटेंगे और पहली बार अपने लिए सोचेंगे.

शिवांगी जोशी के निकल पड़ें आंसू

इसके बाद शिवांगी जोशी खुद जेल की सेल से बाहर आ गईं और हर्षद चोपड़ा 'लॉक अप 2' के पहले फाइनलिस्ट बन गए. सेल से बाहर आते ही उनकी शिवांगी का आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि हर्षद फाइनलिस्ट की जगह के उतने हकदार नहीं थे, जितनी वो खुद थीं.

श्रेया कालरा को मिली पावर

इसके बाद शो एक और ट्विस्ट देखने को मिला. पिछले टास्क में मिली पावर के चलते श्रेया कालरा को किसी एक कंटेस्टेंट को शो से बाहर करने का राइट मिला और उन्होंने शिवांगी जोशी का नाम लिया. श्रेया के इस फैसले ने घरवालों के साथ-साथ दर्शकों को भी हैरान कर दिया. अब देखना ये अगले एपिसोड में पता चलेगा कि शिवांगी सच में शो से बाहर हो गई हैं या नहीं.

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