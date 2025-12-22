फाइनली क्रिसमस आ ही गया है, और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड भी फेस्टिवल के साथ विंटर वेकेशन का जश्न मनाने के लिए कई नई फिल्में और सीरीज लेकर आया है. इस बार ओटीटी लवर्स खुश हो जाएंगे दरअसल क्रिसमस वीक में यानी 22 से 28 दिसंबर, 2025 तक पूरे हफ्ते इटेंस रोमांटिक ड्राम से लेक सस्पेंस थ्रिलर तक कई जॉनर की एक से एक धांसू फिल्में और सीरीज तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है. तो चलिए क्रिसमस वीक पर फुल एंटरटेनमेंट के लिए ओटीटी पर रिलीज हो रही नई लाइनअप की पूरी लिस्ट यहां जान लेते हैं.

आंध्र किंग तालुका (तेलुगु) – 25 दिसंबर, 2025

राम पोथिनेनी कीआंध्र किंग तालुका एक ऐसे सुपरस्टार की कहानी है जो कभी मशहूर था, लेकिन अब अपने करियर के पीक पर नहीं है. आर्थिक परेशानियों की वजह से उसकी 100वीं फिल्म अचानक रुक जाती है, तभी एक अनजान मददगार आगे आता है और उसके खाते में ज़रूरी रकम जमा कर देता है. लेकिन यह रहस्यमय मददगार कौन है? उसकी कहानी क्या है, और वह इस स्टार पर इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च करना चाहता है? ये सब फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा. इसे आप नेटफ्लिक्स पर क्रिसमस के दिन यानी 25 दिसंबर 2025 से एंजॉय कर सकते हैं. महेश बाबू पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उपेंद्र भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में हैं.

स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 5 वॉल्यूम 2 ​​(अंग्रेज़ी) – 25 दिसंबर, 2026

ये हॉरर ड्रामा इलेवन और उसके दोस्तों पर फोकस्ड है, जो हेनरी क्रील, जिसे वेकना के नाम से भी जाना जाता है, के खिलाफ आखिरी बार लड़ेंगे. वेकना ने मिस्टर व्हाट्सिट के रूप में पुनर्जन्म लिया है. इस सीज़न में गैंग आखिरी लड़ाई लड़ रहा है, और दूसरे वॉल्यूम में तीन एपिसोड होंगे: 5, 6 और 7, जो क्रिसमस यानी 25 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होंगे. फिनाले नए साल की ईव पर रिलीज़ होगा. इस सर्दी की सबसे बड़ी सीरीज़ आपको मच अवेटेड अंजाम तक ले जाएगी.

रिवॉल्वर रीटा (तमिल) – 26 दिसंबर, 2025

कीर्ति सुरेश स्टारर फिल्म 'रिवॉल्वर रीटा' 28 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद, यह फिल्म अब ओटीटी पर स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है. बता दें कि रिवॉल्वर रीटा 26 दिसंबर, 2025 से स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी. यह फिल्म नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखी जा सकेगीय स्ट्रीमिंग सेवा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इसकी अनाउंसमेंट कर दी है.

एक दीवाने की दीवानियत- 26 दिसंबर, 2025

इस इंटेंस रोमांटिक थ्रिलर में हर्षवर्धन राणे ने एक पावरफुल पॉलिटिश.न के बेटे विक्रमादित्य भोंसले का किरदार निभाया है. उन्हें सोनम बाजवा द्वारा स्टारर किरदार फेमस फिल्म स्टार अदा रंधावा से प्यार हो जाता है. यह प्यार एक खतरनाक जुनून में बदल जाता है जब विक्रम किसी भी कीमत पर अदा को पाने के लिए बेताब हो जाता है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉक्म किया था. वहीं अब ये ओटीटी पर डेब्यू कर रही है. इस फिल्म को 26 दिसंबर से जी5 पर देख सकते हैं.

नोबडी 2- 22 दिसंबर, 2025

यह एक्शन थ्रिलर एक खूंखार पूर्व हत्यारे हच मैनसेल (बॉब ओडेनकिर्क) की कहानी है, जो विस्कॉन्सिन के प्लमरविले स्थित अपने बचपन के एम्यूजमेंट पार्क में छुट्टियां बिताने के दौरान अपने परिवार से दोबारा जुड़ने की कोशिश करता है. हालांकि, एक लोकल बदमाशी की घटना उसके जीवन में फिर से उभर आती है, जिससे हालात नाटकीय रूप से बदल जाते हैं. इसे 22 दिसंबर से जियो हॉट स्टार पर देखा जा सकता है.

गुडबाय जून

क्रिसमस पर बेस्ड इस फैमिली ड्रामा में हेलेन मिर्रेन जून की भूमिका निभा रही हैं, जिन्हें क्रिसमस के समय लास्ट फेज के कैंसर का पता चलता है और उनके पास जीने के लिए केवल कुछ ही दिन बचे हैं. अपने बिखरे हुए परिवार और बढ़ती समस्याओं से परेशान जून फैसला करती है कि उनके पति और बच्चे एक साथ मिलकर अपने पुराने ज़ख्मों का सामना करें. इसे 24 दिसबंर से ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.

मिडिल क्लास-24 दिसंबर, 2025

एक हल्के-फुल्के तमिल पारिवारिक ड्रामा में, मुनीशकांत स्टारर किरदार, कार्ल मार्क्स, एक फार्म का मालिक बनने का सपना देखता है. लेकिन रियलिटी में, वह संघर्ष करता है और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक सिंपल जीवन जीता है. फिर उसका परिवार एक यूट्यूब चैनल शुरू करता है, जिससे कहानी में ह्यूमर और इमोशनल पल आते हैं. इसे 24 दिसंबर से जी5 पर स्ट्रीम किया जा सकता है.