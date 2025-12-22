Dhurandhar BO Day 17 Worldwide: 'धुरंधर' ने 17वें दिन 'छावा' के वर्ल्डवाइड उड़ा दिए परखच्चे, बनी साल की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म, अब अगला शिकार 'कांतारा चैप्टर 1'
Dhurandhar BO Day 17 Worldwide: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने देश ही नहीं दुनियाभर में कहर बरपाया हुआ है. रिलीजे के 17वें दिन इस फिल्म ने विक्की कौशल की 'छावा' को वर्ल्डलाइड पछाड़ दिया.
जब 5 दिसंबर को 'धुरंधर' सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई, तो इसे एक बड़े बजट की स्पाई थ्रिलर के रूप में प्रेजेंट किया गया था. लेकिन इसके बाद जो हुआ, वह उम्मीदों से कहीं आगे निकल गया. महज कुछ हफ्तों में, आदित्य धर की ये फिल्म हिंदी सिनेमा में हाल के वर्षों में सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई और इसी के साथ इसने चुपचाप बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिए. वहीं ये फिल्म वर्ल्डवाइड भी हर दिन धमाल मचा रही है. चलिए यहा जानते हैं रिलीज के 17 दिनों में इस फिल्म ने दुनियाभर में कितनी कमाई कर ली है?
'धुरंधर' ने 17 दिनों में वर्ल्डवाइड कितनी कर ली कमाई?
'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा कायम रखे हुए है और इसकी रफ्तार धीमी होने के कोई आसार नहीं दिख रहे है. वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो, आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह फिल्म अब दुनिया भर में 800 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. दरअसल धुरंधर का दुनियाभर में कलेक्शन 17 दिनों में 845 करोड़ तक पहुंच गया है. इसी के साथ ये कांतारा: द लीजेंड - चैप्टर 1 के लाइफटाइम कलेक्शन को पार करने से बस कुछ करोड़ रुपये दूर है, जिससे यह इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनने की राह पर है। कांतारा 2 ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 852.27 करोड़ रुपये कमाए थे.
रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने भारत में अपने तीसरे शनिवार को 34.25 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की और रविवार को भी 38.5 करोड़ रुपये कमाकर भारत में कुल कमाई 555.75 करोड़ रुपये तक पहुंचा दी. भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सीधी टक्कर में इस फिल्म ने हॉलीवुड की मशहूर फिल्म अवतार: फायर एंड ऐश को भी पछाड़ दिया है.
'धुरंधर' ने छावा के उड़ा दिए परखच्चे
आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म 'धुरंधर' ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. दरअसल इसने विक्की कौशल की पीरियड ड्रामा फिल्म 'छावा' के लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें अक्षय खन्ना और रश्मिका मंदाना भी थे. वैलेंटाइन डे पर रिलीज हुई 'छावा' ने 807.91 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था.
'धुरंधर' 1000 करोड़ी बनने की राह पर
रविवार को 'धुरंधर' ने 5,332 शो में 61.89% की शानदार ऑक्यूपेंसी दर्ज की, जो दर्शकों के बीच इसकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी का सबूत है. ट्रेड एनालिस्टों का अनुमान है कि अगर धुरंधर की रफ्तार इसी तरह बनी रही तो यह इस हफ्ते ये 900 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर जाएगी और नए साल से पहले कभी भी 1000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।
इसी के साथ रणवीर सिंह के 15 साल के करियर में एक्टर की ये पहली 1 हजार करोड़ी फिल्म बन जाएगी. यहां तक कि उनकी क्रिटिक्स द्वारा सराही गई ब्लॉकबस्टर फिल्में 'बाजीराव मस्तानी' ने लगभग 357 करोड़ रुपये और और 'पद्मावत' ने 585 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
