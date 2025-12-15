इस हफ्ते यानी 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025 तक, ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ज़ी5 पर कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज होने जा रही हैं. यानी इस वीक ओटीटी सब्सक्राइबरोस के लिए भरपूर मनोरंजन का इंतजाम है, जिसमें बेहद चर्चित रोमांटिक सीरीज़ 'एमिली इन पेरिस', मिस्ट्री ड्रामा 'मिसेज देशपांडे' और कॉमेडी ड्रामा 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' शामिल हैं. चलिए यहां इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रही तमाम नई फिल्मों और सीरीज की लिस्ट जान लेते हैं जिन्हें आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

मिसेज देशपांडे

मिसेज देशपांडे एक मच अवेटेड साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है जिसमें माधुरी दीक्षित लीड रोल में हैं. इस सीरीज में माधुरी ने अपनी सामान्य ग्लैमरस भूमिकाओं से बिल्कुल अलग किरदार निभाया है. नागेश कुकुनूर द्वारा निर्देशित और फ्रांसीसी सीरीज ला मांटे की ऑफिशियल एडेप्टेशन मिसेज देशपांडे की कहानी मुख्य किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो देखने में एक साधारण हाउस वाइफ लगती है, लेकिन असल में एक कुख्यात सीरियल किलर है जो इस समय 25 साल की जेल की सजा काट रही है. इस सीरीज में कई ट्विस्ट और टर्न हैं जो आपको हैरान कर देंगे. इसे 19 दिसंबर से जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

एक दीवाने की दीवानियत

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की दमदार एक्टिंग से सजी एक दीवाने की दीवानियत साल की सुपरहिट फिल्मों में से एक है. मिलाप जवेरी द्वारा निर्देशित इस इंटेंस रोमांटिक ड्रामा को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार भी किया था. वहीं अब ये ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है. बता दें कि एक दीवाने की दीवानियत ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 16 दिसंबर से स्ट्रीम होगी.

दाऊद

दाऊद एक तमिल क्राइम-कॉमेडी-थ्रिलर फिल्म है. यह लिंगा नाम के एक टैक्सी ड्राइवर की कहानी है, जो ट्रांसपोर्ट के अपने साधारण से काम में मग्न हो जाता है. लेकिन जल्द ही वह खुद को एक खतरनाक ड्रग तस्करी के धंधे में फंसा हुआ पाता है, जहां राइवल गैंग्स और पुलिस सभी उस खेप को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका संबंध मायावी और रहस्यमय "दाऊद" से है. नतीजतन, लिंगा को इस अंधेरी दुनिया में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है. इस थ्रिलर फिल्म को 19 दिसंबर से लायंसगेट प्ले ओटीटीप्ले प्रीमियम पर देख सकते हैं.

डोमिनिक एंड द लेडीज़ पर्स

डोमिनिक एंड द लेडीज़ पर्स एक मलयालम सस्पेंस-कॉमेडी-थ्रिलर है, जिसकी कहानी डोमिनिक नाम के एक पूर्व पुलिस अधिकारी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अब एक सनकी प्राइवेट जासूस है. उसे एक मामला मिलता है जिसमें उसे मकान मालकिन को मिले एक महिला के पर्स के मालिक का पता लगाना होता है. जैसे-जैसे डोमिनिक पर्स की छानबीन करता है, उसे रहस्यों, हत्या, बदलती पहचानों और एक चौंकाने वाले पर्सनल खुलासे का जाल मिलता है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर 19 दिसंबर से देख सकेंगे.

'एमिली इन पेरिस'

रोमांटिक कॉमेडी सीरीज़ 'एमिली इन पेरिस' के पांचवें सीज़न में एमिली कूपर रोम चली जाती हैं. वहाँ वे एजेंसी ग्रेटो रोम की हेड का पद संभालती हैं और इटली की कैप्टिल में लाइफ को एडजस्ट करने के दौरान उसे प्रोफेशनल और इतालवी प्रेमी मार्सेलो मुरातोरी (यूजेनियो फ्रांसेस्किनी) के साथ रोमांटिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 18 दिसंबर से देख सकते हैं.

रात अकेली है

हनी त्रेहान द्वारा निर्देशित इस एक्साइटिंग फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आप्टे, श्वेता त्रिपाठी और अन्य कलाकार हैं. फिल्म की कहानी छोटे शहर के पुलिस अधिकारी जतिल यादव के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक न्यूली मैरिड मकान मालिक की हत्या की जांच करने और इस क्रूर और जघन्य कृत्य के पीछे के सुराग खोजने के मिशन पर है. इसे नेटफ्लिक्स पर 19 दिसंबर से देख सकते हैं.

फोर मोर शॉट्स प्लीज सीज़न 4

इस मोस्ट पॉपुलर शो के लास्ट सीज़न में चार दोस्तों, दामिनी, अंजना, उमंग और सिद्धि की कहानी दिखाई गई है. वे अपने करियर, प्यार, पहचान और अटूट रिश्तों के इर्द-गिर्द जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं. वे मिलकर इमोशनल उथल-पुथल और जीवन की उलझनों का सामना करती हैं. फोर मोर शॉट्स प्लीज सीज़न 4 को ओटीटी के प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर 19 दिसंबर, 2025 से देख सकते हैं.

फॉलआउट सीज़न 2

फॉलआउट सीजन 2 एक वीडियो गेम पर बेस्ड साइंस फिक्शन सीरीज़ है. यह शो परमाणु तबाही के बाद वॉल्ट्स नामक फॉलआउट शेल्टर में छिपे बचे लोगों की कहानी पर बेस्ड है इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर 17 दिसंबर से देख सकते हैं.

थामा

थिएटर में बड़ी सफलता के बाद, सुपरनैचुरल कॉमेडी थ्रिलर थामा अब ओटीटी पर रिलीज होन जा रही है. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में हैं. कहानी आलोक नामक एक पत्रकार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो रहस्यमयी पिशाच तड़का से मिलता है और उससे प्यार करने लगता है. फिर ये दोनों मिलकर मानवता को दुष्ट पिशाच सरदार यक्षसन से बचाते हैं. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो रिलीज़ पर 16 दिसंबर, 2025 से देख सकते हैं.

द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4

बेहद फेमस शो, द ग्रेट इंडियन कपिल शो को कॉमेडियन और एक्टप कपिल शर्मा द्वारा होस्ट किया जाता है. इस शो में बॉलीवुड और हॉलीवुड के कई सितारे शामिल होते हैं. इसमें सेलेब्स के इंटरव्यू, दर्शकों के साथ बातचीत और पारिवारिक मनोरंजन से भरपूर ह्यूमर शामिल है जो दर्शकों को अपनी सीटों और स्क्रीन से बांधे रखता है. इस शो का अब सीजन 4 आ रहा है. इसे नेटफ्लिक्स पर 20 दिसंबर से स्ट्रीम कर सकते हैं.