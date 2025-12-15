हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT Release This Week: इस हफ्ते OTT पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 'एक दीवाने की दीवानियत' से 'थामा' और 'मिसेज देशपांडे' तक

OTT Release This Week: इस हफ्ते OTT पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 'एक दीवाने की दीवानियत' से 'थामा' और 'मिसेज देशपांडे' तक

OTT Release This Week 15th to 21 December: इस हफ्ते ओटीटी पर कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं जो आपके पूरे वीक को एंटरटेनमेंट से भर देंगी. यहां पूर लिस्ट चेक कर सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 15 Dec 2025 11:07 AM (IST)
Preferred Sources

इस हफ्ते यानी 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025 तक, ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म्स  नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ज़ी5 पर कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज होने जा रही हैं. यानी इस वीक ओटीटी सब्सक्राइबरोस के लिए भरपूर मनोरंजन का इंतजाम है, जिसमें बेहद चर्चित रोमांटिक सीरीज़ 'एमिली इन पेरिस', मिस्ट्री ड्रामा 'मिसेज देशपांडे' और कॉमेडी ड्रामा 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' शामिल हैं. चलिए यहां इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रही तमाम नई फिल्मों और सीरीज की लिस्ट जान लेते हैं जिन्हें आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

मिसेज देशपांडे
मिसेज देशपांडे एक मच अवेटेड साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है जिसमें माधुरी दीक्षित लीड रोल में हैं. इस सीरीज में माधुरी ने अपनी सामान्य ग्लैमरस भूमिकाओं से बिल्कुल अलग किरदार निभाया है. नागेश कुकुनूर द्वारा निर्देशित और फ्रांसीसी सीरीज ला मांटे की ऑफिशियल एडेप्टेशन मिसेज देशपांडे  की कहानी मुख्य किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो देखने में एक साधारण हाउस वाइफ लगती है, लेकिन असल में एक कुख्यात सीरियल किलर है जो इस समय 25 साल की जेल की सजा काट रही है. इस सीरीज में कई ट्विस्ट और टर्न हैं जो आपको हैरान कर देंगे. इसे 19 दिसंबर से जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

एक दीवाने की दीवानियत
हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की दमदार एक्टिंग से सजी एक दीवाने की दीवानियत साल की सुपरहिट फिल्मों में से एक है. मिलाप जवेरी द्वारा निर्देशित इस इंटेंस रोमांटिक ड्रामा को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार भी किया था. वहीं अब ये ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है. बता दें कि एक दीवाने की दीवानियत ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 16 दिसंबर से स्ट्रीम होगी.

दाऊद
दाऊद एक तमिल क्राइम-कॉमेडी-थ्रिलर फिल्म है. यह लिंगा नाम के एक टैक्सी ड्राइवर की कहानी है, जो ट्रांसपोर्ट के अपने साधारण से काम में मग्न हो जाता है. लेकिन जल्द ही वह खुद को एक खतरनाक ड्रग तस्करी के धंधे में फंसा हुआ पाता है, जहां राइवल गैंग्स और पुलिस सभी उस खेप को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका संबंध मायावी और रहस्यमय "दाऊद" से है. नतीजतन, लिंगा को इस अंधेरी दुनिया में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है. इस थ्रिलर फिल्म को 19 दिसंबर से लायंसगेट प्ले ओटीटीप्ले प्रीमियम पर देख सकते हैं.

डोमिनिक एंड द लेडीज़ पर्स
डोमिनिक एंड द लेडीज़ पर्स एक मलयालम सस्पेंस-कॉमेडी-थ्रिलर है, जिसकी कहानी डोमिनिक नाम के एक पूर्व पुलिस अधिकारी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अब एक सनकी प्राइवेट जासूस है. उसे एक मामला मिलता है जिसमें उसे मकान मालकिन को मिले एक महिला के पर्स के मालिक का पता लगाना होता है. जैसे-जैसे डोमिनिक पर्स की छानबीन करता है, उसे रहस्यों, हत्या, बदलती पहचानों और एक चौंकाने वाले पर्सनल खुलासे का जाल मिलता है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर 19 दिसंबर से देख सकेंगे.

'एमिली इन पेरिस'
रोमांटिक कॉमेडी सीरीज़ 'एमिली इन पेरिस' के पांचवें सीज़न में एमिली कूपर रोम चली जाती हैं. वहाँ वे एजेंसी ग्रेटो रोम की हेड का पद संभालती हैं और इटली की कैप्टिल में लाइफ को एडजस्ट करने के दौरान उसे प्रोफेशनल और इतालवी प्रेमी मार्सेलो मुरातोरी (यूजेनियो फ्रांसेस्किनी) के साथ रोमांटिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 18 दिसंबर से देख सकते हैं.

रात अकेली है
हनी त्रेहान द्वारा निर्देशित इस एक्साइटिंग फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आप्टे, श्वेता त्रिपाठी और अन्य कलाकार हैं. फिल्म की कहानी छोटे शहर के पुलिस अधिकारी जतिल यादव के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक न्यूली मैरिड मकान मालिक की हत्या की जांच करने और इस क्रूर और जघन्य कृत्य के पीछे के सुराग खोजने के मिशन पर है. इसे नेटफ्लिक्स पर 19 दिसंबर से देख सकते हैं.

फोर मोर शॉट्स प्लीज सीज़न 4
इस मोस्ट पॉपुलर शो के लास्ट सीज़न में चार दोस्तों, दामिनी, अंजना, उमंग और सिद्धि की कहानी दिखाई गई है. वे अपने करियर, प्यार, पहचान और अटूट रिश्तों के इर्द-गिर्द जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं. वे मिलकर इमोशनल उथल-पुथल और जीवन की उलझनों का सामना करती हैं. फोर मोर शॉट्स प्लीज सीज़न 4 को ओटीटी के प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर 19 दिसंबर, 2025 से देख सकते हैं.

फॉलआउट सीज़न 2
फॉलआउट सीजन 2 एक वीडियो गेम पर बेस्ड साइंस फिक्शन सीरीज़ है. यह शो परमाणु तबाही के बाद वॉल्ट्स नामक फॉलआउट शेल्टर में छिपे बचे लोगों की कहानी पर बेस्ड है इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर 17 दिसंबर से देख सकते हैं.

थामा
थिएटर में बड़ी सफलता के बाद, सुपरनैचुरल कॉमेडी थ्रिलर थामा अब ओटीटी पर रिलीज होन जा रही है. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में हैं. कहानी आलोक नामक एक पत्रकार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो रहस्यमयी पिशाच तड़का से मिलता है और उससे प्यार करने लगता है. फिर ये दोनों मिलकर मानवता को दुष्ट पिशाच सरदार यक्षसन से बचाते हैं. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो रिलीज़ पर 16 दिसंबर, 2025 से देख सकते हैं.

द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4
बेहद फेमस शो, द ग्रेट इंडियन कपिल शो को कॉमेडियन और एक्टप कपिल शर्मा द्वारा होस्ट किया जाता है. इस शो में बॉलीवुड और हॉलीवुड के कई सितारे शामिल होते हैं. इसमें सेलेब्स के इंटरव्यू, दर्शकों के साथ बातचीत और पारिवारिक मनोरंजन से भरपूर ह्यूमर शामिल है जो दर्शकों को अपनी सीटों और स्क्रीन से बांधे रखता है. इस शो का अब सीजन 4 आ रहा है. इसे नेटफ्लिक्स पर 20 दिसंबर से स्ट्रीम कर सकते हैं.

और पढ़ें
Published at : 15 Dec 2025 10:01 AM (IST)
Tags :
OTT Release This Week Ek Deewane Ki Deewaniyat Thamma Mrs Deshpande Emily In Paris 5
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सऊदी जाने वालों की मौज! 30 पेड लीव, एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा, जानें वहां की सरकार ने क्या-क्या बदले नियम
सऊदी जाने वालों की मौज! 30 पेड लीव, एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा, जानें वहां की सरकार ने क्या-क्या बदले नियम
महाराष्ट्र
पुणे में खौफनाक वारदात, चलती क्लास के बीच बच्चे का गला काटकर फरार हुआ क्लासमेट! स्टूडेंट गैंगवॉर की आशंका
पुणे में खौफनाक वारदात, चलती क्लास के बीच बच्चे का गला काटकर फरार हुआ क्लासमेट!
विश्व
ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?
ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?
क्रिकेट
IND VS SA: 'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
Advertisement

वीडियोज

Syria में ISIS का American ठिकानों पर हमला Donald Trump ने कड़ा जवाब देने की दी चेतावनी |ABPLIVE
नकली दवा बनाने की कंपनी का पुलिस ने किया भंडफोड़ | Delhi Crime Branch | Cyber Cell
नकली IAS के निशाने पर लड़कियां
Bihar News: बिहार के नवादा में पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार | ABP News
सिडनी में 'पहलगाम'? आतंकियों ने चुन-चुन कर मारा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी जाने वालों की मौज! 30 पेड लीव, एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा, जानें वहां की सरकार ने क्या-क्या बदले नियम
सऊदी जाने वालों की मौज! 30 पेड लीव, एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा, जानें वहां की सरकार ने क्या-क्या बदले नियम
महाराष्ट्र
पुणे में खौफनाक वारदात, चलती क्लास के बीच बच्चे का गला काटकर फरार हुआ क्लासमेट! स्टूडेंट गैंगवॉर की आशंका
पुणे में खौफनाक वारदात, चलती क्लास के बीच बच्चे का गला काटकर फरार हुआ क्लासमेट!
विश्व
ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?
ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?
क्रिकेट
IND VS SA: 'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
बॉलीवुड
लियोनल मेसी से मिलने के लिए क्रेजी हुए बॉलीवुड सेलेब्स, टाइगर श्रॉफ इस कारण हो गए ट्रोल
लियोनल मेसी से मिलने के लिए क्रेजी हुए बॉलीवुड सेलेब्स, टाइगर श्रॉफ इस कारण हो गए ट्रोल
नौकरी
10 से 5 की नौकरी और बंपर छुट्टियां, बॉम्बे हाई कोर्ट की इन वैकेंसीज में तुरंत कर लें अप्लाई
10 से 5 की नौकरी और बंपर छुट्टियां, बॉम्बे हाई कोर्ट की इन वैकेंसीज में तुरंत कर लें अप्लाई
ट्रेंडिंग
Video: पाकिस्तान में महिला रिपोर्टर को बैल ने मारी जोरदार टक्कर, उसके बाद जो हुआ हैरान कर देगा
Video: पाकिस्तान में महिला रिपोर्टर को बैल ने मारी जोरदार टक्कर, उसके बाद जो हुआ हैरान कर देगा
ट्रेंडिंग
Year Ender 2025: इस साल महाकुंभ में छाए रहे ये बाबा, IIT वाले बाबा ने तो उड़ा दिया था गर्दा
इस साल महाकुंभ में छाए रहे ये बाबा, IIT वाले बाबा ने तो उड़ा दिया था गर्दा
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget